器械普拉提（Pilates Reformer）是近年大受明星熱捧的運動，不但有效修身減走拜拜肉，更在運動時增加不少趣味性。最近PURE集團推出全新pureform器械普拉提品牌，於8間分店提供一系列的動態訓練課程，讓大家全方位塑造體態、瑜伽訓練及重量訓練。立即報名參加11月18日獨家開放日，免費體驗訓練課程！



韓星最愛健身運動！器械普拉提殺入PURE

普拉提運動愈來愈受歡迎，而器械普拉提更是不少人想嘗試的運動，於Pilates Reformer訓練床上配合不同的動作，如躺姿、坐姿、跪姿等，強調核心肌群的訓練，鍛練身體不常用到的肌群，提升身體的柔軟度和平衡性，對女士們想修線條但又不希望健碩身型的，就非常合適。而器械訓練則能夠增加肌肉力量和耐力，有助結實身體線條。不少韓星更是器械普拉提的忠實fans，因此這項運動在韓國亦非常受歡迎。

為了讓這項運動更為普及，最近PURE正式宣佈推全新pureform器械普拉提品牌，並提供一系列的動態訓練課程，包括：FLOW、BURN、CORE、CLASSICAL、GARUDA、JUMP BOARD和STRETCH，全面塑造修長身體線條，增強核心耐力，改善姿勢及提升身體的靈活度。

於Pilates Reformer訓練床上配合不同的動作，提升身體的柔軟度和平衡性，運用細微肌肉達至身體線條改善。

PURE健身中心的器械普拉提課程不僅注重身體的鍛煉，也非常心靈健康。

彈性課程選擇 全方位訂立運動目標

PURE全新的pureform提供團體課程與私人教練課程，設計綜合多方面需求，專注於核心肌群運動、控制全身動作及呼吸。由於器械普拉提屬低衝擊又能消耗卡路里的訓練，過程輕鬆易上手，適合不同程度的人。透過使用各種器械，大家可以矯正身體姿勢，調節不同的彈簧重量，加強力量、塑形及整體訓練的效果。

為慶祝推出全新品牌，將在11月18日舉行獨家開放日，在香港8間不同 PURE Fitness或PURE Yoga中心，提供免費體驗全新pureform 器械普拉提課程，只有300個名額。PURE持卡人及非持卡人都可報名參加，記得11月14日前去www.pure-yoga.com/hongkong/workshop/detail/2425登記預留名額！

8間不同 PURE Fitness或PURE Yoga中心包括：

• 泛海大廈、國際金融中心商場、建業榮基中心 – 中環

• 朗豪坊辦公大樓 – 旺角

• 林肯大廈 – 鰂魚涌

• 半島辦公室大樓 – 尖沙咀

• 星街小區 – 灣仔

• 金朝陽中心 – 銅鑼灣

獨家黑色星期五優惠 入手5堂器械普拉提課程

PURE非持卡人由11月18日至30日，更可享40%的折扣以$ 1,440（原價$2,400）參與5堂器械普拉提課程（不包括香港國際金融中心及建業榮基中心）。

另外大受歡迎的Powerpack特別優惠即將回歸，PURE持卡人只需$1388，即可於22間PURE分店享1個月通行證、私人健身諮詢服務、Nood Food及Kurios現金券$400、好友7天貴賓通行證2張等，千萬別錯過！

(資料及相片由客戶提供)