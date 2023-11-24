01女生聖誕倒數月曆禮品 低至$15加500會員積分換Eatigo$50優惠券

01女生聖誕倒數月曆｜01女生致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈由11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

01女生聖誕倒數月曆禮品1. Eatigo優惠券

01會員可享低至$15加500會員積分換Eatigo$50優惠券！！（立即搶）

eatigo 成立於 2013 年，並以「Connect Empty Stomachs with Empty Tables」為理念。eatigo的手機應用程式及網站讓用戶可以在每間餐廳每天享有高達50%的折扣優惠。

可使用eatigo$50優惠券6大精選餐廳

Flames 由餐廳設計到食物擺設均充滿澳洲休閒餐飲氛圍，部份分店以淺木色為設計主軸，更設有開放式酒吧和「紅酒展示牆」，讓食客能享受來自澳洲及其他地區的葡萄酒。

+ 1

Marco Polo Hotel 裝潢時尚，更於不同時段提供各款自助餐及創意十足的自選菜式，多國特色佳餚味道出色，令人難忘。

Paradise Dynasty 中菜館主打粵菜及滬菜。招牌菜當然是八色小籠包，外皮採用純天然色素製作，八種顏色各具特別風味，既有創意又能安心食用。

Pizza Express 以新鮮材料手工薄餅，即點即製，每塊意大利薄餅均由專業 Pizzaiolo - 薄餅師傅們親手製作，務求向客人提供熱騰騰又滋味的薄餅。

+ 2

The Murray 擁有特色餐廳及酒吧，讓食客盡情享受難以忘懷的多重餐飲及娛樂體驗。

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Ebisoba Ichigen 一幻拉麵 為北海道人氣拉麵品牌，當中以招牌蝦湯底最受矚目，該湯底每天用上50公斤蝦頭熬3小時而成，鮮甜味道突出，為必試拉麵湯式之一。

eatigo是亞洲領先的網上餐廳訂座平台， 並已為超過500萬名食客於平台內超過4,000間的餐廳提供訂座服務，並獲超過150萬人次的下載量。eatigo獲TripAdvisor投資， 於香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印度、菲律賓及印尼提供服務，亦正積極把業務拓展至更多國家。用戶可以從一系列包括由高級酒店、 受大衆歡迎的連鎖食肆、以至小型餐廳在內的名單選擇，享用多項折扣優惠，餐廳亦同時可以提升非繁忙時段的入座率。而最吸引人的部分，當然是可以完全免費使用！

eatigo使用說明

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禮品：低至$15加500會員積分換Eatigo$50優惠券

名額：400個

活動日期：即日起

參加方法：

1) 前往01mall選購

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。