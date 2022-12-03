日本女生不穿胸圍散步影片爆紅　雪莉曾是支持者：戴也行不戴也行

近期在YouTube湧現一批日本女生「不穿胸圍散步片」，片中女生以自拍方式在日本不同公園、水族館、河道邊等地方散步，內容非常簡單，她們全程不會說話單純散步，片長大多3-5分鐘，但卻吸引到很高點擊率，其中一段點擊率更突破289萬！這樣簡單的行動卻吸引如此多的關注，令不少人好奇她們為什麼要這樣做呢？



YouTube湧現一批日本女生「不穿胸圍散步片」，其中一段點擊率更突破289萬！（YouTube ゆい散歩）

歐陽巧瑩曾響應「世界無胸罩日」 支持女生更自在舒適做自己

「不穿胸圍散步片」是由一群日本女生間流行的「ノーブラ散歩」，意思是不穿戴胸圍就外出散步，其實「Free the nipple」（解放乳頭）是近年在全球盛行的行動，是由電影製作人妮娜·伊斯科於2013年發起，認為大眾對於男性和女性的胸部及乳頭存在着雙重標準。女演員歐陽巧瑩也曾響應這項運動，拍攝多張多張沒有穿上胸圍的照片支持「世界無胸罩日」，希望女生們都能自在舒適做自己！

已故韓國女星雪莉也曾支持並認為：胸圍有害健康

已故韓國女星雪莉也曾支持並認為：胸圍有害健康（IG@jelly_jilli）

而在2019年5月時韓國女星雪莉就在Instagram上載過一段自己沒穿胸圍逛街的影片，當時她因為前衛的舉動引來不少批評，但她後來在節目中解釋過只是讓身體舒服點，她認為：「胸圍有害健康，胸圍裡有鋼圈，穿戴不好會引起身體消化不良，不穿內衣是因為這樣很舒服，而且看起來很自然很有魅力。」及後她更指胸圍就像是飾品，可戴也可不戴，而她只是選擇不戴而已。

法國曾有研究：18到35歲女性不穿胸圍 胸部更緊實

法國曾有研究：18到35歲女性不穿胸圍 胸部更緊實（Photo Source：Freepik）

而對於要不要穿戴胸圍外，除了害怕別人異樣的目光外，還有就是擔心胸部會因長時間沒有穿戴胸圍而下垂。但其實早在數年前，法國貝桑松大學運動科學教授就做了項研究，由330位從18到35歲女性分組追蹤發現，不穿胸圍的女生乳房相較有穿胸圍的女性來說，乳頭較高挺，胸部也沒有胸圍擠壓產生的凹陷或皺紋，相較也更緊實。所以大家也不用擔心此問題，對於要不要穿戴胸圍，就看自己怎樣會比較舒服！