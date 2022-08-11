劉溫馨讀藝訓班做閒角沒薪金照捱　為衝事業拒絕金融才俊求婚

【白色強人｜劉溫馨】香港小姐出身的劉溫韾，近日於《白色強人II》飾演新聞部總監，演技爆發獲得不少網民稱讚。事實上，現年31歲的劉溫韾出道已經9年，雖然才華洋溢，但星運一路平平，一直都只是擔當閒角，沒有更大的發揮空間，甚至有網民會替其抱不平，指她值得更多戲份。經過多年的努力，劉溫馨亦終於「升呢」，由閒角躍身升至《白色強人II》的女二角色，演技實力終於得人賞識。



劉溫韾近日於《白色強人II》飾演新聞部總監，演技爆發獲得不少網民稱讚。(IG@lau_wanhing)

劉溫韾年輕時曾獲全國少年鋼琴金獎。(IG@lau_wanhing)

【白色強人｜劉溫馨】才華洋溢、曾任火炬手？

劉溫韾於2013年參選港姐，雖然屬於熱門人選，但當時同屆競爭力大，有陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥等，最終屈居第四。其實，劉溫韾自小懷有演員夢，年輕時於內地讀書，期間曾獲全國少年鋼琴金獎，而在18歲時，她亦在內地的「金石小姐」比賽奪冠，成為大連國際沙灘文化形象大使，並擔任北京奧運的火炬手，負責傳遞聖火，達成不少成就。其後，劉溫馨更入讀中央戲劇學院表演系，成為章子怡的師妹，為演員夢邁向一步。

劉溫韾曾指修讀藝員訓練班期間，所飾演的閒角都「沒得到薪金」。(IG@lau_wanhing)

【白色強人｜劉溫馨】沒薪金的追夢

對於落選港姐三甲，劉溫韾曾在訪問中憶述，一度對前途感迷茫，但最終沒有放棄，決定先入讀藝員訓練班。追夢過程都是食得咸魚抵得渴，她曾指修讀期間所飾演的閒角，都「沒得到薪金」，只是一個實習機會，但她都咬緊牙關，由低做起。劉溫馨曾在報道表示，對此沒有感到失意，反而有人找她就會努力做，「由低去慢慢累積經驗。」

劉溫馨日常會應慳就慳。(IG@lau_wanhing)

【白色強人｜劉溫馨】為省錢曾打包、迫港鐵

在經濟拮据時，劉溫馨亦不靠父幹，不伸手向在日營商的父母拿錢。劉溫馨曾在訪問道，租金佔收入三分一，因此日常會應慳就慳，沒有工作時會留在家中，曾每日僅吃一餐，亦試過「在慶功宴後打包回家，留給接下來一天的三餐」，還會「無論素顏或化妝都迫港鐵。」為了演戲她可以去得很盡。

雖然滿腔熱誠，但劉溫馨也有感洩氣的時候，稱曾被喚作「茄喱啡」，甚至更難聽的說話，「自己曾躲在家裡哭，哭過便沒事。」她認為正面態度很重要，故會迫自己想樂觀一點，曾在訪問中指出，演員理應要感染觀眾，若然負面的話，觀眾就會被影響。不過，她亦強調會適時釋放脆弱一面，「我是人，不是機械人，但我希望表現開心的一面給大家。」

據稱劉溫馨為繼續演藝事業，婉拒金融才俊的求婚。(IG@lau_wanhing)

【白色強人｜劉溫馨】為衝事業拒婚？

在《白色強人II》中，劉溫馨亦打破過往的性感戲路，展現出冷靜和強勢的一面，讓不少觀眾改觀。由於開始得人重用，劉溫馨更為事業放棄愛情，據報稱與其拍拖多年的金融才俊曾向劉溫馨求婚，並希望她回溫哥華同居生活，但劉溫馨卻決意繼續演藝事業，婉拒對方的求婚。雖然情場失意，但劉溫馨還有事業，而且正如她曾在訪問中說「年齡不是演員的限制」，像楊紫瓊般「年紀不輕，現在才登事業高峰」相信她的努力將會獲得回報。

【劉溫馨Q&A】