醫思健康一站式體檢及高端影像服務　港人的貼心健康管家

身體檢查哪間好？港人工作壓力大，加上不良的生活與飲食習慣，容易誘發各種健康問題。不少疾病於早期病徵輕微，定期進行身體檢查，有助更了解自己的健康情況，及早預防疾病。香港最大非醫院醫療服務供應商＊醫思健康致力建構醫療生態及一站式健康服務平台，旗下的專科中心、影像診斷中心的轉介服務，提供無縫連接的醫療服務，致力提供全面的優質健康管理及醫療服務，保障患者健康，以下即看服務詳情。



綜合醫療中心一站式處理各種需要

坊間體檢中心眾多，惟少有同時提供體檢及高端影像服務與專科醫療支援的一條龍服務，一旦發現身體出現異常，未必能適時獲得治療。作為香港最大的非醫院服務供應商＊，醫思健康致力成為領先的一站式大健康生態系統。旗下體檢中心香港仁和體檢致力推動及發展預防醫學，當中全面身體檢查計劃「綜合個人健康體檢103項」更是全港首創，4小時內完成最多項目的體檢計劃。計劃包含完整的身體檢查項目，涵蓋心電圖、上腹部超聲波、胸腹部X光檢查、婦科檢查、甲狀腺功能檢查等103項，全面率冠絕全港。香港仁和體檢在醫思健康的龐大專業醫療團隊支援下，快至4小時提供報告，一站式醫療服務為有需要的病人轉介至醫思健康旗下專科服務，由預防到精準醫療一應俱全，更見專業貼心。

了解更多︰香港仁和體檢中心

高端科技提升服務體驗

以往照腸鏡、胃鏡一般需入院進行，隨着日間醫療中心普及化，2小時即可完成檢查。醫思醫療旗下的仁輝內視鏡及日間醫療中心提供優質的內視鏡及日間小型手術醫療服務，專科服務包括上腔內視鏡、大腸及膀胱內窺鏡等，同時提供癌症專科咨詢、風險評估和手術治療。內視鏡室設備與時並進，設有技術先進的高解像度內視鏡系統，具備嶄新窄頻影像技術（NBI）及雙重聚焦模式（Dual Focus），令檢查影像更清晰準確。中心亦為政府大腸癌篩查計劃診所，為合資格人士提供腸鏡檢查，減省輪候時間。由初診、檢查至進行手術均由豐富經驗的專科醫療團隊主理，為大眾帶來妥善安心的專科醫療服務。

了解更多︰仁輝內視鏡及日間醫療中心

優質服務秉持以人為本

作為高端影像中心的龍頭，博思醫學診斷中心8間分店遍佈全港，提供一站式磁力共振、電腦掃描、正電子電腦掃描、EOS站立式全身負重X光影像診斷、3D乳房造影、超聲波檢查、肝纖維化掃描、X光檢查及骨質密度等檢查。經驗豐富的醫療團隊，加上耗資超過2億購入高達22項高端嶄新的儀器設備，為大眾提供專業優質的醫學影像診斷及健康檢查服務。值得一提的是，為緩和公立醫院等候時間冗長的情況，中心響應醫院管理局的「放射診斷造影服務」公私營機構合作計劃，為所有經醫管局轉介的放射診斷造影個案提供特選收費計劃，承諾於7天內為預約病人提供服務，讓病人可得到適切的治療。中心亦特設女性專區及私人空間設備以保障客戶個人私隱，人性化服務深得港人歡迎。

了解更多︰博思醫學診斷中心

香港最大的非醫院服務供應商＊醫思健康-旗下體檢中心香港仁和體檢

全港首創「綜合個人健康體檢103項」全面身體檢查計劃

包含心電圖、胸部X光檢查、婦科檢查及甲狀腺功能等103項，快至4小時提供報告。

以高端嶄新的儀器，提供專業優質的醫學影像診斷。

設有高解像度內視鏡系統，具備嶄新窄頻影像技術（NBI）及雙重聚焦模式（Dual Focus），令檢查影像更清晰準確。

WhatsApp預約：https://bit.ly/49Hbhxn

*根據弗若斯特沙利文公司2022年按醫療服務供應商收入計算進行的獨立研究

（資料及相片由客戶提供）