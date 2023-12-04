01女生聖誕倒數月曆禮品：Felico 送出現金券$1000 總值30,000

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括MZ SKIN光療金色美容儀、酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

01女生聖誕倒數月曆禮品：

Felico 送出現金券$1000

總值：$30,000

Felico 拒仿效誇張宣傳 望以多元、具針對性、真實效果吸客

Felico 有別於一般依賴網上誇張宣傳美容中心，既不高壓推銷、亦不會製作誇張對比圖，而且所有療程及產品均由兩位老闆娘親身驗證。兩位老闆以用戶體驗為首先考慮，以真材實料*、真實效果為首，並針對客人需要介紹所需療程，保證不暗藏銷售顧問或複雜收費。

*Felico 用料均由英國、法國、韓國、日本進口。

兩位老闆娘碩士出身，因緣際遇下毅然投身美容行業，決定創立多元、具針對性、零高壓美容院。於創業初期，她們為求更了解療程及產品真身效果，於是花很長時間考核考美容證書、親身試做多款美容儀器，所有用於客人身上的儀器均由老闆娘親身驗證，絕不馬虎。

態度認真、口啤好成契機 Felico創業一年細鋪搬大鋪

兩位老闆娘深明打扮不是討好別人，而是善待自己。以這個理念為出發點，更了解客人心中所需，Felico 短短創業一年已得到很多客人支持，憑實力和口啤，讓Felico近來更細鋪變大鋪。老闆娘表示，由400呎工廈單位搬到旺角落地玻璃大舖絕不容易，背後需承受租金、成本及守業的擔憂，而且背後更沒有金主，只單靠兩人之力，所以這一切都是得來不易。故「實力、努力、真誠」為她們守業決心，希望繼續得到更加多客人的支持。

Felico

Felico 兩大皇牌療程 陶瓷肌再生術、女神Ultra V 360

1. 陶瓷肌再生術( 新客試做價$988 )

陶瓷肌再生術解決多種問題，包括暗瘡粉刺、深色痘印、毛囊角化、毛囊閉塞、暗啞皮膚、頑固細紋及凹凸洞。療程配備獨門按摩手法，有效擦走厚重死皮；而星級儀器有助精華更快滲透到肌膚，使美容效果更加明顯。

2. 女神Ultra V 360 (任一身體部位 $1588、全面+下爬+頸 $1688）

小顏HiFu緊緻提拉療程針對包包面、脂肪肥胖問題，能夠擊退雙下巴重現 jawline，療程更被喻為「小Themaxx」，效果明顯又無痛。另外，療程更配備專設身體溶脂13mm治療頭，有效溶脂塑形、提升輪廓。

查看更多療程介紹：Felico

【01女生送禮】 Felico 美容中心現金券$1000

禮品： Felico 現金券$1000

名額：30個

活動日期：12月4日至12月10日

公佈日期：12月11日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。