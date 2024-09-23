聖誕禮物推薦2024｜50+實用交換禮物之選：$90起情侶/朋友適用

【聖誕禮物2024｜實用交換禮物推薦｜持續更新】聖誕節作為一年中最讓人期待的節日，許多人都早早開始計劃一連串的聖誕派對及聚會，其中為家人、另一半、朋友等準備一份精緻的聖誕禮物，更是一個幸福滿溢的過程！《01女生》就為大家準備了2024年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！（2024聖誕禮物推薦持續更新！）



聖誕禮物推薦2024｜Dior Clair D Lune 手鏈套裝 HK$5,700

Dior 所推出的Clair D Lune手鏈套裝，設計細膩而典雅，無疑是聖誕禮物最佳選擇之一。套裝包括了2條金色飾面金屬手鏈，均點綴了Dior 經典符號及閃亮水晶，其中一條有著較大的品牌標誌配上兩個星星；另一條則有著飾滿閃亮水晶的星星、Dior和三葉草細節，無論是分開還是疊配都很適合。

聖誕禮物推薦2024｜Dior Clair D Lune 手鏈套裝 HK$5,700（圖片來源：Dior官網）

聖誕禮物推薦2024｜Tiffany & Co. Tiffany T Smile 耳環 （售價需向品牌查詢）

Tiffany & Co.的Tiffany T寓意愛的無限可能，靈感源自於 1975 年的典藏手鏈，向品牌經典圖案和紐約精神致敬。這款Smile 耳環設計小巧精緻，配戴時優雅迷人且充滿玩味，耳環採用了18K 玫瑰金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，時刻散發耀眼光芒。

聖誕禮物推薦2024｜Tiffany & Co. Tiffany T Smile 耳環 （售價需向品牌查詢）（圖片來源：Tiffany & Co.官網）

聖誕禮物推薦2024｜BVLGARI SAVE THE CHILDREN NECKLACE HK$6,200

在送禮物同時做善事，BVLGARI的這款SAVE THE CHILDREN NECKLACE靈感來自品牌標誌性的B.zero1 Rock 珠寶系列，並刻有Save the Children標誌，配上純銀項鏈，同樣精緻時尚。這款項鏈每筆銷售都會捐贈95歐元（約HK$823），以支持全球救助兒童會計畫，非常有意義。

聖誕禮物推薦2024｜BVLGARI SAVE THE CHILDREN NECKLACE HK$6,200（圖片來源：BVLGARI官網）

聖誕禮物推薦2024｜Swarovski Lifelong Heart 鏈墜 HK$619.5

Swarovski的這款Lifelong Heart項鏈完美詮釋品牌Lifelong Heart系列的主題，更是經典與現代設計的結合。其心形裝飾綴有一顆大尺寸的Swarovski水晶，展現無與倫比的光彩，而當中的細節更是為造型增添點綴，是優雅打扮的最佳配飾，亦是送給時尚愛好者的首選。

聖誕禮物推薦2024｜Swarovski Lifelong Heart 鏈墜 HK$619.5（圖片來源：Swarovski官網）

＝＝＝＝＝＝以下為2023年最不能錯過的聖誕禮物，可以先參考一下！＝＝＝＝＝＝

聖誕禮物推薦2023｜HUDA BEAUTY Pretty Grunge Eyeshadow Palette 頹廢搖滾18色眼影盤HK$620

為平日喜歡型格打扮的閨密，送上HUDA BEAUTY新推出的頹廢搖滾18色眼影盤，就再合適不過了！這款眼影盤是集合了18種煙燻色、冷色調，由啞緻到閃爍，高飽和度深色色澤以及閃爍銀底色調，可打造多種富個性的妝容。品牌採用創新質地，輕輕一抹即由乳霜轉化粉末，延展性極高，輕鬆化出充滿層次感的妝容。

聖誕禮物推薦2023｜HUDA BEAUTY Pretty Grunge Eyeshadow Palette 頹廢搖滾18色眼影盤HK$620（品牌提供）

【親身打造心意禮物】威尼斯彩繪玻璃飾物／永生花水晶球／925純銀手環戒指／黃銅丹麥旋轉手環／窯燒玻璃相框小夜燈｜限時47折起報名

聖誕禮物推薦2023｜Hourglass PHANTOM豐盈水漾唇膏套裝 HK$480

唇膏可說是女生們無法抗拒的禮物，高級美妝品牌Hourglass今年推出了節日限量版豐盈水漾唇膏套裝，一盒匯聚了女士們最愛的暢銷煙薰紅木色調Haze和全新溫暖粉紅色調Crave，都是百搭實用的唇膏色，不用擔心買錯色號！產品都是採用品牌獨有的唇部配方，可提供保濕、豐盈及光澤的3合1功效，能夠完美凸顯唇形及營造豐唇效果，讓雙唇瞬間看起來更豐盈、柔軟及光滑，同時一整天持續滋養和補水的效果。

