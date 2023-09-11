唇部護理｜7大護唇好物推薦 一款冷門品牌寶藏竟被譽為護唇神器？

許多女生在護膚日常中，經常忽略了一個最重要的部分，就是唇部啦！嘴唇肌膚較為薄弱的肌膚，日曬或常化唇妝也會容易引致乾燥、色素沉澱等問題，要打造原生潤澤的「嘟嘟」美唇，與臉上肌膚一樣需要定期保養。美編為一眾小資女精選7款專櫃護唇品，從護唇膏、唇部磨砂及唇膜都有，回復粉嫩Q彈雙唇就要跟住入手啦～



LA MER - 修護唇霜

LA MER - 修護唇霜 9g

貴婦級LA MER的護膚品的好評度不用多說，而修護唇霜同樣也是回購率超高！潤唇膏散發淡淡薄荷清香，有鎮靜、修復和滋潤勁效，絲滑滋潤質感瞬間舒緩乾燥，當中專利活膚精華令細胞再生並注入水份，同時修復強化唇部的天然保濕屏障，讓雙唇更水潤飽滿！

LA MER - 修護唇霜 9g （原價：$595）

優惠價：$350（最多可使用17,500積分，抵消 $175現金）

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Cle de Peau - 完美亮澤潤唇膏

Cle de Peau - 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink

有時趕著出門連化妝時間都無，素顏時要提升氣色的必備item就是唇膏，配搭有護膚功效的就更好～Cle de Peau 完美亮澤潤唇膏具亮澤唇色及修護功效，有效豐盈、柔滑及滋養嘴唇。蘊含甘草及油棕提取結合物，有效緊緻保濕，改善唇部乾裂細紋問題，加上淡淡粉嫩色就隨時擁有好氣色！

Cle de Peau - 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink（原價：$1,188）

優惠價：$228（最多可使用11,400積分，抵消 $114現金）

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Fresh - 黃糖抗皺活肌修護唇膏

Fresh - 黃糖抗皺活肌修護唇膏 4.3g

Fresh率先採用具除皺功效的海茴香萃取，配合古布阿蘇樹果油、李子籽油、西番蓮籽油等成份，達到保濕和修復柔軟度。配合抗衰老的黃糖抗，使唇部肌膚變得細滑飽滿，輕輕一抹就可以保養雙唇。

Fresh - 黃糖抗皺活肌修護唇膏 4.3g （原價：$200）

優惠價：$135（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

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JO MALONE - 維他命E護唇霜 潤唇膏

JO MALONE - 維他命E護唇霜 潤唇膏 15ml

JO MALONE不但香水是皇牌產品，「小黑管」唇膏也是不少KOL包包裡必備，更被稱為品牌中的冷門寶藏，長期斷貨！潤唇膏含有以修護功效聞名的維他命E，配上天然潤潤澤的蜂蜜成分，能更全面保護唇部肌膚。質地非常厚潤、帶點清新薄荷味，能柔嫩、平滑與舒緩保養脆弱的肌膚，加上管狀設計使用上也更方便！

JO MALONE - 維他命E護唇霜15ml（原價：$620）

優惠價：$176（最多可使用8,800積分，抵消 $88現金）

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Fresh - 黃糖磨砂護理唇霜

Fresh - 黃糖磨砂護理唇霜 10g

嘴唇與臉上肌膚一樣需要定深層清潔，才能對抗色素沉澱的「黑唇」！Fresh 黃糖磨砂護理唇霜能以天然黃糖溫和去除角質，並蘊含滋潤雙唇的乳木果油及荷荷巴油，取少量在唇上按摩，再用濕棉花或清水沖走後，雙唇更柔軟、滋潤效果更持久！

Fresh - 黃糖磨砂護理唇霜 10g（原價：$160）優惠

優惠價：$98（最多可使用4,900積分，抵消 $49現金）

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Fresh - 黃糖滋潤護唇蜜

Fresh - 黃糖滋潤護唇蜜 6g - 沁爽西瓜

同樣來自Fresh的黃糖系列，滋潤護唇蜜蘊含豐富保濕成分的黃糖、滋潤的杏籽、黑加侖種籽以及葡萄籽油，護唇蜜豐潤、柔軟配方能紓緩及呵護雙唇。彷給為唇部塗上一層滋潤保護膜，防止水分流失。可以在睡前塗上薄薄一層作潤唇修護treatment，加上這款2020年版的沁爽西瓜味，讓雙唇也能有個香甜美夢～

Fresh - 黃糖滋潤護唇蜜 6g - 沁爽西瓜（原價：$160）

優惠價：$98（最多可使用4,900積分，抵消 $49現金）

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TATCHA - 一吻傾情果凍護唇膜

TATCHA - 一吻傾情果凍護唇膜 9g

想擁有豐厚櫻唇就要用這款唇膜，功效就如其名一樣「一吻傾情」！蘊含日本桃子萃取物可軟化及撫平唇部肌膚，同時幫助回復水潤彈性，更能舒緩發癢或乾燥緊繃的雙唇。高效免洗配方，睡前塗上均勻按摩，修復鎖水功效double up，唇部肌膚全天候維持潤澤。

TATCHA - 一吻傾情果凍護唇膜 9g （原價：$250）

優惠價：$180（最多可使用9,000積分，抵消 $90現金）

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