限時網購優惠｜超神急救紓緩「蘑菇水」！Origins皇牌產品低至3折

不經不覺已經踏入初秋，轉季時日夜溫差較大，再加上長時間進出冷氣地方，肌膚容易過敏乾燥，水油不平衡問題亦會易引發痘痘爆發！想要全面改善肌膚狀況，不如就感受一下蘑菇水的神奇修復力！人氣天然護膚品牌Origins皇牌產品低至3折，除了靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水外，深層清潔面膜、抗逆舒緩精華都一樣有優惠，想在秋日維持健康就立即趁限定期間入手啦！



Origins - 活性炭深層清潔面膜

ORIGINS - 活性炭深層清潔面膜 75ml

當肌膚每天面對空氣及環境中的污染物及塵埃，肌膚毛孔變得粗大、暗啞，活性炭深層清潔面膜的多種天然高效成分發揮淨化作用。主要成分活性碳就如磁石般把閉塞毛孔的雜質污垢吸出，減少暗瘡、酒米及黑頭形成；而白色中國陶土成分則吸收出堵塞毛孔的雜質污垢，使肌膚得到徹底深層清潔、回復潔淨！

Origins - 活性炭深層清潔面膜 75ml (原價：$220)

優惠價：$116（最多可用4,000積分，抵消 $40 現金）

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Origins - 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水

Origins - 悦木之源 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 磨菇水 200ml

一向都有留意開美妝護膚產品的話， 對這支皇牌「蘑菇水」絕不陌生，對於敏感同痘痘肌絕對是急救神器！100%素食成份，乳霜質感，蘊含沙棘果、經典靈芝菇菌配方，結合薑根、薑黃及聖羅勒等，瞬間紓緩敏感泛紅及炎症。加上海洋精華及高效保濕草本成分，舒緩鎮靜，重建肌膚抗疫屏障。用後肌膚狀態及敏感情況有明顯改善，更可以濕敷作保濕急救，絕對是穩肌首選！

Origins - 悦木之源 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 磨菇水 200ml (原價：$370)

優惠價：$110（最多可用3,800積分，抵消 $38 現金）

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Origins - 靈芝菇菌抗逆舒緩精華

Origins - 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml

用埋同系列精華，舒緩功效double up！靈芝菇菌分子複合物和積雪草有助於舒緩和減少敏感泛紅現象，更可增強肌膚自身補水力！當中更有褐藻、橄欖油等天然防禦複合物，有助提供必需脂質以支持肌膚保護屏障。質地輕柔好推，按摩後像一層薄膜包覆著肌膚一樣，深層修復，快速舒緩敏感泛紅，令肌膚回復健康彈性～

Origins - 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml (原價：$535)

優惠價：$370（最多可用12,900積分，抵消 $129 現金）

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Origins - 靈芝菇菌抗逆健膚眼霜

Origins - 靈芝菇菌抗逆健膚眼霜 15ml

維持臉上肌膚健康，眼周肌膚都要照料到啦～蘊含冬蟲夏草、靈芝、蘑菇等成份，並加入水飛薊有助即時保濕，並保護脆弱眼周肌膚。凝膠質地輕盈舒緩，使用時用冰熨頭導入輕輕按摩，持續使用可達致明顯泛紅、舒緩及減褪黑眼圈。

Origins - 靈芝菇菌抗逆健膚眼霜 15ml (原價：$405)

優惠價：$289（最多可用10,100積分，抵消 $101 現金）

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Origins - 原生嫩肌零瑕保濕乳

Origins - 原生嫩肌零瑕保濕乳 50ml

轉季最緊要保濕，但又怕黏笠，挑選水潤啞光功效的保濕乳就是最佳選擇！這款原生嫩肌零瑕保濕乳含有為肌膚補水的柳葉蘭，水漾質地具有天然啞光效果，全面提升肌膚光澤度及均勻膚色，減少毛孔粗糙等問題，令膚質更細緻順滑。

Origins - 原生嫩肌零瑕保濕乳 50ml (原價：$350)

優惠價：$215（最多可用7,500積分，抵消 $75 現金)

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