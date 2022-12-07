印尼新法禁婚外性行為、婚前同居　「羞恥文化」使女性安於現狀

印尼國會於昨日（12月6日）通過新刑事法禁止婚外性行為與婚前同居，外國人居民與遊客亦在此限制，違者最高判監1年。雖然這隨即引起熱烈迴響，有指這是自由戀愛倒退的象徵，同時侵害人權。可是作為全球最大的穆斯林國家，印尼奉行一夫多妻制，不禁讓人疑惑，這是否與禁止婚外性行為有所牴觸？



印尼國會於昨日（12月6日）通過新刑事法禁止婚外性行為與婚前同居，外國人居民與遊客亦在此限，違者最高判監1年。( Getty Image )

一夫多妻顧名思義就是一個男性可以娶諸位女子為配偶，而多名女子共同擁有同一名丈夫的婚姻制。《古蘭經》中提及過，穆斯林男子可以奉行一夫多妻制，但是最多只能擁有 4 位妻子。按照傳統，他們迎娶第二位妻子時並不需要經過「大婆」的同意，但必須公平對待多位老婆，不能為了取悅其中一位而使其他妻子受傷，否則將不具一夫多妻的資格。

在印尼 2.6 億的人口之中，超過 85% 的人為伊斯蘭教徒，作為世界上最大的穆斯林國家，印尼的法律上也有「平妻」制度，即一夫多妻下有正妻的相關規範，來保障各妻子擁有相等的法律以及社會地位。可是實際上，她們是否真的受到法律保障和平等的對待呢？

印尼國民民主黨（Nasdem）就曾反對著名伊斯蘭傳教士 Ah Gym 再娶第二任妻子一事中說過：「作為穆斯林婦女，我們對於配偶再娶第二位妻子感到遺憾，這樣的作為直接傷害了穆斯林婦女的自尊。沒有人願意成為別人的小妾，我們國民民主黨將努力奮鬥，使得一夫多妻制在我們國家逐漸消失。」可是除了Nasdem以外，又有多少印尼女性意識到自己正受到不平等待遇？

在印尼，男人總是會圍在一起談天說地，女性卻不能參與其中，只能在廚房忙碌，備茶遞水煮飯來伺候丈夫和丈夫的男性朋友們。( Getty Image )

在印尼，男人總是會圍在一起談天說地，女性卻不能參與其中，只能在廚房忙碌，備茶遞水煮飯來伺候丈夫和丈夫的男性朋友們，不然就是照顧正在哭鬧的孩子，跟一個傭人無異。除了打點這一切，她們的存在彷彿就是為了滿足丈夫的性慾望而已，更可悲的是，她們可能絲毫不覺得這是一個問題，且不會為自己存在的價值而感到悲哀和憤怒。

可是這樣的家庭結構男女關係不對等，其實不能完全歸咎於男性或父權主義身上。事實上，就算她們現在可以隨意融入其中參與話題，也會被其他女性詬病。她們該有自主選擇的權利、應當如男性一樣無話不聊，可是社會風氣造成的潛規則讓她們失去這個權利。就算我們把她們從廚房拉出來，找她們一起聊天，在外面的她們反而會覺得不自在，只因習慣了這種命運。

她們不提倡改變、抗爭，她們後代的命運的能清楚預見。( Getty Image )

她們不提倡改變、抗爭，因而她們後代的命運能清楚預見。小女孩從小看著媽媽和婆婆們都躲在廚房伺候男人，如果沒有人告訴她們「這個現象很奇怪」，而且家家戶戶都是這樣的，她們大概一輩子都不會察覺，這個根深蒂固的觀念只會長久植根在印尼女性的心裡，她們安於現狀，也由衷不感到不自在或束縛。

印尼的話語中，存在「budayakan rasa malu（「羞恥文化」）」，絕大部分女性都沒有勇氣，甚至不覺得需要改變。無論家庭教育還是社會共識，都自小灌輸「不要進入男人的聊天裡面，這是十分羞恥的事」的概念予女孩子。

這般壓抑的「男尊女卑」情緒需要迎來改變，卻不是一朝一夕的事。只有讓她們見識外面的世界、從小開始糾正其卑微的觀念，才能健康的成長。