聖誕禮物推薦2023｜Hourglass PHANTOM豐盈水漾唇膏套裝 HK$480（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜復古奶茶裸永生盆花、桌花 HK$376.3（HK$537.5）

比起鮮花，現在更多人在送花時都會考慮永生花，它的保存期間更長久，加上它的名字和特性，很適合送給戀人，代表兩人永遠甜蜜。這款永生盆花，花材選色都是復古奶茶色或是裸色，顏色溫柔耐看，而且可選擇圓形或方形花器盛載，在聖誕過後也擺放在桌子上，回味節日的甜蜜回憶。

聖誕禮物推薦2023｜復古奶茶裸永生盆花、桌花 HK$376.3（HK$537.5）（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2023｜森林系乾燥雪松聖誕花圈 HK$248.5

聖誕節必備的乾燥雪松花圈，在家裡擺放一個頓時充滿節日氣氛！這款森林系聖誕花圈，佈滿各種花材非常繽紛，而且提供不同尺寸的花圈，由15cm到35cm，大家可因應家中位置選購。此外，亦有售20cm的花圈材料包，大家可與家人一起動手做出獨一無二的聖誕花圈，或是在參與朋友的聖誕派對時，作為禮物也是相同窩心。

聖誕禮物推薦2023｜森林系乾燥雪松聖誕花圈 HK$248.5（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2023｜聖誕樹掛布 HK$174.9

在家裡擺放一棵聖誕樹，可使節日氣氛更濃厚，但不一定都有位置擺放聖誕樹，這款裝聖誕樹掛布就是不錯的選擇！在家裡掛上立即滿足節慶儀式感，而且這款聖誕樹掛布有分M(80x120cm)及L（120x180cm）兩個尺寸，大家可因應家中位置選購，還可以加上小燈串，節日氣氛升級！聖誕樹掛布收納亦都相當方便，只要清洗乾淨就可摺起收納，明年繼續用，不論是自用還是送禮都非常適合！

聖誕禮物推薦2023｜聖誕樹掛布 HK$174.9（Pinkoi）

聖誕禮物推薦2023｜FOREO UFO™ 3 mini 面膜儀 HK$2,090

辛苦了一整年，來到年末之際﹐當然要好好愛錫自己。FOREO 今年推出的全新UFO™ 3面膜儀系列，共4款光療面膜儀，可因應不同類型的肌膚及場合需要來挑選，其中UFO™ 3 mini，搭配品牌推出的面膜使用，每次只需2分鐘，但效果比一般貼片面膜更有效，能即時長效補水，同時幫助活性成分更深入肌膚，將護膚品功效發揮最極致。最適合工作忙碌和沒時間護膚的女生，不論是獎勵自己還是寵愛閨蜜都十分合適。

聖誕禮物推薦2023｜FOREO UFO™ 3 mini 面膜儀 HK$2,090（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜shopDisney 迪士尼季節家居用品系列幻想世界城堡「Home」薄毯 HK$649

在寒冷的冬季，最舒適的定必是窩在沙發蓋著毛毯，與家人好友聊天或一起看電影！shopDisney今年推出的新品中，就有這款刺有幻想世界城堡的「Home」薄毯 ，採用雙面設計，一面具有絨毛刷毛和貼飾，另一面為絨毛刷毛，柔軟舒服，不論是自用還是送給好友都十分適合。

聖誕禮物推薦2023｜shopDisney 迪士尼季節家居用品系列幻想世界城堡「Home」薄毯 HK$649（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜belif 復活草保濕肌底精華禮盒【聖誕小鎮版】HK$350

belif今年推出了多款【聖誕小鎮】節日限定禮盒，細心照顧大家不同的肌膚需要，其中復活草保濕肌底精華禮盒，包括了復活草保濕肌底精華 125ml、菖蒲溫和滋潤洗面乳 40ml以及紫芹26hr潤澤炸彈霜 10ml，幫助大家捉緊潔面後的黃金護膚時間，為肌膚形成保護膜，鎖緊水分。禮盒中的肌底精華有效維持肌膚水潤狀態，同時能提升吸收力，令後續護膚品發揮更大效果，是冬日必備的護膚品之一。

