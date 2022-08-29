Spa按摩｜美肌活膚去水腫治失眠　泰式瑞典式按摩3推介最平$498

按摩做spa是不少女士們的摯愛消閒活動，無論多忙碌，都會忙裡偷閒，讓自己紓緩生活上的壓力，放鬆身心，既可充電又可改善皮膚，以最好的狀態應付未來的工作與挑戰。



90分鐘泰式按摩 熱情果青檸磨砂按摩

不少港人都愛到泰國按摩，喜歡泰式按摩的寧靜環境，配合力度適中的按摩手勢，不但紓緩繃緊的肌肉，還會用上全天然的草本植物提煉精油推壓全身，令人立即放鬆身體。在香港其實一樣可以有同樣享受，泰國有機香薰水療Siam Botanicals推出90分鐘Thai Siesta熱情果青檸磨砂及泰式香薰按摩，以COSMOS Natural認證的熱情果青檸磨砂，煥發美肌去角質，配合夏日特調精油Thai Siesta香薰按摩，感覺如去了一趟泰國小旅行。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

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Thai Siesta 熱情果青檸磨砂及泰式香薰按摩90分鐘

「01空間」優惠價：$799/位（原價$1260）

*需3天前預約



瑞典式按摩 去水腫紓緩疲勞

泰式按摩之外，近年亦流行瑞典式按摩，透過揉捏、摩擦等不同方法紓緩肌肉疲勞，排走身體循環系統毒素和去水腫，達緊緻提拉效果。Queen's Beauty & Spa推出3款按摩優惠套票，包括瑞典式淋巴引流按摩、北海道牛乳極潤Spa及Moet & Spa Message，每個療程的效果都各有不同，不妨趁這個假期，與閨密一同好好享受。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

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Queen's Beauty & Spa 按摩優惠套票

瑞典式淋巴引流按摩：$498/人

北海道牛乳極潤Spa：$880/人

Moet & Spa Message：$1588/人



「靜」全身護理療程 洋甘菊茉莉香薰油助安眠

都市人生活節奏急促，累積不少工作壓力，容易令人有焦慮情緒。想改善焦慮，提升睡眠質素，一個寧靜的環境和全身按摩體驗或者可以令人暫時放下工作的煩惱。山上田下推出以「靜」為主題的全身護理療程，利用了洋甘菊及茉莉香薰油令繃緊的肌肉得以放鬆，同時改善失眠。**立即登入「01空間」了解更多及購買療程**

按圖看山上田下 120分鐘「靜．洋甘菊、茉莉」全身護理療程詳情

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山上田下 120分鐘 靜．洋甘菊、茉莉全身護理療程

01空間優惠價：$1,664（原價$1,980）

