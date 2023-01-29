婚宴自助餐｜草坪海景酒店送住宿　婚宴自助餐4推介最平人均$348

傳統婚宴中，賓客都是乖乖坐定定，欣賞主人家安排的節目、進食、與新人敬酒、影合照等，千篇一律又拘束。因此愈來愈多新人會選擇婚宴自助餐，讓賓客可以自由選擇食物、到不同位置打卡、跟其他人交流等。以下我們精選了4間酒店或餐廳婚宴自助餐，各有不同特色，最平人均只需$348。



酒店之選：柏寧維港景致伴婚宴 送一晚住宿連早餐及蛋糕

位於銅鑼灣的柏寧酒店主打出門、行禮、婚宴一條龍服務。酒店的天台設有戶外證婚會場，新人可以在維港景致下許下一生的承諾，完成儀式的新人和賓客亦可以在酒店的餐廳中享受西式婚宴自助午餐或晚餐。除了海鮮冷盤、沙律之外，亦有多款美味熱食及甜品。如果新人惠顧60人以上的自助婚宴，酒店會贈送蛋糕，人數達120人，酒店更會送一晚客房住宿連二人早餐及蛋糕。

按圖看柏寧酒店婚宴詳情及餐單：

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香港柏寧酒店

網址：www.parklane.com.hk

電話：2293 8888

自助婚禮午宴：$1280/位起（預訂人數最少50人）

自助婚禮晚宴：$1450/位起



戶外之選：淺水灣影灣園 綠草如茵海誓山盟

想擁有一個溫馨而隆重的婚宴，不一定要在酒店，在淺水灣影灣園一樣可以！新人可在綠茵草坪、禮賓台或最新的馥林舉行證婚儀式。完成後，新人和賓客可選擇在旁邊的露台餐廳或在花園搭建帳篷，舉行婚宴自助餐。無論新人選擇哪一個套餐，餐廳都有其他延伸服務，包括半島酒店住宿優惠、旅遊巴來回金鐘及餐廳等。

按圖看淺水灣影灣園婚宴自助餐詳情及餐單：

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淺水灣影灣園

網址：https://www.therepulsebay.com/

電話：2292 2829/ 2292 2838

婚宴自助餐：$1548起

最高可容納人數：216人（露台餐廳）/ 192人（花園宴會帳篷）



到會之選：餐飲服務場地布置 豪華輕盈靈活組合

除了酒店自助餐，婚宴自助餐到會也深受新人歡迎，適合預算有限又想大宴親朋的人。可在教堂等證婚會場旁邊，舉行到會自助餐。到會公司除了提供食物，更可提供用品佈置、長枱、侍應等服務，方便客人按需要自由調配。到會公司亦可以按新人的需要，舉行婚禮酒會、輕盈婚禮派對及豪華婚禮自助餐。

按圖看La Casa Catering婚宴自助餐詳情：

La Casa Catering

網址：https://lacasacatering.com/

電話：3705 2408 / 6016 7506

婚宴自助餐：$398起/位（最少限購量：50人）



平價之選：婚宴自助餐之選 人均$348起

會所1號專營婚宴，分店遍佈港九新界，而且主打中式婚宴及西式自助婚宴，並視乎場地的大小，最多可容納超過100席的賓客入場。價錢方面，會所1號的自助餐婚宴每位由$348起；消費滿$30000，可獲免費安排律師證婚服務，適合預算有限的新人舉辦簡單婚宴。不過，新人需留意不同分店宴會的食物或有不同，決定地方前亦要留意細節事項。

按圖看會所一號婚宴自助餐詳情：

會所一號：

網址：https://www.clubone.com.hk/

自助婚禮午宴：$348/位起

自助婚禮晚宴：$480/位起