聖誕禮物推薦2023｜belif 復活草保濕肌底精華禮盒【聖誕小鎮版】HK$350（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜CASETiFY 精選節日印花手機殼

偏受一眾時尚達喜愛的手機配件品牌CASETiFY，為推出了多款精選節日印花手機殼、手機掛繩AirPods 及 iPad 保護殼等手機配件，其中印花圖案包括了可愛的YOUNG FOREST 短尾袋鼠、趣怪Joguman 恐龍、搗蛋的Chocolateye 貓咪主子、簡約聖誕款等等，款款都充滿濃濃節日氣氛，最適合送給身邊摯愛，一起歡度聖誕節！

聖誕禮物推薦2023｜Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫⽑儀 HK$2,399

在聖誕及年末之際，不妨為摯友或自己送上一份實用又體貼的禮物，好好獎勵在這一年努力和付出。就連Kim Kardashian都推薦過的Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫⽑儀，最近正式於香港上架，這款脫⽑儀配備品牌專利藍寶⽯冰涼技術，在無痛及不適感情況下，使頑固毛髮更容易脫除。而且具有可調節的功率級別，針對不同部位採用不用功率模式﹐在使用三周後就可以實現永久脫⽑效果，輕鬆擁有白滑肌膚。

聖誕禮物推薦2023｜Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫⽑儀 HK$2,399（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Gucci Beauty 限量版Cushion de Beauté氣墊粉底 HK$620

Gucci Beauty 推出的聖誕限定彩妝系列，將品牌的人氣產品換上獨特的包裝設計，其中限量版Cushion de Beauté氣墊粉底，圓形粉盒添上應節的紅色圖案及由G字相連的幾何花紋，充滿節日氣氛。氣墊粉底具備SPF 20防曬、抗污染、抗氧化和抗藍光功效，質地輕盈的保濕配方貼服肌膚，更可塗抹多層修飾瑕疵，而且方便攜帶，讓你輕鬆塑造完美妝容。

聖誕禮物推薦2023｜Gucci Beauty 限量版Cushion de Beauté氣墊粉底 HK$620（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜philosophy snow angel 身體護理節日禮盒套裝 $280

今個聖誕philosophy 推出了充滿佳節氣氛的節日禮盒- snow angel 身體護理節日禮盒套裝，禮盒包括 snow angel 香氛身體護膚乳液 240ml 和 snow angel 香氛洗髮沐浴啫喱 240ml，豐盈的香氣帶來清新的感覺，讓肌膚和頭髮都能感受如絲般柔軟，是一份貼心又體貼的禮物！

聖誕禮物推薦2023｜philosophy snow angel 身體護理節日禮盒套裝 $280（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜興發鮮花 x Sanrio Characters Dreamy Christmas 迷你聖誕樹DIY套裝 HK$899

聖誕節又怎能少了聖誕樹，今年興發鮮花與Sanrio Characters聯乘推出了迷你聖誕樹DIY套裝，選用了荷蘭直送的貴族松，松香清幽迷人。套裝還包括所需的聖誕樹裝飾，有自選的Sanrio Characters毛公仔、3款不同造型的角色掛飾（共10個）、多款聖誕裝飾，以及可愛的帆布索袋和環保袋。此外聖誕樹尺寸僅40厘米，大小剛剛好，很適合擺放在家中增添聖誕氣氛。

聖誕禮物推薦2023｜Serge Lutens Flacons de table 吊鐘瓶系列套裝 HK$1,854

Serge Lutens備受歡迎的FLACONS DE TABLE 吊鐘瓶系列，原本只在Serge Lutens法國巴黎尊貴旗艦店和指定專門店發售，於這個聖誕節亦推出了套裝，其中就包括了外形與聖誕鐘般的吊鐘瓶香水，充滿節日氣氛，無論是送給閨密還是寵愛自己都很適合。

聖誕禮物推薦2023｜Serge Lutens Flacons de table 吊鐘瓶系列套裝 HK$1,854（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Maison Francis Kurkdjian 3、2、1,聖誕快樂! 香氛蠟燭禮品套裝 HK$ 1,300

