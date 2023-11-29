聖誕派對造型｜精緻女生的秘密！ghd神級造型夾打造華麗百變髮型

聖誕禮物/派對造型2023｜辛苦工作一整年，當然要趁住年尾慶祝節日，好好寵愛自己。而頭髮作為女生們的第二張臉，更加需要花心機打理，才可打造出自己專屬的完美髮型，自信地出席每一個重要場合。《01女生》今次為大家精選推介ghd一系列造型夾禮品套裝，當中最為矚目的必定是限量版夢幻之境系列，以夢幻仙綠色配上浪漫金屬粉紅色調，絕對是集實用、高顏值於一身，每個女生必須人手一款！



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

精緻女生必備 輕鬆打造salon級美髮效果

GHD夢幻之境系列 (圖片由品牌提供)

年尾多活動、派對需要出席，想時刻以靚樣示人，擁有一頭秀髮是首要條件。ghd今年推出閃爍奪目的限量版夢幻之境系列，將魅惑的仙氣綠色配上亮眼的金屬粉紅色調，融入至頭髮造型工具。當中包括：ghd Platinum+™ 專業智能造型夾、ghd Helios™ 專業風筒。即使本身沒有任何理髮技巧，都可以在家中、公司輕鬆打造出充滿光澤感、健康豐盈的理想髮型。擁有一頭秀髮見人，自然每天都是Good Hair Day！

限量版夢幻之境系列 ghd Helios™ 專業風筒 (HK$1,895)

限量版夢幻之境系列 GHD HELIOS™ 專業風筒 (HK$1,895) (圖片由品牌提供)

每次去髮型屋洗頭後，髮型師為我們吹出來的髮型都是滑順又柔亮。在擁有ghd Helios™ 專業風筒後，大家從此在家中都可以快捷地創造出豐盈、滿層次感的吹髮效果。風筒採用Aeroprecis ™科技及專業流線風嘴，可以做出強勁的吹乾效能，使頭髮亮澤度大大提升，salon級美髮效果Get！

限量版夢幻之境系列 ghd Platinum+™ 專業智能造型夾 (HK$2,395)

限量版夢幻之境系列 GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (HK$2,395) (圖片由品牌提供)

貴為皇牌入門版styler，一枝造型夾就可以造就無限可能的髮型，順滑直髮或多款曲髮都是完全無難道。這個造型夾備有先進智能Ultra-zone ™技術，可以根據髮質和造型方式作出調節。增加髮色保護效果之餘，更可以令髮絲更強韌，保持秀髮光澤。

ghd Platinum+™專業智能造型夾套裝 (HK$2,295)

GHD PLATINUM+™專業智能造型夾套裝 (HK$2,295) (圖片由品牌提供)

身為一個精緻女生，當然要連日用品都要完美地連貫平日穿搭風格。平日喜歡型格All black打扮你，就不能錯過這套ghd Platinum+™專業智能造型夾套裝。造型夾機身以黑色為主，配以黑色方形闊板髮梳、迷你抗熱防護噴霧及隔熱收納袋，帶去旅行或放左公司使用同樣方便。

持久曲髮造型小貼士

ghd培訓部經理John表示，想令曲髮造型更顯持久的話，在用方形闊板梳梳理頭髮後，建議先噴上捲曲定型噴霧。其質感輕盈不黏膩，能持久地為細鬈、波浪或曲髮定型之餘，更可保護頭髮免受高溫直接損害。其後，才使用ghd Platinum+™專業造型夾把頭髮夾鬈，打造充滿光澤感的華麗髮型。

【01女生送禮】ghd 限量版夢幻之境系列︰Platinum+™ 專業智能造型夾、Helios™專業風筒

禮品：ghd 限量版夢幻之境系列Platinum+™ 專業智能造型夾2個 (每個價值HK$2,395)、Helios™專業風筒1個 (價值HK$1,895)

名額：3個

活動日期：11月29日至12月5日

公佈日期：12月6日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

【01女生加碼送禮】ghd Platinum+™專業智能造型夾套裝 (價值HK$2,295)

名額：2個

活動日期及時間：12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。