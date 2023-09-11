2023下半年推介｜貴氣澳門出遊 走進逾百年煉成的萊佛士華麗派對

萊佛士（Raffles）在世界各地的酒店和度假村，堪稱人生必試的夢幻住宿。品牌最近就帶著華麗至上的建築、奢華服務體驗，以及全球頂尖餐廳，正式登陸澳門銀河，讓你計劃一個快閃華麗閨蜜假期，暫時拋開工作和男友，穿上精心準備的靚衫靚裙和姊妹們盡情打卡，投入超凡夢幻之旅。



澳門銀河 萊佛士金碧輝煌的建築外觀配先進數碼LED裝置，每層均有玻璃空中廊橋接連塔樓兩翼，可眺望澳門繁華市景。

位於空中花園的無邊際泳池，可一邊暢泳一邊俯瞰「澳門銀河」的天浪淘園。

全身投入意大利現代美學與貼心奢華服務

1887年，萊佛士酒店在新加坡落成，富麗堂皇的維多利亞風格裝潢，更內藏歌劇廳及博物館，在百年前建立了奢華酒店新標準。從今年8月開始試業的澳門銀河 萊佛士，是「澳門銀河」的第七家酒店品牌，要說是全澳最奢華酒店亦絕不過譽，約450間面積由78平方米至228平方米的套房，以意大利現代美學為設計靈感，更是全球第一間酒店在所有套房安裝了Samsung「畫壁」電視與互動裝置，完美融合藝術與科技元素，加上萊佛士品牌創立的管家服務，讓你和你的閨密感受到無微不至、貼心打造和熱情真摯的款待。

位於酒店高層的「尊貴全景套房」，可在落地玻璃前飽覽澳門天際線。

萊佛士品牌首創的私人酒店管家服務，給客人無微不至的貼心體驗。

酒店每個細節都值得你好好感受。走進大堂，立刻把你帶進夢幻國度，大理石裝潢、高雅宏偉的空間，還有精心設計的日光佈局，你已知道萊佛士的與別不同，就算是電影《大亨小傳》中的人物在你面對出現，甚至里安納度狄卡比奧在你面前舉杯做出招牌動作都毫無違和感。另外，分作兩翼的酒店，每層均有玻璃空中廊橋接連，可以將澳門城區及綜合度假城的景緻盡收眼底，絕對只此一家。

大堂位置已可感受萊佛士的奢華氣派。

酒店內到處可見藝術裝飾。

在萊佛士大堂吧歎一杯經典雞尾酒

除了奢華建築格局與住宿，澳門銀河 萊佛士還為你和你的閨密準備了特色餐飲場所，讓你們盡情品嚐美味佳餚，放鬆身心，享受假日美好時光。單是萊佛士大堂吧，已值得你和姊妹們準備一件漂亮晚裝，細味這裡的高級香檳和生蠔吧，還有由傳奇調酒師嚴崇文於1915年精心研製的「新加坡司令」雞尾酒；又或在陽光悠悠灑進大堂的下午，享受精緻又美味的「萊佛士傳奇招牌下午茶」。

萊佛士大堂吧中心有一盞由500,000顆水晶和23,000根水晶棒組成的水晶吊燈，由3個LED光源不分晝夜照射著水晶吊燈，營造出不同色彩和效果。

「萊佛士傳奇招牌下午茶」精緻又美味，相信一眾女生都難以抗拒！

閨密出遊，又怎得打卡必備的甜品環節，萊佛士的特色甜品車裝滿多款精選美點，由米芝蓮星級甜品大師任樂軒及全球十佳的朱古力匠人龍子聰傾情打造，每口都能體驗廚師的心思。

萊佛士大堂吧還有一幅長達70米的「綠色藝術牆」，佈滿多個以植物和LED創作而成的藝術作品，將藝術與自然的視覺奇觀融為一體，不妨一邊享受下午茶，一邊細賞這個當代藝術。

即將開幕：米芝蓮三星主廚主理「壽司」名店 歷史悠長的長廊酒吧

說到餐飲，不得不提即將揭幕，由日本五大米芝蓮三星殊榮的壽司主廚之一兼壽司大師宮川政明主理的壽司名店，保證大家可以品嚐到最頂級的餐飲滋味。

每間萊佛士酒店必備的「長廊酒吧」當然也即將在這裡重現。澳門銀河 萊佛士的長廊酒吧交由著名設計師Joyce Wang設計，除了富麗裝潢，亦加入了澳門本地文化色彩，成為別開生面的現代設計，更會提供由亞洲50大酒吧的傳奇調酒師黎振南為澳門特調的雞尾酒「澳門司令」，讓你融入地道的假日風情。

澳門銀河 萊佛士

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

網站：www.galaxymacau.com/zh-hant/hotels/raffles-galaxy-macau

（資料及相片由客戶提供）