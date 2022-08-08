下午茶｜蜜瓜熊仔蠂豆花仲夏5大打卡下午茶　低至半價送$416妝品

夏日炎炎，時晴時雨，最想享受一個悠閒的下午？怎能沒有一個充滿夏日氣氛又甜美的下午茶，可與閨蜜共享溫馨時光？以下精選了5個仲夏聚會好地方，還可以低至半價品嚐酒店下午茶，獲贈PAUL & JOE美妝禮品。



PAUL & JOE下午茶低至半價 再送$416美妝禮品

炎夏來臨，急不及待迎接一系列夏天戶外活動，想與閨蜜們一起渡過夏日好時光？香港嘉里酒店與日本品牌PAUL & JOE BEAUTE攜手推山「海漾假期」下午茶。由即日至8月31日廚師團隊會以PAUL & JOE BEAUTE夏日必備身體護膚系列及皇牌產品作靈感設計，陽光與海灘做襯托，打造各式造型精緻的鹹甜美點，包括「車厘子開心果歌劇蛋糕」、「松葉蟹菊花啫喱」等。

惠顧客人還可獲贈一份PAUL & JOE美妝禮品，包括隔離乳、粉底霜、身體防曬乳及唇膏，總值$416；另有購物禮遇及唇膏換領券，人均只需$265起。現用「01積分」兌換更低至半價。**立即進入「01空間」了解更多**按圖看更多「海漾假期」下午茶：

香港嘉里酒店大堂茶座－「海漾假期」下午茶（2人用）

優惠價：$529起（原價：$588起）

地址：紅磡灣紅鸞道38號一樓



蝶舞翩翩繽紛下午茶 蝶豆花蝴蝶龍鬚糖

仲夏花卉盛開，也是蝴蝶隨風飛舞的季節。位於珀薈酒店的Uptop Bistro and Bar近日推出了以「蝶舞翩翩」為主題的下午茶。由主廚精心設計各款鹹甜點，將「蝴蝶龍鬚糖」、「蝶豆花啫喱」等精緻美食設計成蝴蝶形狀。除了品嚐特色美食，更可將餐飲升級轉飲「蝶豆花柑橘梳打」、「粉紅蜜桃果茶」。餐廳另有「閃亮摩天輪」主題下午茶可供選擇，以摩天輪作為裝飾，品嚐吞拿魚配魚子醬、火腿配蜜瓜及三文魚子等。環境優美，又可以欣賞到維港海景，很適合女生們聚會打卡！**立即進入「01空間」了解更多**

按圖看更多「蝶舞翩翩」、「閃亮摩天輪」主題下午茶：

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Uptop Bistro and Bar －「蝶舞翩翩」／「閃亮摩天輪」主題下午茶（2人用）

售價：$409起

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓



消暑解膩瓜果下午茶 日本蜜瓜哈密瓜果醬蛋撻

夏日熱辣辣，要消暑解喝亦可以食生果，例如香甜多汁的蜜瓜。位於黃竹坑雅格酒店3樓的Arca Society以北海道「雷電蜜瓜」及日本靜岡「皇冠蜜瓜」作主題推出下午茶。精選鹹甜美點包括「香煎鵝肝蜜瓜墨西哥包」、「哈密瓜青蘋果牛油果蟹肉三文治」，最適合炎炎夏日為您消暑解膩。最值得一試的莫過於「蜜瓜果醬蛋撻」，將香港地道小食蛋撻及自家製蜜瓜果醬融合，入口酥脆且味道濃郁。**立即進入「01空間」了解更多**。



按圖看更多盛夏日本蜜瓜下午茶盛：

Arca Society－盛夏日本蜜瓜下午茶盛宴（2人用）

售價：$464（已包加一服務費）

地址：黃竹坑香葉道43號雅格酒店3樓



芒果朱古力下午茶 配茉莉奶凍法國鵝肝凍多士

除了蜜瓜，說到夏日必吃生果當然少不了芒果！九龍香格里拉廚師團隊於大堂酒廊推出全新「芒果朱古力誘惑」下午茶，特別推介「芒果柚子吉士撻」、「芒果茉莉奶凍伴柑橘醬」、「法國鵝肝凍多士配朱古力脆」等香甜芒果入饌的甜點及清新開胃的鹹點，一吃掃走悶熱暑氣，還可以和閨蜜一邊倚窗欣賞維港美景，享受愜意的午後時光。**立即進入「01空間」了解更多**按圖看更多「芒果朱古力誘惑」下午茶：

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九龍香格里拉大酒店大堂酒廊－「芒果朱古力誘惑」下午茶（2人用）

售價：$649起

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號



「熊」抱可愛英式下午茶 全手製朱古力泰迪熊

位於銅鑼灣的Vivienne Westwood Café，以泰迪熊為主題推出全新「熊」抱沙灘英式下午茶（Teddy in the Tropics），有多達10款以夏日沙灘為主題的鹹甜點。包括「鮮芒果莎莎」、「士多啤梨雲石芝士蛋糕」、「手工英式鬆餅」等，每款造型味道都充滿夏日風情！感覺意猶未盡？可另加$40品嚐「泰迪熊特飲」，全手工製作的純朱古力「小泰迪熊」配上冰凍特飲，可愛又清新！**立即進入「01空間」了解更多**按圖看更多「熊」抱沙灘英式下午茶：

Vivienne Westwood Café－「熊」抱沙灘英式下午茶（2人用）

售價：$599起

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