香氛蠟燭能為溫馨的聖誕派對，添上浪漫的節日氣息，Maison Francis Kurkdjian 就推出了兩款新的限量版蠟燭，分別是散發著冬日花園的清新氣息的Rose des neiges「皚雪玫瑰」，以及茉莉花香與濃郁的芒果果香融為一體的Jasmin d’hiver「冬日茉莉」。想一次過擁有或作為禮物送給摯友的話，品牌推出的香氛蠟燭禮品套裝，除了有以上2款香氛蠟燭外，還有超人氣的Mon beau Sapin香氛蠟燭，陪伴大家一起歡度聖誕。

聖誕禮物推薦2023｜Maison Francis Kurkdjian 3、2、1,聖誕快樂! 香氛蠟燭禮品套裝 HK$ 1,300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜ARMANI beauty ARMANI/PRIVÉ 高級訂製香水 HK$ 1,260

個人化的訂製禮物定必是貼心又溫馨的禮物，ARMANI beauty的ARMANI/PRIVÉ 高級訂製香水系列，一共有4個分別是LES EAUX、LA COLLECTION、LES TERRES PRÉCIEUSES 和 LES MILLE ET UNE NUITS，現於尖沙咀海港城期間限定店，推共專享的自選圖案個人化服務，即場訂製獨一無二的聖誕禮物，無論是送給家人或閨密，還是獎勵自己都非常適合。

聖誕禮物推薦2023｜ARMANI beauty ARMANI/PRIVÉ 高級訂製香水 HK$ 1,260（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Marimekko 2023 Holiday Special Gift Box (Hong Kong Exclusive) HK$759

芬蘭設計品牌Marimekko 的產品充滿著鮮明的印花和色彩，讓人心情愉快舒暢，最適合作為聖誕禮物！品牌今年特別推出節日限定禮盒套裝，禮盒特地印上了深藍搭配燙金的UNIKKO印花，讓收禮者由收到的那一刻感受節日的喜悅，而內裡有一對UNIKKO 或 KUUSIKOSSA印花的馬克杯和碟子套裝，同時附送限量芬蘭傳統聖誕熱飲Mulled wine spice兩份（送完即止），令整個佳節氛圍昇華！

聖誕禮物推薦2023｜Hush Home Luxury Dream 禮盒 HK$1,800

優質的睡眠對於都市人來說，非常重要！Hush Home於今個聖誕特地推出Luxury Dream 禮盒，包括了品牌採用 22-momme 桑蠶絲製成的Mulberry真絲枕頭套和眼罩，不但光澤馥郁持久，更擁有獨特的溫度調節功能及抗菌防過敏，讓大家安睡舒爽。此外，更配搭了Aromatherapy Associates 突破無水概念的智能擴香器與晚間舒緩純精油，打造出最深層且舒適的睡眠體驗，消除一天累積的疲勞感！

聖誕禮物推薦2023｜Hush Home Luxury Dream 禮盒 HK$1,800（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜city’super X SOU・SOU 茶藝禮物籃 HK$1,998

假如是朋友家參加聖誕派對，想不到買甚麼禮物的高，豐富的禮物籃是不錯的選擇！city’super 與日本人氣品牌 SOU・SOU推出了茶藝禮物籃，包括了一系列的SOU・SOU人氣家品，如原創茶杯套裝、餐桌墊、迷你保溫瓶、上等日本茶包和甜品，絕對是送禮最佳之選。

聖誕禮物推薦2023｜city’super X SOU・SOU 茶藝禮物籃 HK$1,998（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜lululemon Wundermost Ultra-Soft Nulu 不對稱連體衣 HK$680

為喜愛運動的閨密，送上舒適的運動服飾是不錯的選擇！lululemon 所推出的不對稱連體衣，採用如蜜桃絨般柔軟的 Nulu™ 布料打造，質感絲滑，加上簡約白色設計，最適合運動時愛打卡的她！而且這件連體衣內層面料不但柔軟，且四面彈力及排汗快乾功能，運動時穿著也相當舒服！

聖誕禮物推薦2023｜lululemon Wundermost Ultra-Soft Nulu 不對稱連體衣 HK$680（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Tea WG 盛品系列茗茶之聖誕樂頌茗茶 60克 $388

