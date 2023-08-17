週末澳門閨蜜打卡團 high tea 歎SPA 睇限定展覽　身心靈放鬆之旅

最近一個「紅日」要等到九月尾才出現……心思思想來一趟閨蜜之旅？澳門有不少打卡景點趁暑假登場盡在「澳門銀河」綜合度假城，享受放鬆身心的天然美體SPA，率先細嘗一頓華麗Afternoon Tea，加上BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式BE@RBRICK藝術展大型夢幻紙雕展，同讓免費入場，多個藝術品拍照靚位，讓你瘋狂打卡出Post，即刻約齊閨蜜出發啦！



專業理療師清癒按摩 身心靈重拾平衡

澳門夏日之旅想玩得盡興，最好當然是入住「澳門銀河」綜合度假城8間星級酒店！姊妹團首站當然要讓肌膚一起度假，位於「澳門銀河」的澳門悦榕SPA，主打多種放鬆身心的水療服務，包括以推廣價享受充滿夏日氣息的「清癒養心之旅」，在一個半小時內享受抹茶椰子美體磨砂、蜂蜜牛油果滋潤護膚，再由理療師以清癒按摩作結，運用溫熱的肉桂與香茜按摩油，加上草藥手套按壓淋巴，同時改善血液循環與免疫力，保證由內靚到外。

蜂蜜牛油果成份含豐富維他命C，可滋潤和修護肌膚。

澳門悦榕SPA環境舒適，並提供多種特色水療服務。

澳門悦榕SPA「清癒養心之旅」

推廣期︰即日起至8月31日

療程：30分鐘抹茶椰子美體磨砂、30分鐘蜂蜜牛油果美體潤膚、90分鐘清癒按摩

價格︰MOP 2,880++／位

地點︰澳門悦榕庄2樓

預約或查詢︰+853 8883 6633

條款及細則︰價格需附加10%服務費及5%政府稅；此優惠不可與其他推廣或折扣同時使用；需提前預約並需視乎水療中心的預約情況而定

率先試！經典傳奇Afternoon Tea 微醺「新加坡司令」

歎完SPA接續享受Afternoon Tea就最perfect，這裡一樣有賣相與味道兼備的好選擇。全新登場的「萊佛士大堂吧」位於澳門銀河 萊佛士，未坐低已經要打卡。意大利風格的當代摩登裝潢，華麗中不失細節美感，絕對值得你精心dress up，邊品嚐精緻的「萊佛士經典傳奇下午茶」邊享受慵懶的下午，或者在水晶燈飾映襯的晚上，來一杯非常適合女士享用、由傳奇調酒師嚴崇文於百年前研製的「新加坡司令」雞尾酒。

萊佛士大堂吧中心有一盞由500,000顆水晶和23,000根水晶棒組成的水晶吊燈，加上大理石裝潢，氣派十足。

華麗典雅的萊佛士經典傳奇下午茶，由用餐器具到餐點顏色，讓你無死角打卡。

萊佛士傳奇調酒師嚴崇文研製「新加坡司令」，加入菠蘿汁和萊姆汁，以及香氣怡人的石榴汁和櫻桃利口酒，適合女士享用。

萊佛士大堂吧

位置：澳門銀河 萊佛士2樓

營業時間：早餐 上午7時至11時半；午餐 中午12時至下午2時半；下午茶 下午3時至5時半；晚餐 晚上6時至10時半

北海道直送 夏日限定馬糞海膽祭

夏天總想到海洋，澳門大倉酒店的「奈和美」就為大家準備了夏季限定的北海道馬糞海膽菜式，包括海膽三文魚子蓋飯定食，及金槍魚腩海膽蓋飯定食，定食包含蛤蜊味噌湯、蛋糕及飲品等，盡情感受濃濃的夏日海洋滋味。

金槍魚腩海膽蓋飯定食 MOP 498

海膽三文魚子蓋飯定食 MOP 588

奈和美「期間限定海膽蓋飯定食」

推出日期：即日至8月31日

地址︰澳門大倉酒店地下

營業時間：中午12時至晚上8時

折扣：使用工銀澳門銀河信用卡可享低至8折優惠

查詢或訂座：+853 8883 5116／nagomi@hotelokuramacau.com

條款及細則：最後點餐時間為晚上7時30分；每日限量供應，建議提前預訂；價格須附加10%服務費及5%政府稅；受條款及細則約束。

詳情：www.galaxymacau.com/zh-hant/ijpeYcV6rE

BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式BE@RBRICK藝術展 沉浸式體驗及無限鏡像空間

另外，澳門正舉行「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」，「澳門銀河」亦舉辦了特展，包括澳門歷來規模最大的BE@RBRICK MACAU主題展覽：「BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式BE@RBRICK藝術展」，不止戶外草坪有全球最高、超過7米的MY FIRST BE@RBRICK B@BY 10000%藝術裝置，「銀河藝萃」更有還有以光影投射及炫目鏡像打造的沉浸體驗空間，超過50件珍貴藏品，以及全球首次亮相的BE@RBRICK數碼藝術。在明珠大堂更有12款2023全新的BE@RBRICK作品及AR互動體驗。到處都是打卡點，出發前記得幫手機叉滿電啊！

位於戶外草坪，超過7米高的全球最高MY FIRST BE@RBRICK B@BY 10000%，氣勢十足！

「BE@RBRICK鏡像花園」及「BE@RBRICK光影之間」沉浸式體驗空間設於「銀河藝萃」位置。

走進糖果色夢幻紙雕世界

除了BE@RBRICK藝術展，「澳門銀河」亦在夏日舉辦了大型紙雕展覽，糖果色的奇想作品散佈在綜合度假城的鑽石大堂、水晶大堂，還有位於東翼廣場的《幻彩奇思》，以蜂鳥、火烈鳥等多種動植物創造的夢幻森林，配合精心設計的燈光，引領你走進國際級中國紙雕藝術家溫秋雯的超現實童話世界。

中國紙雕藝術家溫秋雯將「澳門銀河」東翼廣場變成一座夢幻奇想森林。

(資料及相片由客戶提供)