01女生聖誕倒數月曆禮品：Klook送半價酒店聖誕自助晚餐+優惠碼

01女生聖誕倒數月曆｜01女生致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈由11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

W Hotel Kitchen聖誕自助晚餐

2023年11月23日至2024年1月31日期間，W Hotel Kitchen推出「節慶享曲」自助饗宴美食，讓味蕾沉醉於無限驚喜之中。豬肋骨配藍莓燒烤醬、蒜香蜂蜜三文魚、燉牛肉配香料和紅酒、經典鴨肝批等冬日美食絕對不能錯過；另外亦有其他多款美味熱燻、 時令海鮮冷盤，應有盡有。晚市自助餐時段更會啟動「暢享」時鐘，於 3 個指定時段推出三款招牌美食(各款一人限定一碟)。

甜品方面，多款誘人的選擇讓你的節日儀式感滿分！其中 Bailey's 牛奶朱古力慕斯蛋糕的慕斯層口感柔滑，配合濃郁的Bailey's 牛奶朱古力，香氣與味道完美融合；瑪德琳貝殼蛋糕帶淡淡的雲呢拿香氣甜度適中，細膩感受節慶的浪漫與甜蜜。

為迎接璀璨聖誕，KITCHEN 餐廳將於聖誕節升級節日滋味！12月24至26日期間，將增加節慶儀式感滿滿的選項，包括聖誕限定的烤火雞配栗子餡、慢烤可樂火腿、伊比利亞黑毛豬火腿。聖誕當然不少得可愛的打卡甜品：朱古力樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕、薑餅人等一系列精緻甜點，一同度過甜甜的歡騰節日。享用美食之餘，千萬不要錯過限定快閃舞者的表演時刻！

現時Klook 為各位《01女生》讀者送出半價享用二人W Hotel Kitchen聖誕自助晚餐，名額4個，優惠指定適用日子包括2023年12月23日至26日及31日，得獎者需於2023年12月31日或者預訂指定W Hotel自助餐方案，即以半價優惠預訂享用聖誕自助餐2位。按此即睇指定方案詳情

Park Lane聖誕新年自助晚餐

體驗PLAYT聖誕主題自助餐的節日魔力，其中包括聖誕節日美食及傳統風味的獨特佳餚。另外，令節日氣氛更加濃厚，於平安夜及聖誕節當日，更會有聖誕老人、魔術師及小丑來臨PLAYT與眾同樂，一起歡渡佳節！12月31日亦會有魔術表演及小丑扭紋氣球與大家迎接新一年。

12月11日起，將供應琳瑯滿目的美食：烤聖誕火雞配有各種配料，包括雞肝肉汁、椰菜仔、燴紅椰菜、焦糖栗子、傳統麵包釀餡、豬肉腸煙肉卷和小紅莓醬，一定會令你留下深刻印象； 多汁甜美的烤聖誕蜜糖火腿，搭配甘美的蜜糖燒汁；芝士狂迷必定愛上的現場服務台，提供傳統熱溶瑞士拉可雷特芝士配烚迷你薯仔及配料，以及香煎北海道帶子配芝士忌廉汁及新鮮黑松露，而即煮黑松露意大利粉亦不容錯過。此外酥皮黑松露蘑菇忌廉湯、熱葷包括法式芝士焗生蠔、以及脆炸流心芝士蝦丸。與我們一起享受節日盛宴，捕捉這個聖誕季節的魅力。

當然不少得讓人垂涎的精美節日甜點，包括：瑞士瑞克雷乳酪雪糕、焗曲奇芝士餅、黑松露白朱古力慕絲、聖誕木頭蛋糕、聖誕鮮果蛋糕、聖誕德國史多倫麵包、聖誕曲奇、傳統聖誕布甸、法式燉蛋及芝士慕絲、薑餅木糠布甸及焗薑餅流心芝士撻。

現時Klook 為各位《01女生》讀者送出半價享用二人Park Lane聖誕新年自助晚餐，名額5個，優惠適用日子為2023年12月1日至30日，得獎者需於2023年12月31日或者預訂指定Park Lane自助餐方案，即以半價優惠預訂享用聖誕自助餐2位。按此即睇指定方案詳情

