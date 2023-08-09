女生必學時尚金飾搭配守則　周大福傳承系列完美駕馭各種場合

Clean Fit穿搭成為近期的潮流關鍵字，想將簡約風格配搭得更有質感，秘訣在於利用飾物點綴造型！相比銀首飾，近期其實更流行配戴金飾。而於眾多金飾中，散發低調華麗感的「黃金工藝」深受女星與名模歡迎，更成為女生爭相追捧的飾品潮流。到底甚麼是黃金工藝？挑選金飾時有何注意事項？以下為大家講解時尚金飾搭配守則，輕鬆駕馭不同穿搭服裝。



黃金工藝 X 現代美學

黃金工藝歷史悠久，指的是採用古代鑄金工藝打造的黃金，以往只供皇家貴族使用。近年金飾潮流興起，配戴金飾已不再局限於婚嫁場合，愈來愈多女生透過配戴金飾增加造型層次感，襯搭出別具個人特色的時尚風格。一直致力推崇黃金工藝及文化傳承的周大福珠寶，其傳承系列將傳統文化融入現代美學，於傳統黃金加入天然美鑽等珍貴材質以豐富色調，打造出具設計感的飾品，非常適合搭配日常造型。所以，認為黃金老氣的女生，很可能只是還未遇到適合自己的金飾。

韓國女團MOMOLAND成員Nancy（左）與KOL Sadelle Yeung（右）配戴上周大福傳承系列新品，兩人充滿個性的穿搭一向是潮流指標。

陝西歷史博物館、西北工業大學與周大福 攜手打造傳承系列

黃金一向予人知性成熟的感覺，若想為穿搭增添活力，不妨選擇帶立體紋理，或融入其他材質的金飾。周大福傳承系列新品的「盛世華彩」及「如來敦煌」，前者結合傳統黃金工藝，再配合現代珠寶美學，為女生帶來唐代精緻的生活品味；後者則以敦煌壁畫為藍本，運用傳統黃金鑄造和琺瑯工藝，於黃金上繪畫絢麗圖案，讓金飾擺脫老派的印象。

周大福珠寶一直致力推崇黃金工藝及文化傳承，其周大福大師工作室坐擁數十名超過40年製作黃金及珠寶經驗的工藝大師，透過精湛的珠寶工藝技術，把瑰麗的寶石與黃金互相結合，製作出矚目的作品。

周大福珠寶向來強調古代工匠精神與現代創新的契合，首次與陝西歷史博物館及西北工業大學攜手合作，全面開展工藝文化研究與保護項目，更以博物館珍藏的盛唐文物為靈感，結合時尚珠寶設計和傳統黃金工藝來推動文化傳承，創作具有歷史文化底蘊的黃金飾品「盛世華彩．傳承」系列。

周大福珠寶集團、陝西歷史博物館及西北工業大學的代表於陝西歷史博物館主持盛世華彩．傳承系列新品發布儀式。

配戴著傳承系列新品的模特兒破天荒於陝西歷史博物館行Catwalk。

當中華星凝輝足金手鍊以唐代古白玉蹀躞帶銙為靈感，蹀躞象徵等級，匠人以巧妙心思將方扣改成時尚流行的方磚設計，再勾勒出孔雀的細膩紋理，形成立體浮雕效果，充滿時尚感。

「盛世華彩．傳承」華星凝輝足金手鍊以唐代古白玉蹀躞帶銙為靈感，立體浮雕效果充滿時尚感。

細長款式的黃金項鍊優雅又隨性，更能令整體比例更修長。「如來敦煌．傳承」的煌彩足金項鍊設計參照敦煌壁畫，利用琺瑯工藝添加多種亮麗色彩，紅色象徵吉祥如意，綠色代表上善若水，藍色寓意天降祥瑞。色彩繽紛的設計為日常配搭帶來新鮮感，營造不經意的層次感。

「如來敦煌．傳承」煌彩足金項鍊設計參照敦煌壁畫，利用琺瑯工藝添加多種亮麗色彩。

對中華文化情有獨鍾的女生一定不能錯過「國韻．傳承」吉慶蓮年足金美鑽吊墜。寶相花紋是中國傳統裝飾紋樣之一，象徵純潔與美，配以鏤空的工藝令吊墜形成透雕的效果，再加上閃爍的美鑽，盡顯華貴。吊墜背面更環繞彩回紋及花枝動態，是一件滿載祝福的藝術黃金飾品，相當適合出席不同場合時配戴。

「國韻．傳承」吉慶蓮年足金美鑽吊墜相當適合出席不同場合時配戴。

「經典．傳承」傳承足金手鐲設計簡潔線條優美。

「藏蘊．傳承」祥蓮初綻足金耳環以雪蓮與十字金剛杵和酥油花為設計概念，垂吊形設計富現代感。

傳承系列的金藝之美，不受時間空間限制，穿越過去，引領未來。系列以嶄新美學融合文化精髓，延續金色潮流經典，展現個人風格和獨有魅力。

（資料及相片由客戶提供）