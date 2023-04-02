婚宴回禮｜即場製賓客專屬香水精油唇膏　好玩好用5款回禮$35起

結婚是人生大事，總想擁有一個難忘的婚宴，也希望給前來參加的賓客留下美好的回憶，一份花心思的回禮小物，其實也可帶來驚喜！可有想過即場為賓客製造獨一無二的客製化精油、香水，甚至讓他們一同參與製作過程？玩味十足，既可留念，賓客亦可樂在其中。



【精油到會服務】客人齊參與 調製專屬精油

精油可以紓緩都市人的生活壓力，不過種類五花八門，要選擇合適自己的精油都不容易。The Hubble Studio推出全港首創婚宴精油到會服務，賓客只需填妥問卷，駐場的香薰治療師便可按他們喜好，調配適合的精油。The Hubble Studio現有約100種不同種類的精油，包括花香、果香、樹木等香味，到會婚宴也會帶備約90種精油，務求為每位客人調配出最合適的香味。

The Hubble Studio會安排工作人員為賓客即場調配專屬精油。（圖片由The Hubble Studio提供）

The Hubble Studio

需於婚宴前1個月預約

最低消費：$8999（100人份）

網址：https://thehubblestudio.com/

Facebook專頁：The Hubble Studio

按圖看The Hubble Studio精油到會服務：

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【香水到會服務】自選香水調配 客製化香水樽

除了精油之外，亦有婚宴香水到會服務，賓客更可以自由調配最合適自己的香水！Perfume Talk對於香水的原材料十分講究，包括巴西橙油、保加利亞玫瑰油、法國薰衣草油等，再由英國廠房開發研製。目前共有40款香水供新人選擇，包括白茶、月下香、黑石榴、藍風鈴等。新人可於婚宴前一個月預約香水吧服務，再親身到尖沙咀門市，挑選約12款常駐香型以及季節性香水，並客製化香水樽。Perfume Talk便會於婚宴當日，安排接受過專業香水培訓的工作人員到場，賓客可以按喜好選擇1至2款香水，再在工作人員的協助下入樽，在新人的大日子留下有趣的回憶。

新人可以客製香水樽。（圖片由Perfume Talk提供）

Perfume Talk

需於婚宴前1個月預約

最低消費：$6088（100支）

網址：https://www.perfumetalk.com.hk/

Whatsapp：5596 2128

按圖看Perfume Talk香水到會服務：

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【手工唇膏】自選色香質感 設計唇管圖案

香水可以客製化，唇膏同樣可以。新人可以為她們度身訂造手工唇膏作為回禮。手工唇膏品牌Out of Colours提供婚宴回禮服務，新人可自由選擇唇膏顏色、唇膏質感及香味。另外，唇膏外觀上亦可訂製個人化唇管圖案，或提供設計圖。最快可於10個工作天後取貨。

唇膏無論是顏色、唇膏質感及香味都可以客製化。（圖片由Out of Colours提供）

Out of Colours

價錢：$110/支（最低消費為50支）

網址：https://shop.outofcolours.com/

電話：2671 1288

Whatsapp：6367 2505

按圖看Out of Colours特製唇膏服務：

【手工梘】好看耐用防敏感 材料純天然

香水、精油、唇膏好像女生才會為此雀躍，精緻手工梘，好看又耐用，男生也會喜歡。手工梘以純天然材料製作，不會令身體造成敏感，而且天然香氣，適合不同人士使用！在婚宴中作為回禮送贈賓客，中看亦中用！

手工梘以天然材料製作，男女老少都適合使用。（圖片來源：Soulsoap官網）

Soulsoap

價錢：$55/1件｜$35起/10件以上

網址：https://soulsoapstudio.com/

Facebook專頁：Soul Soap韓式手工皂工作坊

【拇指植物】易種易打理 好心情添生氣

小小盆栽，不只擺設裝飾，還可為家居增添生氣，改善心情，不像大型泥種盆栽易滋生蚊蟲，還省卻這方面煩惱。生命力強的拇指植物，一個月只需澆水2次就已經足夠，適合繁忙的都市人。

盆栽只有拇指般大小，而且容易打理，不易滋生蚊蟲。（圖片來源：Healing Thumb拇指植物官網）

拇指植物

價錢：$68起

網址：https://healingthumb.boutir.com/

Facebook專頁：Healing Thumb 拇指植物

婚禮回禮｜蜜糖茶包紅白酒6款食品回禮推介$16起 1款寓多子多孫