近年不少人喜歡茶飲，這款茶葉特別混合北歐聖誕的傳統氣味，包括肉桂、橙皮、白茶和獨特香料，締造出獨一無二的味道，感覺猶似處身熱鬧和溫暖的地方，令人沉醉於節日氛圍。

聖誕禮物推薦2023｜Tea WG 盛品系列茗茶之聖誕樂頌茗茶 60克 $388（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜RAZE 全新香氛身體保濕噴霧

以簡潔療癒包裝為主的RAZE，今年開拓家居香氛系列，讓人在家也能感受療癒氣息。今個聖誕品牌特別推出新氣味，以自然舒適的地方為名，如海島亞特蘭提斯、伊甸園、巴比倫空中花園及北歐森林，透過氣味帶大家來一趟洗滌心靈之旅。

聖誕禮物推薦2023｜RAZE 全新香氛身體保濕噴霧（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜V&A博物館 x 周生生「草莓小偷」系列

若然喜歡藝術氣息的話，周生生與英國倫敦Victoria and Albert Museum（V&A博物館）聯名的精品系列，價錢較親民，或是不二之選。特別推薦「草莓小偷」系列，以可愛動物為主角，結合典雅的圖案，散發夢幻甜美的感覺。

聖誕禮物推薦2023｜V&A博物館 x 周生生「草莓小偷」系列（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Oribe The 2023 Oribe Collection Hair Alchemy Collection $860

高級洗護品牌Oribe在今個聖誕，特別與藝術家Louis Barthélemy聯乘，借鑒莎草紙捲軸，將包裝描繪出長髮女神的故事。這個套裝包括洗髮水和護髮素，使用後髮質感覺較柔軟，也能改善毛燥情況，展現出更有神采的感覺。

聖誕禮物推薦2023｜Oribe The 2023 Oribe Collection Hair Alchemy Collection $860（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Acqua di Parma 節日限定香氛蠟燭（BOSCO）200克 $775

如果想不到送甚麼聖誕禮物，舒適的香氛蠟燭是個不錯的選擇，而且非常實用。這個品牌的氣味較強，因此點燃蠟燭的話，整個房間都會充斥香氣，加上松樹、雪松和尤加利的木調，令你彷彿處身歐洲森林，欣賞美妙和寧靜的雪景。

聖誕禮物推薦2023｜Acqua di Parma 節日限定香氛蠟燭（BOSCO）200克 $775（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜MoMA Design Store 奈良美智Little Wanderer雪花水晶球 $798

結合日常與藝術的MoMA Design Store，近日推出奈良美智作品的周邊，以其著名的雕塑系列《小朝聖者（The Little Pilgrims）》，配合水晶球和飄雪設計，感覺超級可愛浪漫，在聖誕節時收到，更具節日氣氛。

MoMA Design Store 奈良美智Little Wanderer雪花水晶球 $798（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜NARS[節日限量版] ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTINGTM九色眼影 HK$500

NARS的聖誕節日限量版彩妝，總是讓人心動，讓多款熱賣皇牌及新星級彩妝產品，換上限量絢爛閃爍包裝設計，絕對是慶祝佳節的最佳禮物。其中九色眼影盤不但有精緻的包裝，還有9款高顯色度的迷人眼影，由閃爍質感的自然色調，到一系列突出的粉紅及紫色眼影，讓大家輕鬆化出充滿魅力的眼妝！

聖誕禮物推薦2023｜NARS[節日限量版] ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTINGTM九色眼影 HK$500（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Leonor Greyl SOS Ritual 皇牌極緻修護套裝 HK$380

想在聖誕節為家人、家人送上實用又貼心的禮物，頭髮護理產品是不錯的選擇，法國殿堂級護髮品牌Leonor Greyl，推出3款聖誕限定皇牌修護套裝，品牌精選了最人氣熱賣的頭髮護理產品。其中「皇牌極緻修護套裝」，包括了皇牌精華護髮油、水漾順滑洗髮露以及極緻修護焗油，都是有效修護乾旱及嚴重受損秀髮，令秀髮回復光澤，柔順易梳理，讓收禮者在佳節中每一根髮絲都保持著動人狀態。

聖誕禮物推薦2023｜Leonor Greyl SOS Ritual 皇牌極緻修護套裝 HK$380（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜INNISFREE A醇小白瓶30ml套裝 HK$300

