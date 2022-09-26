《惡作劇之吻》開播17週年　鄭元暢、林依晨合體！附5大經典台劇

台劇可說是不少女生的經典回憶，相信不少人都曾試過每天躲在被窩中煲劇的日子，其中，《惡作劇之吻》更是其中一套經典台劇。今年是《惡作劇之吻》開播17週年，鄭元暢、林依晨等劇中一眾主角與導演瞿友寧聚會慶祝，引起一眾網友的「回憶殺」，以下就來回顧5套經典台劇吧！



經典台劇推薦│《惡作劇之吻》（2005）

《惡作劇之吻》由鄭元暢、林依晨主演，劇集改編自日本漫畫家多田薰的《淘氣小親親》，講述高中女學生袁湘琴（林依晨 飾）單純開朗，對超級天才少年江直樹（鄭元暢 飾）一見鍾情而倒追男方的故事。當年劇集不但紅遍中港台，更因亮眼收視而加拍第2集《惡作劇2吻》。劇集播出至今已經17年，劇中一眾演員每年都會相聚，日前鄭元暢、林依晨等主演就因開播17週年而聚會，引起一眾網友的「回憶殺」，更大讚林依晨美貌依舊。

經典台劇推薦│《下一站，幸福》（2009）

就到逢看必哭的台劇就一定要數2009年播出的《下一站，幸福》。《下一站，幸福》由吳建豪、安以軒主演，講述任光晞（吳建豪 飾）與梁慕橙（安以軒 飾）相戀後因為絕症、家人反對、失憶、誤解而離離合合，雖然劇情「狗血」，但相信不少女生都被劇集騙掉不少眼淚。而劇中二人的的兒子「小小彬」因為非常可愛亦引起當年不少話題。

經典台劇推薦│《下一站，幸福》（2009）

經典台劇推薦│《命中注定我愛你》（2008）

由陳喬恩及阮經天主演的《命中注定我愛你》亦是經典之一，曾打破全台灣最高收視，擁有超高人氣。劇情講述「便利貼女孩」陳欣怡（陳喬恩 飾）可憐、善良、軟弱，與紀存希（阮經天 飾）因一夜情而不小心懷孕，繼而結婚，其後更因為誤會而分開，最終破鏡重圓。劇中陳欣怡流產的一幕更是非常虐心，是經典橋段之一。

經典台劇推薦│《命中注定我愛你》（2008）

經典台劇推薦│《海派甜心》（2009）

另一套經典台劇《海派甜心》打破台劇的固有設定，小豬（羅志祥）飾演的林達浪一出場並非外表帥氣，而是打扮搞鬼傻氣，遇上歡喜冤家狠暴力的寶珠姐（楊丞琳 飾）後，擦出不少有趣的火花，繼而相戀。可惜中途卻因誤會而分開，令一眾劇迷追看得十分緊張。而楊丞琳當年更憑寶珠姐一角勇奪金鐘獎視后，表現亮眼。

經典台劇推薦│《海派甜心》（2009）

經典台劇推薦│《我可能不會愛你》（2011）

由林依晨、陳柏霖主演的《我可能不會愛你》講述青梅竹馬十多年的程又青（林依晨 飾）與李大仁（陳柏霖 飾）一直想愛又不敢愛，只而以「最好的朋友」的身分留在彼此的身邊，在感情路上兜兜轉轉後才發現最愛的是對方。劇中李大仁對程又青多年來的默默守護更令不少女生都渴望能遇上屬於自己的李大仁！