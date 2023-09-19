澳門演唱會｜全新澳門安達仕酒店 晚飯直落睇show首選 附開幕套票

年尾演唱會特別多，不少天王天后與及大熱韓團都紛紛搶佔檔期，於澳門開show！作為粉絲的大家，搶飛之餘，更要訂好酒店，睇show同時來一趟澳門遊！不想在睇show當日迫人迫車趕入場？「澳門銀河™」全新澳門安達仕酒店絕對是世一首選，酒店無縫連接銀河綜藝館，show前與閨蜜好友於酒店餐廳飽餐一頓，回房扮靚靚落樓即睇show，show後更可到酒吧chill一chill，延續與巨星近距離接觸的興奮，至歎至盡興，立即入手澳門安達仕酒店「探索精彩澳門」開幕套票啦！



沉浸式澳門藝文體驗

全新澳門安達仕酒店於9月中旬開幕，喜愛嘗鮮的朋友當然要率先入住！澳門安達仕酒店來頭不少，擁有700多間客房及套房，屬全球最大的安達仕酒店，酒店設計更注入本地特色，採用盡顯澳門文化遺產的風格，將舊澳門元素新鮮呈現，欣賞演唱會前，不妨先欣賞酒店設計的巧思。踏進酒店，猶如走入古董商的府邸，展出了眾多別樹一幟的藝術品，包括位於6樓安達仕酒廊的「鳳凰飛升」，艷麗紅裙上刺繡盛放中的野菊花和牡丹、在空中飛翔的壯麗鳳凰，栩栩如生。想深度認識澳門，「澳步廊」帶領你穿過澳門繁華街，拾級而上，發現超過100 個視頻展示了澳門的多彩景象，以沉浸式聲、色、畫多重感官體驗，重新發掘澳門。

MACAU STEPS 澳步廊

地點：2-6樓

PHEONIX RISING 鳳凰飛升

地點：6樓安達仕酒廊

家族食譜的秘密 細嘗葡式、土生及地區特色佳餚

欣賞演唱會前總是匆匆填飽肚子，只希望及時趕至會場。入住澳門安達仕酒店，你可以與摯愛好友，輕鬆到安達仕廚薈品嘗由大師主理的葡式、土生及地區等特色佳餚，無須時刻看錶，細意享受每道精彩美食。土生澳門、來自中葡之家的行政總廚黎安德（Chef André），擅長結合多種風味美食，父親和祖母是他的烹飪啟蒙老師，發掘了他對烹飪的熱忱，為菜式注入了家族食譜的靈魂，並為餐廳創造出他的一系列代表作。首先品嘗開胃前菜醃油甘魚沙律配小寶石生菜，再點選香口惹味的辣椒蒜炒蝦、或者葡式波士頓龍蝦海鮮飯，豐富層次，溫情處處。

葡式波士頓龍蝦海鮮飯

葡國漁村的濃厚滋味華麗升級！以龍蝦及多款海鮮熬製的湯汁，鮮甜中又帶著鮮番茄的微酸，飯粒吸收湯汁精華的同時仍保有粒粒口感。

醃油甘魚沙律配小寶石生菜

自家醃制的大西洋油甘魚搭配脆烤雞皮，佐以鮮嫩的溏心蛋，配上芝麻油醋汁，十分開胃。

辣椒蒜炒蝦

喜愛惹味海鮮的朋友必點，辣椒與蒜香相輔相成，蝦的鮮美在口中爆發，令人回味！

安達仕廚薈

北翼大樓6樓

隨心暢泳 酒吧chilling

演唱會前想鬆一鬆，感受度假氣氛，趁9月中旬天氣暖和捉緊夏天的尾巴，穿上精心挑選的泳衣到酒店內的泳池暢泳或日光浴，或者免費搭乘澳門安達仕酒店穿梭巴士往返「澳門銀河」，無限暢玩「天浪淘園」，來一場水上旅程。又或者完show後與好友到安達仕酒吧品嘗精緻小食，調酒師的創意雞尾酒及澳門釀制的本地啤酒，放鬆心情，共享難忘回憶！

安達仕酒吧

北翼大樓6樓

出發前記得預訂澳門安達仕酒店「探索精彩澳門」開幕套票，盡享多項精彩優惠！

作客古董商府邸，解構澳門歷史底蘊豪華住宿一晚

• 安達仕廚薈雙人澳葡風情自助早餐

• 兩天暢玩超人氣空中水上綠洲天浪淘園*

• 澳門開篷觀光巴士車票兩張

• 「細味澳門」禮品一份

• 於安達仕酒吧享用本地手工啤酒兩瓶

• 於安達仕廚薈換領葡撻兩個

預訂日期：即日起至12月31日

入住日期：即日起至12月31日

訂購：www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/hotels/experience-real-macau-opening-package

* 視乎開放時間及天氣情況而定

*賓客可免費搭乘澳門安達仕酒店穿梭巴士往返「澳門銀河」，讓你更方便快捷開啟一站式綜合度假無限體驗。

(資料及相片由客戶提供)