「早C晚A」絕對是近年大熱的護膚法！INNISFREE今年就有推出「早C晚A」精選聖誕Combo，其中「A醇小白瓶30ml套裝」就有幫助肌膚在節日派對後進行修復、舒緩炎症、細緻毛孔同時激發膠原增生，為閨密送上一套，定必是最貼心的禮物！

「A醇小白瓶30ml套裝」包括了A醇小白瓶30ml、秒速補水瓶10ml以及香榧積雪草舒緩保濕霜 15ml，為肌膚帶來舒緩及滿滿水分。

聖誕禮物推薦2023｜INNISFREE A醇小白瓶30ml套裝 HK$300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜GIVENCHY 魅彩九色眼影 Le 9.10（節日限定版）HK$605

GIVENCHY 全新的節日限定版九色眼影盤，助你或閨密成為派對焦點！眼影盤由9個獨特瑰麗色彩組成，包括桃紅、橘橙、金銅、銀白等多重強烈大膽的配色，同時囊括了啞緻、緞面及金屬感三種妝效，為眼妝帶來無限可能性。眼影粉質細緻，延展性極高，可輕鬆畫出富有層次感的眼妝，且持妝力高，是相當實用的眼影盤。

聖誕禮物推薦2023｜GIVENCHY 魅彩九色眼影 Le 9.10（節日限定版）HK$605（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Svenson 佳節強效修護養髮禮盒 HK$688

在乾燥寒冷的季節，頭皮及頭髮容易變得敏感脆弱，專業頭髮護理品牌Svenson就推出了「佳節強效修護養髮禮盒」，一盒就包羅了強效修護洗髮水250ml、強效修護滋養劑30ml及強效修護潤髮霜250ml，全方位搭配使用可修補於乾旱季節的每根脆弱髮絲，令頭髮持久展現健康光采，是一份很貼心又實用的禮物。

聖誕禮物推薦2023｜Svenson 佳節強效修護養髮禮盒 HK$688（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜SK-II x MAISON KITSUNÉ 節日限定神仙水禮盒套裝 HK$1,700

SK-II PITERA™護膚精華（神仙水）一直是品牌長期暢銷產品，要在歡慶節日中為重要的人送上禮物，無疑是最佳選擇。今年聖誕SK-II更與風靡整個時尚圈的日法混血時尚品牌 MAISON KITSUNÉ跨界聯名，推出節日限定版神仙水，絕對讓女生們愛不釋手！此外節日禮盒套裝，除了有限定版神仙水（可自選藍瓶或紅瓶設計）外，還有護膚面膜2片、嫩膚清瑩露 30mL以及SKINPOWER致臻能量精華霜15g，非常豐富！

聖誕禮物推薦2023｜SK-II x MAISON KITSUNÉ 節日限定神仙水禮盒套裝 HK$1,700（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Dermacept 零毛孔亮膚套裝 HK$890

臨近年末是時候要送舊迎新，肌膚也需要送走老舊角質，消除堆積肌膚表面的粗糙暗啞。Dermacept 零毛孔亮膚套裝，一套包括了Advance Base Wash活膚潔面乳、Peel Complex 10 Essence複合煥膚10美容液以及Vitamin C10 Serum C10 純維他命C精華，幫助肌膚先清潔再煥膚，最後改善膚質和提亮膚色，由真皮層到表層肌膚煥然一新。

聖誕禮物推薦2023｜Dermacept 零毛孔亮膚套裝 HK$890（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜BMF Home Care Set HK$1,480

由一站式美容中心BMF推出的Home Care Set，顧名思義是在家中也能為肌膚保持最佳狀態，這一套裝包括了抗衰老精華「Intense Age-Defying Serum」，以及柔滑面霜「Intense Age-Defying Cream」，前者成分含有膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸，有效塑造更明亮細緻的肌膚，而後者則有效使使皮膚保持柔軟，展現年輕光彩，很適合作為聖誕禮物送給閨密或家人。

聖誕禮物推薦2023｜BMF Home Care Set HK$1,480（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜LUCULLUS 忘憂木馬雜錦禮盒 (14件裝) HK$168

如果你的閨密或是送禮對象，是一位喜歡巧克力或甜食的話，不妨為他送上LUCULLUS龍島的忘憂木馬雜錦禮盒，一盒集齊了士多啤梨乳酪爆炸糖朱古力、薄荷黑朱古力、軟心黑朱古力、香橙朱古力千層酥、原味千層酥 、海鹽焦糖馬卡龍曲奇以及士多啤梨馬卡龍曲奇，加上可愛的聖誕禮盒，無疑是甜蜜又溫馨的聖誕禮物之選！

