張致恆都有人俾機會佢　你點解唔俾個機會自己撥亂反正？

38歲張致恆（Steven）近年負面新聞多籮籮，俾網民鬧爆，形象插水！但最近佢喺IG上宣布結紮，同分享做呢個重要決定嘅心路歷程，獲得唔少網民支持。事實證明，一個人嘅形象有幾差，只要肯為自己負責，做返一件啱嘅事，一樣可以由被嫌棄，變成收獲別人支持，提升返個人形象！內在嘅瑕疵都可以用一個動作修補到，更何況外在嘅小瑕疵？只要俾個機會自己，肯踏出一步，一樣可以收獲讚美。



你的樣子如何工作也必如何？

一個人嘅內在係點，要時間去見證；但係一個人嘅外貌係點，就基本上一眼睇晒。明明口才了得，為人親切，但去見工時面試官係「外貌協會主席」，因而失去一個工作機會；每日都早睡早起，生活自律，但係天生黑眼圈嚴重，俾腦細誤會你晚晚夜蒲，大Project永遠唔預你；或者30歲唔夠只係多兩條發令紋顯老，就被誤會做事冇效率？何其冤枉！

嚟到2023年，即使大家都知道唔可以以貌取人，但係「美麗偏見」係人類與生俱來嘅特質，去超市買個橙都會自然會揀個四正啲嘅，「你的樣子如何，工作也必如何」職場上嘅以貌加乘現象，基本上好難磨滅。唔想因為面上嘅一啲少瑕疵，被誤會被曲解，而失去一啲機會，自己首先要俾個機會自己去改變！

小改變大改善 每個人都有變靚變好嘅機會

Steven近年嚟嘅CV花晒，但係近期佢肯去為自己同家人負責，決心去做好自己，不再令愛佢嘅人擔心。呢點，就同「醫賞醫療」嘅理念雷同，「只要你唔放棄自己，我哋都唔會放棄你！」除咗扶Steven一把，「醫賞醫療」以同樣嘅理念去幫每一個想變靚嘅人。「不只係人生，仲有外表，我哋認為每個人都有變靚嘅機會。」

聽到醫美，多數人都會諗到個「貴」字，尤其係對啱踏出社會嘅年輕人嚟講。「醫賞醫療」因會認為每個人都可以變靚，醫美並唔係呀太們福利，係首批公開價目嘅醫美診所，透明度高之餘，亦會由醫生建議合適嘅療程，唔會誇大療程功效或作出虛假陳述，

亦唔會要求客人一次過做晒所有療程。「醫賞醫療」嘅每位醫生平均擁有超過5年經驗，技術有保證之餘，公司使用嘅針劑全數有證書認證，令每一個消費者都可以安心放心地變靚。而且由接代員、美容師至助護，每一位同事由醫生進行培訓嘅同時，都接受過醫美療程嘅經驗，可以更加明白想要變靚嘅每一位嘅真切感受，令每位客人變靚之餘亦更有自信。

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（資料及影片由客戶提供）