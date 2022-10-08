中式婚禮｜大妗姐4大職責豈只口才好　出門敬茶戴金器必備13金句

結婚是人生大事。除了西式的浪漫婚禮之外，不少新人亦喜歡傳統的中式婚禮。不過，傳統婚禮在儀式上有更多細節，容易被人忽略。想每個細節都做到盡善盡美，或需請大妗姐代勞，不過大妗姐究竟負責什麼工作？請大妗姐又有什麼需要注意的地方？



大妗姐不等同好命婆

不少人會以為大妗姐就是好命婆，事實上兩者角色不同，好命婆指有兒有女，配偶健在而從未離婚的女性，在婚嫁的過程中為新娘上頭，是義務性質，以圖吉利。然而大妗姐的職能就有如婚禮上的主持，受過培訓或持有證書，熟悉傳統中式婚禮各個細節，擔當着重要的角色，不少婚嫁公司也有提供大妗姐的服務。

不少藝人在為其子女舉行中式婚禮時，都會請大妗姐主持各個儀式。（薛家燕fb)

大妗姐4大職責 豈止說吉祥語

大妗姐的工作別以為只是在婚嫁當日打點一切，為一對新人說出吉祥語，提著紅傘與新娘出嫁等儀式上的事宜，其實還有更重要的，便是當中的溝通橋樑。

按圖看大妗姐4大職責：

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1. 長輩與新人之間的溝通橋樑



傳統結婚儀式繁複，為求盡善盡美，不同人有不同意見也理所當然，新人與長輩也難免出現意見分歧，為免傷和氣起衝突，大妗姐便充當協調角色，達至既可符合傳統禮節，又可讓新人舉辦適合自己的婚禮，令雙方滿意。

2. 包辦婚禮前的儀式



傳統中式婚禮禮數複雜，單單港人最熟悉的「過大禮」都有不少細節需要留意，例如所有禮金、禮品及禮餅均需雙數，取其成雙成對之意等等。因此大妗姐作為傳統中式婚禮的主持，可以為他們分享意見，令婚禮舉辦得更圓滿。

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3. 主持儀式



大妗姐最為人熟悉的職責，就是主持所有婚嫁儀式，包括最重要在婚禮當日，按傳統習俗，說出相應的吉祥語。由著裙褂到敬茶，大妗姐都熟知所有步驟及祝福語，令新人放心迎接人生的另一階段。

敬茶時有不少細節需要留意，大妗姐的工作就是令每項細節都一絲不苟。（資料圖片/蔡正邦攝）

4. 履行傳統習俗



中式婚禮有不少習俗需要大妗姐完成，包括幫忙撐傘、撤米等。撒米象徵除掉晦運邪氣，有催吉避凶的意思。而為新娘撐紅傘，再往傘上撒米，則寓意新人成家立室後，過着豐衣足食的生活。

大妗姐半日至全套服務 最平$2400

隨著時代演變，傳統婚禮也漸趨精簡，不少新人會簡化部分儀式，加快婚禮的節奏之餘，亦可節省不少金錢。大妗姐的服務亦會因應個別新人的要求，提供半日、全日及全套服務。當中出門、敬茶等儀式當然少不了，若然新人需要大妗姐協助主持其他儀式，亦可以把服務升級，滿足客人的需要。收費方面，一般由$2400至$10000不等，視乎服務形式和知名度。

本港的大妗姐收費由$2400至$1000不等，視乎服務內容及口碑。（資料圖片/好日子Facebook圖片）

大妗姐都要考牌？選擇前留意3件事

人人都想自己的婚禮可以圓滿順利，選擇大妗姐服務時，亦絕不能馬虎。雖然坊間對於大妗姐並沒有一套專業資格規管，但不少機構都為大妗姐提供培訓課程，完成後會頒發證書，新人可以此作甄選條件之一。

此外，婚禮不時都有突發情況發生，需要一個經驗豐富的大妗姐「執生」，因此年資也是考慮要素之一

而本地的大妗姐「供應」不算多，坊間不少新人使用大妗姐的服務後，都會在網上分享評價，往後的新人亦可以此作為參考。

選擇合適的大妗姐時，可留意3項要點。（好日子Facebook圖片）

大妗姐必備金句

若不想聘用大妗姐，也可找親友充當這主持的角色，例如新人敬茶或戴金器時，身旁的姐妹可以代為打點，說出吉祥語，既可以是對新娘的祝福，也可以令儀式更有氣氛。以下是各個儀式的吉祥語範例，新人可以作參考。

出門/入門金句

1. 紅遮開萬花來，姑娘鴻運來，姑爺發大財

2. 佳偶天成，如意吉祥，花開富貴

3. 新人入屋，金銀滿屋，旺夫旺主旺門楣



敬茶金句

1. 飲過新人茶，發到笑哈哈

2. 茶到口，財到手，富貴榮華一齊有

3. 飲過新袍茶，富貴又榮華

4. 奶奶飲過新抱茶，出年抱孫笑甩牙

5. 老爺飲過新抱茶，花開富貴又榮華

6. 飲過新郎茶，型過劉德華

7. 外母飲杯茶，身材好過周秀娜



戴金器金句

1. 戴起大囍，戴到風生水起

2. 戴過金戒指，生個金童子

3. 金戒戴上，三年抱兩



就算沒請大妗姐主持儀式，姊妹們亦可以代為說出吉祥語。（GettyImages）

以下品牌提供大妗姐服務，有需要不妨參考：

AJ HK Wedding Planner

電話：2393 4068

網址：service.hkweddingplanner.com

收費：$800起



Nice Day好日子

電話：2345 2001

網址：www.ourniceday.com

收費：$1388起



金華滿堂

電話：6698 1988

網址：www.goldenchinesewedding.com