聖誕禮物推薦2023｜LUCULLUS 忘憂木馬雜錦禮盒 (14件裝) HK$168（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Diptyque 限量版 3款小型蠟燭禮盒 HK$1,080

香氛蠟燭絕對是居家營造氣氛的好幫手，亦是去朋友家中作客的送禮首選！Diptyque今年同樣推出了限量版經典香氛蠟燭，玻璃燭杯飾有黑色與金色的火焰圖案裝飾，充滿冬日魅力，其中3款小型蠟燭禮盒，集合了充滿清新綠植香氣的Sapin（冷杉）、乾果與香草香調的Délice（乾果）以及如棉花般的香豆氣味Coton（綿雪），不論是自用還是送禮都非常適合。

聖誕禮物推薦2023｜Diptyque 限量版 3款小型蠟燭禮盒 HK$1,080（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Nu Skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 HK$1,950

居家美容已成大趨勢，於節慶當中，為閨密或自己送上一部高性價比的美容儀，是一個不錯的選擇！Nu Skin 的 ageLOC LumiSpa® iO美容儀，備有獨特「微脈動反旋科技」，同時具備淨化、煥膚雙重功效，其中淨化毛孔功能是以精確轉動頻率，溫和而深入地清除污垢、油脂、化妝品等，使肌膚更光滑細緻；更同時帶動肌膚運動，提升肌膚緊緻度。而且配合 VERA®應用程式，可追蹤使用情況及自訂淨膚護理方案，更便利於使用美容儀進行護膚。

聖誕禮物推薦2023｜Nu Skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 HK$1,950（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜TUMI Voyageur Madeline 漸變灰化妝包 HK$1,500

今年聖誕節遇上小長假，不少人都選擇外出旅行慶祝，不妨為友人送上旅行必備的產品！TUMI今年亦推出節日限定色系的產品，像是Voyageur Madeline系列Celina背囊、Turner斜揹袋，以及Madeline化妝包，都採用了漸變灰，充滿秋冬氣色！其中容量充足的化妝包，最適合送給喜歡化妝的閨密！

聖誕禮物推薦2023｜Davines 埃及紅花全能冬日套裝 HK$480

要寵愛閨密當然要由臉部肌膚、頭髮到身體肌膚，全方位都為他送上高質的護理產品，Davines Authentic埃及紅花全能系列，以天然植物精華為基礎，經過精心提取和純淨原料的創造，為大家帶來純淨、愉悅和充沛的完美保養體驗。這款「埃及紅花全能冬日套裝」包括了埃及紅花全能系列髮尾油/潤膚油 140ml以及埃及紅花全能修護霜200ml，讓大家全身心得到最佳的護理效果，回復至最天然原始狀態。

聖誕禮物推薦2023｜Davines 埃及紅花全能冬日套裝 HK$480（品牌提供）

聖誕禮物推薦2023｜Fenty Beauty 星河棱鏡星塵炸彈3D唇釉嘉年華十色禮盒HK$1298

星河棱鏡嘉年華禮盒中的每款唇釉均由Rihanna精心挑選，無論是送給自己還是朋友，均是一份無可挑剔的禮物。套裝備有4種不同配方和質地的唇釉，當中包括了全新色號及暢銷色號。禮盒附帶一個獨家設計的壓克力托盤，供您時尚地收納所有唇釉。

聖誕禮物推薦2023｜星河棱鏡星塵炸彈3D唇釉嘉年華十色禮盒HK$1298 (Fenty Beauty )

聖誕禮物推薦2023｜fresh皇牌面膜三重奏 HK$650

最具人氣節日送禮之選！囊括最受歡迎面膜組合，包括玫瑰保濕及紅茶修護系列，滿足肌膚對光滑、緊緻、保濕的不同護膚需求。

聖誕禮物推薦2023｜fresh皇牌面膜三重奏 HK$650 (fresh)

聖誕禮物推薦2023｜APIVITA EXPRESS BEAUTY 葡萄抗皺緊膚面膜 HK$310

EXPRESS BEAUTY 葡萄抗皺緊膚面膜含有橄欖油、輔酶Q10、維他命E、透明質酸和泛醇可滋潤並增強肌膚的彈性，而廣藿香精油有助喚醒成熟肌膚，有助撫平皺紋顯現，提升緊緻度。

