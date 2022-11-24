3位人氣韓星靠「1信念」走上高峰！擺脫世俗框架活出屬於自己的美

Merz Aesthetics®醫學美學公司邀請了韓國3位人氣藝人李敏鎬、金荷娜及全昭旻擔任品牌大使，今日3位大使出席了旗艦品牌Ultherapy®的發佈會，各人為大家揭開自己皮膚的獨特性，展現自己的個性、自信和美麗，同時呼應了品牌理念：「See My Skin，Lift My Way」Ultherapy®非侵入式技術零開刀、零創傷，並訂製最適合你的個人提拉化療程。

攝影：夏子婷



Merz Aesthetics®醫學美學公司邀請了韓國3位人氣藝人李敏鎬、金荷娜及全昭旻擔任品牌大使(Ultherapy®官方）

金荷娜：自信是準備好的姿勢！

現年44歲的金荷娜不但有「收視女王」的稱號，近年又榮升人妻兼人母，在三重身份下依舊保持最佳狀態，讓她展現出40+成熟又美麗的姿態的秘訣原來是Ultherapy®的療程，不論任何年紀都時刻要關注肌膚問題，當她接觸了Ultherapy®後皮膚變得更好，且短時間內即時見到明顯效果。對於她而言，內在美是重要一環，先要觀察自己內在美，才能了解自己的喜好。

金荷娜：自信是準備好的姿勢！(Ultherapy®官方）

美是要了解自己的喜好和仔細觀察自己的內心。 金荷娜

全昭旻：美麗就是愛

演員出身的全昭旻，再跨界挑戰綜藝節目《Running Man》後獲得超高人氣。她不時在個人社交平台大方分享素顏照，但原來她有時感到自己不漂亮亦無自信。對於她而言，美是一種抽象的東西，愛是永恆不變，有愛的話就可以使人發光發亮。

全昭旻：美麗就是愛！（夏子婷 攝）

我的皮膚容易敏感，但Ultherapy®就幫我改善膚質兼變得緊緻活力，且一年做一次又無需恢復期，即時和持久的療效讓我非常安心。 全昭旻

她在發佈會上大爆自己是Ultherapy®親身用家，亦榮幸成為亞太區代言人。已親身用Ultherapy®達5年時間，皮膚變得細嫩緊致亦提高內在自信心，在親身試用下她力推療程，相比其他療程，Ultherapy®安全性高、效果明顯。除了重視內在美外，近期她開始注重自己飲食，挑選健康而乾淨的食物；飲用綠茶有助去消腫，同時會浸半身浴有助促進血液循環。

李敏鎬：每個人都有獨特的美

近年醫美不再是女性特有專利，不少男士都愈來愈注重日常護膚及保養。李敏鎬是3位代言人中唯一一位男士，今年他擺脫以往形象，無懼被角色定型，此外勇於追求個人獨特的美感。社會存在容貌焦慮的問題，李敏鎬直言毋需理會社會定義的外貌標準，必須跳出社會框架，人人都有獨特之處，只要尋找到個人獨特之處，學懂自愛，就可以發掘自己的自信。

李敏鎬：每個人都有獨特的美（夏子婷 攝）

每人都有獨特的內在美，毋須刻意修飾，這才是真正的美。 李敏鎬

學懂自愛才懂得愛人，將自己擁有的魅力發放出來，發掘自己的優點 。 李敏鎬

美麗，由自己去定義！

在普世審美觀及輿論渲染下，大眾對「美」的定義各有不同的想法，加上近年社會風氣都漸漸用行動向大眾詮釋所有人都可以成為美女、美男的訊息。Merz Aesthetics®多年來一直積極宣揚正面思想，讓大眾重新認識自己，勇敢接受自己跳出大眾審美框架，追求最真實最美麗自己。

Merz Aesthetics®多年來一直積極宣揚正面思想，讓大眾重新認識自己，勇敢接受自己跳出大眾審美框架。(Ultherapy®官方）

今年，Merz Aesthetics® 曾進行一項「尋找美麗和自信的真相」的報告，藉此了解大眾對「美」、自我價值和醫美療程的看法。報告結果發現，有不少人都認為社交平台的「完美」照片是瀰漫著不真實的審美氛圍，當中有73%受訪者擔憂讓他人看到未經「P圖」的照片，會對自己產生負面印象，而且受訪者都直言會花20分鐘「P圖」才會上傳到社交平台上，可見不真實的審美氛圍直接影響了大眾的自信。而有93%的受訪者認為醫美療程可讓他們增強自信。

而Merz Aesthetics®一直致力推廣大眾追求最真實最美麗自己，務求助大家擺脫普世審美框架，自信地活出自我。

Ultherapy®輪廓拉提 保持年輕美貌

隨著年齡增長，皮膚會失去年輕時的緊緻，眼睛、嘴巴及面部周圍漸漸都會出現皺紋，細紋及魚尾紋，想跟3位品牌大使一樣一直保持最佳狀態，就要試試Ultherapy®非侵入式療程。療程採用了專利DeepSEE™ 實時影像有效度身訂制出個人化針對性方案，先為用家進行肌底評估，再以65°C最佳聚焦超聲波熱能，深入肌底4.5mm，刺激提升、拉緊及膠原蛋白增生，從而收緊面部輪廓，減少細紋和皺紋，達至理想的拉提效果。一次療程修復肌膚彈性同時回復原來的美麗！

如欲了解更多最新資訊，請瀏覽:www.ultherapy.com.hk

想跟3位品牌大使一樣一直保持最佳狀態，就要試試Ultherapy®非侵入式療程！（夏子婷 攝）

關於Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics®擁有悠久的歷史，多年專注於醫學美容業務，一直致力讓世界變得更美幫助人們活出他們最美麗的一面 ，產品及服務如：注射類、儀器類、及護膚產品等，均經臨床實證，專為不同人士的個別需求而設，安全可靠。

如欲了解更多最新資訊，請瀏覽：https://www.merzaesthetics.com.hk/