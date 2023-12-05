01女生聖誕倒數月曆禮品:Tiffany Blue Box Cafe節日午餐香檳任飲

穿着黑色長禮服，戴着珍珠頸鏈，站在紐約第五大道Tiffany & Co.的店舖前，一手拿着麵包，一手拿着咖啡，望着珠寶，吃着早餐，柯德莉夏萍在《珠光寶氣》中的一幕，令不少女生都奢望可在Tiffany & Co.店內享用早餐。今個聖誕季節，各位《01女生》讀者有機會羸取Tiffany Blue Box Cafe Hong Kong送出，免費享用午餐套餐！



著名首飾品牌Tiffany & Co.於香港北京道一號開設全亞洲首間The Tiffany Blue Box Cafe，是繼美國總店後全球第2間店，餐廳採用本地最優質的時令食材烹調招牌菜色，為粉絲帶來別具Tiffany 特色的創意佳餚，絕對是女士們的熱門打卡餐廳！

與至愛於Tiffany Blue Box Cafe度過浪漫聖誕

The Tiffany Blue Box Café全店用上「Tiffany Blue」為主色調，並以「畫廊」為設計主題，希望把餐廳塑造成有如精品一樣珠光寶氣的藝術品。餐廳分為2個區域，其一就像是一座巨型玻璃「Blue Box」的位置，牆身是由彩色玻璃併成，天花亦以通花設計，透光度極高，閃亮高貴；另一個區域感覺較神秘，有如VIP位，必須拉開玻璃門進入，內裡盡是Tiffany Blue顏色的牆壁及梳化椅子，牆身更有一些首飾或餐具陳設，呈現另一種高貴格調。

↓↓↓按圖看餐廳環境相片↓↓↓

+ 7

今個聖誕在Tiffany Blue Box 樹上掛滿了節日馬卡龍禮盒。在客人結束餐時，職員會將一棵小聖誕樹送到客人面前，讓他們親自從樹枝上摘下自己的節日限定馬卡龍小禮盒。想得到此節日限定馬卡龍小禮盒，每位客人需提前7天預訂「節日限定三道菜午餐」或「節日限定晚餐」。

推出節日限定套餐 無限暢飲香檳

為慶祝節日，Tiffany Blue Box Cafe 推出「節日限定三道菜午餐」及「節日限定五道菜晚餐」，客人享用兩個套餐時均可無限暢飲香檳及飲品；另有Tiffany節日限定下午茶。

是次Tiffany Blue Box Cafe送出「節日限家三道菜午餐」，套餐包括前菜、湯及主菜，前菜「香煎帶子伴檸檬油醋汁」選用新鮮帶子，經香煎後帶有甘香，再配上檸檬油醋汁更突出帶子微香鮮味，非常開胃。黑松露忌廉湯口感嫩滑，濃郁的黑松露香氣充斥口腔，令人回味。主菜可選「威靈頓牛柳」或「威靈頓鱈魚」。另可以優惠價加配甜品「節日恩典」，黑朱古力慕斯配以莫雷洛櫻桃及紅桑子蜜餞、雲呢拿雪糕、黑朱古力曲奇脆脆。

是次免費套餐優惠券有效期為2023年12月13日至2024年1月31日，節日特別菜單供應期為2023年12月13日至2024年1月1日，節日特別菜單可獲得聖誕限定禮物一份。而恆常午餐套餐供應期為 2024年1月2日 至 2024年1月31日。

01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

【01女生送禮】Tiffany Blue Box Cafe Hong Kong午餐套餐

禮品： Tiffany Blue Box Cafe Hong Kong 午餐套餐(包括一道前菜、湯及主菜)

名額：10個

活動日期：12月5日至12月11日

公佈日期：12月12日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

獎品條款及細則：

1.此獎品只適用於香港 Tiffany Blue Box Cafe 使用。

2.此獎品僅適用於Tiffany Blue Box Cafe Hong Kong午餐套餐。

3.此獎品只可使用一次。

4.此獎品必須於付款前出示及使用，過後恕不受理。

5.此獎品不可轉售、不能兌換現金或換成其他套餐，並不設退換。

6.此獎品不可與其他優惠同時使用。

7.此獎品只限堂食，不適用於外賣 (如適用) 。

8.此獎品有效期為2023年12月13日至2024年1月31日。

9.The Tiffany Blue Box Cafe Hong Kong / Upper East Hong Kong Limited 在任何爭議情況下保留最終決定權。

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。