聖誕禮物推薦2023｜APIVITA EXPRESS BEAUTY 葡萄抗皺緊膚面膜 HK$310 (APIVITA )

聖誕禮物推薦2023｜SHISEIDO資生堂ULTIMUNE皇牌免疫力精華節日限定版HK$1,050/75ml

ULTIMUNE皇牌免疫力精華換上節日限定版設計，呈現以「Play for Joy. Play for Beauty.」為主題、充滿節日氣氛的SHISEIDO發源地東京銀座的夢幻景致。精華蘊含珍貴靈芝精華、洛神花精華及萃取自日本十藥精華，激活肌底微循環，高效提升肌膚免疫力。

聖誕禮物推薦2023｜SHISEIDO資生堂ULTIMUNE皇牌免疫力精華節日限定版HK$1050/75ml (SHISEIDO)

聖誕禮物推薦2023｜BLOOMS & BLOSSOMS 聖誕Bloom Bucket 系列 HK$1,980起

聖誕系列總共有三款Bloom Buckets。桶身上印有手繪花卉插圖，這些插圖賦予了花束更深的意義，也成為家裡引人注目的裝飾。當中Scarlet of Joy由玫瑰、雞冠、迷你朱頂蘭、小蕙蘭、茵芋、樹枝及玫瑰果組成，優雅的紅色配上節慶花朵，散發出歡樂與節日色彩氣息。

聖誕禮物推薦2023｜BLOOMS & BLOSSOMS 聖誕Bloom Bucket 系列 HK$1,980起 (BLOOMS & BLOSSOMS )

聖誕禮物推薦2023｜Converse 聖誕限定馴鹿 Chuck 70 高筒帆布鞋 HK$699

聖誕節派對當然要換上聖誕造型！一對充滿氣氛的鞋子絕不能缺少，Converse將經典Chuck 70高筒帆布鞋，糅合聖誕元素，例如這雙加入可拆式3D馴鹿公仔貼片，標誌星星貼片亦結合馴鹿印花，配搭高筒設計可以修飾腿形，展現出甜美活力的氣日時尚。

聖誕禮物推薦2023｜Converse 聖誕限定馴鹿 Chuck 70 高筒帆布鞋 (Converse提供)

聖誕禮物推薦2023｜POLA B.A 極光珠耀精華液 HK$5,200

節日派對經常捱夜，需要急救護膚，以防肌膚受負擔，出現初老問題。精華液以「Bio-Active生物活性理論」為美肌基礎，同時加入POLA原有保濕成分「南香蒲G0精華」、「白櫻樹皮V」及「BP Lumina精華」等，幫助為肌膚注入活力，提升彈性和透亮感覺。精華質感易吸引，塗後很快滲透肌膚內，呈現出輕微亮澤，加上療癒香氣，頓令心情放鬆。

聖誕禮物推薦2023｜POLA B.A 極光珠耀精華液 (POLA提供)

聖誕禮物推薦2023｜PALLADIUM x Karl Lagerfeld 聯乘系列 針織拼接毛衣 HK$1,899

今季流行一些中性元素，如金屬銀器和工裝等，都帶點粗獷感覺，可以配搭皺褶和蝴蝶結等，打造可鹽可甜的風格。法國個性品牌PALLADIUM日前與老佛爺創立的品牌Karl Lagerfeld夢幻合作，推出全新的毛衣款式，以粗冷針織拼接防風布料，手臂位更設有工裝口袋，感覺超有隨性玩味，加上老佛爺標誌性Q版肖像圖案，充滿活力街頭時尚。

聖誕禮物推薦2023｜PALLADIUM x Karl Lagerfeld 聯乘系列 針織拼接毛衣 (PALLADIUM提供)

聖誕禮物推薦2023｜Epoch Workshop 「醉鴦」Love Bird Elixir 鴛鴦魔法藥水 HK$138

派對怎少得美酒加持？師父好茶與Epoch Workshop再次攜手創作鴛鴦酒「醉鴦」，以5款斯里蘭卡錫蘭茶葉和深烘焙的哥倫比亞、巴西、黃金曼特寧咖啡為基底，糅合Sailor Jerry冧酒，以及香草玉桂、奶油和太妃糖，散發出濃郁的甜滑香氣，非常容易入口。「醉鴦」酒精含量約10%，在各大City'super限量發售。