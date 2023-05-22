Blisses Medical Clinic尖沙咀擴新店 蔣怡、鄧達智分享美麗秘訣

全球醫學美容技術不斷革新，透明度越來越高，令大眾對醫美再不抗拒，以醫美達到心目中的容貌更成為趨勢。然而坊間美容機構質素參次，要贏得大眾口碑就需要專業可靠的服務團隊，最近由外科醫生主理，一直為大眾提供可靠醫學美容服務及醫療保健服務的醫療及醫學美容中心「Blisses Medical Clinic專幸醫療」（下稱：Blisses）就於尖沙咀格蘭中心擴充營業，以全新的環境 及面貌示人，提供更多元化的服務，於開張活動當日更找來名模蔣怡及著名時裝設計師鄧達智出席剪綵，眾人更分享他們的美麗健康秘訣。

攝影：陳葦慈



2千呎新店裝修自在舒適 幫大眾由內而外變美

Blisses Medical Clinic為藥廠認可的指定醫療中心，所使用的針劑產品均為原廠正貨，而醫生亦接受正廠培訓，並獲頒發證書。其皇牌療程「少女針」Ellansé（洢蓮絲）膠原蛋白增生劑、Belotero Revive 新一代肌底活化療程及Belotero 彩虹針等，均獲藥廠認可作為進行療程的醫療中心。

Blisses逾2千呎的全新店鋪設計以簡約開揚為主調，醫療中心大堂採用落地窗戶設計，引入自然柔和的光線和色調，為到來的顧客提供放鬆舒適體驗。打破傳統醫學美容概念的Blisses新店的服務繼續堅守對顧客「用心做事 真誠為人」的宗旨，所有療程產品均採用原廠正貨，並且做到真正顧客主導，不設美容顧問推銷，只有專業團隊提供意見，最終由顧客決定療程，而且每次完成療程都可以選擇單次收費，優質服務在顧客之間口耳相傳，熟客亦不斷向身邊的朋友推介，成功令Blisses在這數年間規模不斷擴充。

少女針Ellansé榮獲歐盟CE認證， Blisses Medical Clinic連續兩年獲得 Ellansé香港銷量獎項，同時今年度更獲得 Ellansé 全球50大的Top ellanse clinic 獎項。

Blisses贏得顧客口碑外，其提供的埋線、注射透明質酸、注射肉毒桿菌素、膠原蛋白填充劑等多項專業臉部及身體醫學美容療程亦受到業界肯定，憑技術和實力多年來獲得藥廠所頒發的無數獎項，當中最多客人選用的少女針 Ellansé，除了連續兩年獲得 Ellansé香港銷量獎項，同時今年度更獲得 Ellansé 全球50大的Top ellanse clinic 獎項。作為Blisses皇牌產品的少女針 Ellansé，除了可刺激人體自身的天然膠原蛋白增生，令皮膚回復彈性緊緻飽滿外，即時填充面部凹陷位置，如：蘋果肌、太陽穴等；對細紋、法令紋亦會有明顯的改善。

除了滿足外在美，Blisses亦十分關注顧客的身體健康，Blisses 創辦人Birdie表示：「因為我們相信有健康的身體才可真正延續外在的美麗，亦在各方面都可更自信漂亮，所以Blisses Medical Clinic亦有提供綜合身體檢查服務、腸胃內窺鏡檢查及外科微創手術服務，同時亦有微整形療程、激光脫疣治療服務等，務求令顧客可以由內而外一起變美。」

著名時裝設計師鄧達智出席Blisses Medical Clinic剪綵活動時表示坊間不少人對醫美療程感到信心不足，好多時是因為療程沒有專業的團隊處理，而Blisses所有療程均由註冊醫生和護士主理令大家可以放心。

嘉賓鄧達智亦十分認同Blisses的理念，「健康與美麗是不可分割的，因為如果一個人身體健康，他外貌的氣息是會『發亮』的，所以我們不能只注意外貌上的漂亮而忽略健康的重要，加上我本身是癌症康復者，所以更明白身體健康的重要性，亦會留意自己身體的變化，稍有不同我亦會到找醫生檢查，亦會每年進行定期的身體檢查。而我覺得Blisses這裡提供綜合身體檢查服務的好處是其位置方便，而且這裡的環境及光線舒適自在，大家進行體檢時的心情相信都好得多。」

名模蔣怡表示醫美普及令大眾的外表及自信心都提升，亦十分認同Blisses Medical Clinic身體健康才是美的基本的概念。

而蔣怡亦覺得醫美普及，對大眾亦有好處，她表示：「以前的年代，大家踏入30多歲皮膚可能就已經出現老態，所以我好慶幸生於這個醫美技術先進的年代，令我這年紀亦可以維持美麗，而且我深信外在變美了，更可以令人的自信心都提升，在社交或人際關係甚至在事業上都可以產生幫助。我自己就主張自然、不誇張的醫美療程，Blisses的好處亦是客人主導，自己覺得有需要才去做，相信這個模式對於消費者來說是最好的。」

Blisses Medical Clinic新店設有多間獨立及私隱度高的房間，令大家可以於專屬的空間裡享受不同療程。

Blisses Medical Clinic專幸醫療中心

門市地址：九龍尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心1001室

查詢電話：2116 1379

網址：https://www.blisses-medical.com/

（資料由客戶提供）