女生必學時尚金飾搭配守則 周大福傳承系列完美駕馭各種場合
Clean Fit穿搭成為近期的潮流關鍵字，想將簡約風格配搭得更有質感，秘訣在於利用飾物點綴造型！相比銀首飾，近期其實更流行配戴金飾。而於眾多金飾中，散發低調華麗感的「黃金工藝」深受女星與名模歡迎，更成為女生爭相追捧的飾品潮流。到底甚麼是黃金工藝？挑選金飾時有何注意事項？以下為大家講解時尚金飾搭配守則，輕鬆駕馭不同穿搭服裝。
黃金工藝 X 現代美學
黃金工藝歷史悠久，指的是採用古代鑄金工藝打造的黃金，以往只供皇家貴族使用。近年金飾潮流興起，配戴金飾已不再局限於婚嫁場合，愈來愈多女生透過配戴金飾增加造型層次感，襯搭出別具個人特色的時尚風格。一直致力推崇黃金工藝及文化傳承的周大福珠寶，其傳承系列將傳統文化融入現代美學，於傳統黃金加入天然美鑽等珍貴材質以豐富色調，打造出具設計感的飾品，非常適合搭配日常造型。所以，認為黃金老氣的女生，很可能只是還未遇到適合自己的金飾。
陝西歷史博物館、西北工業大學與周大福 攜手打造傳承系列
黃金一向予人知性成熟的感覺，若想為穿搭增添活力，不妨選擇帶立體紋理，或融入其他材質的金飾。周大福傳承系列新品的「盛世華彩」及「如來敦煌」，前者結合傳統黃金工藝，再配合現代珠寶美學，為女生帶來唐代精緻的生活品味；後者則以敦煌壁畫為藍本，運用傳統黃金鑄造和琺瑯工藝，於黃金上繪畫絢麗圖案，讓金飾擺脫老派的印象。
周大福珠寶向來強調古代工匠精神與現代創新的契合，首次與陝西歷史博物館及西北工業大學攜手合作，全面開展工藝文化研究與保護項目，更以博物館珍藏的盛唐文物為靈感，結合時尚珠寶設計和傳統黃金工藝來推動文化傳承，創作具有歷史文化底蘊的黃金飾品「盛世華彩．傳承」系列。
當中華星凝輝足金手鍊以唐代古白玉蹀躞帶銙為靈感，蹀躞象徵等級，匠人以巧妙心思將方扣改成時尚流行的方磚設計，再勾勒出孔雀的細膩紋理，形成立體浮雕效果，充滿時尚感。
細長款式的黃金項鍊優雅又隨性，更能令整體比例更修長。「如來敦煌．傳承」的煌彩足金項鍊設計參照敦煌壁畫，利用琺瑯工藝添加多種亮麗色彩，紅色象徵吉祥如意，綠色代表上善若水，藍色寓意天降祥瑞。色彩繽紛的設計為日常配搭帶來新鮮感，營造不經意的層次感。
對中華文化情有獨鍾的女生一定不能錯過「國韻．傳承」吉慶蓮年足金美鑽吊墜。寶相花紋是中國傳統裝飾紋樣之一，象徵純潔與美，配以鏤空的工藝令吊墜形成透雕的效果，再加上閃爍的美鑽，盡顯華貴。吊墜背面更環繞彩回紋及花枝動態，是一件滿載祝福的藝術黃金飾品，相當適合出席不同場合時配戴。
傳承系列的金藝之美，不受時間空間限制，穿越過去，引領未來。系列以嶄新美學融合文化精髓，延續金色潮流經典，展現個人風格和獨有魅力。
（資料及相片由客戶提供）