聖誕限時加碼送禮 美容按摩療程8折起

1. Queen’s Beauty 指定聖誕優惠套餐【8折】

Queen's Beauty & Spa 成立於2003年是一間18年經驗水療美容中心，走進Queen's Beauty & Spa會館，聞著陣陣精油芳香，聆聽著樂音，讓輕柔的心靈音樂迴旋耳畔，俯臥在獨立舒適的房間裡，享受貼心服務，由內到外讓您完全沉浸在靜謐自然、無壓清爽的環境中。

於2023年12月31日或之前預訂Queen’s Beauty指定套餐【【聖誕旅神Deal 兩折優惠】大馬士革玫瑰蒸氣浴/大馬士革玫瑰水療按摩池 + 古法熱石腿部按摩 + 沉浸式大馬士革玫瑰精油按摩 + 聖誕特飲及芒果米糕】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。名額50個

按此即睇指定方案詳情

於2023年12月31日或之前預訂Queen’s Beauty指定套餐【【聖誕旅神Deal - B1G1】Queen's 頂級奢華巧克力SPA (120分鐘) | 可可肉桂精油水力按摩池 + 椰子油滋潤按摩 + 巧克力身體裏敷】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。名額50個

按此即睇指定方案詳情

2. 梔Zi Massage & Wellness 指定聖誕優惠套餐【9折】

梔Zi Massage & Wellness 提供一個充滿梔子花(雞蛋花)香味的舒適環境，讓顧客感到放鬆和重生。店內所有按摩服務均由泰國本地師傅提供，品牌深受泰國當地按摩文化啟發，希望讓顧客猶如置身曼谷一樣。尖沙咀分店更設有多款獨家限定項目，包括面部護理療程、泰式天然草本青檸足浴、四手古法泰式 全身按摩，其中Lava shell 温感岩貝殼按摩更是酒店級皇牌精選推介，利用溫熱貝殼按摩全身 ，有助促進經絡通暢，同時舒緩繃緊的深層肌肉，消除疲勞以及淨化身心靈。

於2023年12月31日或之前預訂Zi Massage & Wellness指定套餐【【聖誕旅神Deal】「梔Zi」冬季暖身油燭按摩療程 (135分鐘) | 皇牌季節足浴 + 油燭按摩 + 泰式甜品&草本茶】並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享9折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。按此即睇指定方案詳情

3. TONYMOLY 韓式美容護理及按摩護理體驗指定聖誕優惠套餐【8折】

TONYBLACK為韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY於全球首間的韓式美容護理中心。全新銅鑼灣SPA主題店含韓式私人草本汗蒸獨立房，從內而外為肌膚排出毒素。以專業的韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，提供多種及不同療效的護理療程，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。

於2023年12月31日或之前預訂TONYMOLY 指定套餐【【聖誕旅神Deal 50%】[銅鑼灣中心限定] 冬日韓式草本汗蒸熱療 (75分鐘) | 韓式草本汗蒸Spa+韓式推油熱敷按摩】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。名額20個

按此即睇指定方案詳情

4.Elu. Spa指定聖誕優惠套餐【8折】

Elu.spa僅使用來自Aromatherapy Associates和Eminence等頂級品牌的天然精油及有機護膚產品，共有十二種由天然植物和花卉配製而成的精油可供選擇，每款具有獨特的異國氣味，對身心具有強大的治療功效。於2023年12月31日或之前預訂Elu. Spa指定套餐【【聖誕旅神Deal】聖誕水療日 120 分鐘 | 瑞典式按摩 + 熱石強化 + 身體裹敷】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。名額20個

按此即睇指定方案詳情

同場加映：Klook聯乘《香港01》12月聖誕快樂優惠碼

於2023年12月31日或之前預訂Klook香港本地活動產品滿HK$200並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼【 DEC0112 】，可享HK$12即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。

【01女生獨家優惠】半價 W Hotel Kitchen聖誕自助晚餐(總值：HK$1,616)

禮品： 半價W Hotel Kitchen聖誕自助晚餐 (二人享用)

名額：4個

活動日期：12月4日至12月10日

【01女生獨家優惠】半價Park Lane聖誕新年自助晚餐 (總值：HK$1,440)

禮品： 半價Park Lane聖誕新年自助晚餐 (二人享用)

名額：5個

活動日期：12月4日至12月10日

參加方法：

1) 前往 01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

獎品條款及細則：

1. 優惠不可與其他Klook優惠同時使用。

2. 優惠只限於香港Klook註冊用戶。

3. 優惠受條款及細則約束，如有任何爭議，Klook對所有事宜及爭議保留最終決定權。

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。