SOGO感謝祭 秋冬轉季必囤無限回購套裝！低至65折掃SK-II皇牌套裝

每到秋冬轉季，肌膚總會出現乾燥、失去彈性等各種狀況，若不及時護理，肌膚分分鐘會提早衰老！讓人無限回購的SK-II神仙水，讓你肌膚時刻保持晶瑩剔透。而全新的SK-II SKINPOWER 致臻能量精華霜，就以革命性配方幫你從肌膚底層激活青春再生，讓肌膚回復緊緻澎彈，時刻綻放「無齡感」，為肌膚種下「年輕種子」！趁住 SOGO感謝祭期間，就把握機會以低至65折入手SK-II為你精選的多套最抵皇牌產品，好好體驗PITERA™*嘅神奇力量！



SKINPOWER致臻能量精華霜 肌膚時刻綻放細嫩「無齡感」

捱夜、休息不足肌膚容易顯得暗沉無光澤，細紋、乾燥等衰老問題隨之而來。全新推出的 SKINPOWER 致臻能量精華霜，以集中針對「衰老因子AT-0」^的革命性配方，從肌膚底層激活青春再生。凍齡女神兼靚媽吳雨霏 Kary便是忠實用家，她日常亦喜愛素顏視人，肌膚依然彈滑緊緻。她分享她的凍齡小秘密，只需一丁點精華霜便能舒緩乾燥、減淡細紋並緊緻毛孔，再配合新一代小燈泡及神仙水修護肌膚，讓肌膚整天保持亮澤有彈性，就算再忙都能養出綻放「無齡感」的細嫩肌膚。趁感謝祭，立即以最優惠價錢入手SK-II皇牌產品及SKINPOWER 致臻能量精華霜套裝！

凍齡女神吳雨霏 Kary就算平日素顏，細嫩的肌膚仍可綻放「無齡感」。

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*PITERA™：SK-II 經典成分，指通過對一種特殊的天然酵母進行專門發酵過程後獲得的半乳糖酵母樣菌發酵產物濾液。

#inpartnershipwithskii

（資料及相片由客戶提供）