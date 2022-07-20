藥物副作用胖至120公斤　28歲美術生改變心態　扮楊貴妃找回自信

胖並不是完全的沒有用武之地。28歲的王宇沒想到，本打算只演一場楊貴妃，卻因為這一次楊貴妃爆火。



「回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」，如此美好而又動人的容貌，誰不想嘗試模仿一下呢？但王宇的這個楊貴妃，跟我們慣常在影視作品中見到的不一樣，她臉圓體胖，體重超過120公斤。僅因為胖，就讓她一戰成名？

這個120公斤的楊貴妃如何火上熱搜，霸佔觀眾們的眼球，讓我們來瞧一瞧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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120公斤的楊貴妃，惹爭議！

看，王宇身着唐朝流行的石榴裙，精緻的花紋，有如古文中華麗的唐代少女，慢束羅裙半胸前。她還畫着古文中記載的楊貴妃的青黛妝，細長的眉尾再配上唐朝女性特愛的妝容—畫靨。嘴角含笑，微微垂眸。圓潤的臉龐更是襯托得她笑靨如花，明豔動人。就是這幾組唐代楊貴妃的裝扮，讓王宇獲得了大量好評，誇讚之詞開始不絕於耳。王宇説，所做的事情被人認可，是世界上最美妙的事情。

120公斤？這是侮辱楊貴妃？

有人十分不解，楊貴妃只是豐腴。更有網友評價稱：「能不能不要昧着良心誇？楊貴妃若長這樣，唐玄宗會要她？你們太侮辱正常人的審美觀了。」；「她的這種行為和史書上的描述完全不相符，無法體現出唐人的審美，相反，還會讓人們對唐朝的形象更加深刻。」更有網友關注的是博主的身體健康問題：「美不美我不知道，體重這麼大肯定不健康，還容易累。」

爭論的焦點集中在了楊宇120公斤的體重上。關於楊貴妃的體重，我們可以從唐代畫作中窺見一二。唐代宮廷畫家張萱以及人物畫家周昉，他們所畫的人物反應現實，大多曲眉豐頰，體態肥胖，被稱為綺羅人物。張萱著名畫作《虢國夫人遊春圖卷》此圖描繪唐玄宗的寵妃楊玉環的姐姐虢國夫人和秦國夫人及其侍從春天出遊的行列。它真實地描繪了唐代上層社會婦女閒散享樂的生活。

雖後世對此畫爭議眾多，虢國夫人究竟是筆下哪位人物尚未有明確答案，但我們仔細看，張萱筆下的人物身段曲線、輪廓突出。再加上修長的身體，搖曳的裙襬，因此，人物雖然壯實，但卻不缺少女人的婉約美，於豐滿之中透露着婀娜多姿。有網友説，「雖然小姐姐的貴妃形象跟歷史上的楊貴妃或有出入，但時代不同，審美多元，小姐姐能結合自身特點，自信大方展示自己挺好的。」

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我火了，請大家別隻看到120公斤

王宇也沒想到自己能走紅。這幾年她因為生病服用激素類藥物，體重超過了120公斤。身邊就有朋友建議喜愛漢服的她，「你何不嘗試扮演楊貴妃？」於是王宇開始着手瞭解唐代復原妝、造型、盤發，專門找研究歷史的老師去請教搭配。

既來之則安之，她利用自己的身材特點，扮演楊貴妃一舉成名，重新獲得了自信，用她的話説：所做的事情被人認可，是世界上最美妙的事情。

扮演一個唐朝美人，難不難？王宇的回答是，難。

妝造加上盤頭髮，需要三到四個小時，早上一場，一半的時間都是用來打扮的。最難得一點就是額頭上的花鈿，唐代人對美的追求是極致的。

體重只是噱頭，文化才是重點

既來之則安之，王宇利用自己的身材特點，扮演楊貴妃一舉成名，重新獲得了自信。但爆火之後，她也有新的思考，她認為：關注的焦點不應該是我的體重，而是背後所承載的傳統文化。不只是妝造，王宇也在學習和研究唐朝的文化、儀態等。在她社交平台的視頻裏，能看到她悠然自若地搖着小扇子，或者製作唐果子，一顰一笑，神態優美。

當然，讓王宇的知名度一路飆升的，還是因為西安唐文化街區十二時辰的開業，高度還原的唐朝場景讓很多人前去打卡。她和朋友在「長安十二時辰」街區內經營一家茶館。開業的時候，她本來只打算扮演一天楊貴妃就可以了，沒想到這無心插柳的一扮，打開了「楊貴肥」的人生，不少遊客慕名而來。

敏鋭的商家看到王宇扮演的楊貴妃後，立即發現了她身上的商業價值，於是就把她邀請到了西安十二時辰唐文化街，讓她在街區和遊客互動，拍照，甚至和遊客聊天。沒過多久，因為王宇的到來，整條街都熱鬧起來，不少遊客甚至慕名而來看王宇扮演的楊貴妃。而更值得提起的是，王宇所在的這條街：長安十二時辰。

長安十二時辰，一秒入唐

「長安十二時辰」根據網劇《長安十二時辰》的影視IP打造，影視劇的大熱讓街區有了可以完全「抄襲」的實景設計。

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在裏面將十二時辰影視劇裏面的靖安司、望樓、花萼樓等劇中經典場景1比1還原；還有通善坊、安仁坊、隱市坊等坊市也將出現。穿過熱鬧的街頭，李必茗鋪在這裏開張，「曲水流觴」一幕經典再現，伴隨着文人墨客的風雅韻，悠閒的長安生活圖景在這裏一併重現。

劇中靖安司被設計成道教道觀內的偏殿—星宿殿，供奉28星宿，12座神像在裏面矗立，灰塵滿面，讓人印象深刻。街區最亮眼的三層「花舞大唐」舞台，場景佈置還原了《長安十二時辰》劇中，大唐頭號「愛豆」許鶴子上元節花車斗彩巡遊的場景。霓裳羽衣舞、凌波舞，各色唐代藝術集粹於此，再現繁華長安的舞蹈曲藝魅力。

參與時代，改變自己

如今，長安十二時辰街區一票難求，因為它絕不僅是停留在想象中，更是能參與其中感悟時代的風華，像唐人一樣生活。如果你碰巧看了劇，恭喜你，票價值回！而王宇，在長安十二時辰街區的找回了自己，她雍容大氣，舉手投足間盡顯親和可愛。

她精緻妝容，一時間很難讓人想象，幾年前的她，竟是朋友眼中一位不修邊幅的胖姑娘。雖然她是因生病吃藥而體重失控，也曾為體型肥胖而自我消化過很多負面情緒，但最終，她努力接納改變了自己。

王宇的網名叫「楊貴肥本妃」，是唐文化，是漢服給她光亮。

——你認為應該怎樣定義女性的美

——我認為女性的美不應該被定義

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