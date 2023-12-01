巴黎名媛舞會遜於以往？4華裔受邀：甄子丹之女、玻尿酸女王之女

一年一度的頂級名媛舞會——巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），一直是許多皇室貴族的後代女孩們趨之若鷯的殿堂，今年已於早前完滿舉行。這場被《福布斯（Forbes）》定義為世界十大奢華晚會之一的名媛舞會，每年都會邀請20位左右的年輕女生和男舞伴參加，而能邀請的絕大多數都是出身名門、擁有獨特氣質和成就不凡的女孩，一起參與這場具傳統成人禮特色的舞會，代表著她們將踏入時尚和媒體世界。



2023年巴黎名媛舞會陣容頂盛 4位是華裔歷年最多（Le Bal des Débutantes 2023）

2023年巴黎名媛舞會陣容頂盛 4位是華裔歷年最多

今年受邀的名媛亦是星光熠熠，共邀請了21位年輕女孩，包括了埃塞俄比亞的公主La princesse Lissie Sellassie、希臘從事海上運輸的家族的後裔Anya Embirico、Henry Ford的曾曾孫女Olivia Ford等，絕大部分都是來自顯赫家族或父輩擁有不凡經歷的後代。

2023年巴黎名媛舞會陣容頂盛 4位是華裔歷年最多（Le Bal des Débutantes 2023）

而最讓人關注的是，今年參與巴黎名媛舞會的華裔女生，是歷年最多的，包括甄子丹的女兒甄濟如、香港銀行世家後代黃天晴、香港首家當代藝術畫廊創立者的孫女姚嗣雅，以及中國「玻尿酸女王」趙燕的女兒趙若熙。除了4位華人女生，今年另一引起關注的是張藝謀兒子張壹男作為男舞伴現身，與來自紐約的美國名媛Louise Dub共舞。5位都受到很大的關注，讓人不禁好奇，他們都是如何符合受邀條件？

甄子丹和汪詩詩之女 甄濟如

甄濟如（Jasmine）是甄子丹和汪詩詩的女兒，今年簽約加盟Sony Music旗下RCA Records（大中華地區），宣布以唱作歌手身分出道同時推出單曲《idk》。甄濟如這次巴黎名媛舞會中，身着黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika的輕紗繡花晚禮服亮相，同時佩戴來自V. Muse的項鍊，與父親甄子丹跳開場舞，其後由弟弟甄濟嘉（James）擔任舞伴，當日更被邀請在舞會上展示她的音樂作品。

香港銀行世家曾孫女 黃天晴（IG@skye.wong）

香港銀行世家曾孫女 黃天晴

黃天晴的兩位曾祖父分別創立了恒生銀行和東亞銀行，而她的父親從事金融工作，母親曾在香港擔任拍賣行蘇富比的高級國際主席，後創立了自己的藝術諮詢公司，名符其實的來自香港銀行世家。

香港銀行世家曾孫女 黃天晴（Le Bal des Débutantes 2023）

而黃天晴在巴黎名媛舞會上，選擇了Vivienne Westwood禮服亮相﹐是一件大紅色抹胸禮服，在人群大相當耀眼。

香港首家當代藝術畫廊創辦人的孫女 姚嗣雅（IG@yvetteyao_）

香港首家當代藝術畫廊創辦人的孫女 姚嗣雅

姚嗣雅是來自藝術世家，她的祖母董建平在1981年創辦了香港第一家當代畫廊，在香港藝術界享負盛名，叔祖父是中國香港的首位行政長官董建華，而她自己也對設計很感興趣，現正於賓夕凡尼亞大學學習建築設計。

香港首家當代藝術畫廊創辦人的孫女 姚嗣雅（Le Bal des Débutantes 2023）

姚嗣雅在巴黎名媛舞會上，身穿Giorgio Armani Privé禮服亮相﹐禮服以湖水藍為主調，飾有粉色和藍色的花卉，以及閃爍刺繡的花卉圖案，與她高貴氣質很相符。

中國「玻尿酸女王」趙燕的女兒 趙若熙（weibo@趙若熙）

中國「玻尿酸女王」趙燕的女兒 趙若熙

趙若熙的母親趙燕是中國華熙生物的創始人，有著「玻尿酸女王」之稱，更曾登上福布斯傑出女性榜，父親則是中國國畫院雕塑院的執行院長﹐是一位出色的藝術家。而趙若熙自小就很喜歡藝術，在繪畫、書法、雕塑、陶瓷、設計、寫作等藝術領域中，均有不錯的造詣。

中國「玻尿酸女王」趙燕的女兒 趙若熙（Le Bal des Débutantes 2023）

趙若熙在巴黎名媛舞會上，就穿上由法國設計大師Franck Sorbier，為她專門設計的禮服，非常符合她獨特的氣質。

巴黎名媛舞會失去以往特色？（Le Bal des Débutantes 2023）

巴黎名媛舞會失去以往特色？

巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），一直是皇室貴族、名流之後趨之若鶩的，更曾傳出就連美國前任總統Donald John Trump的女兒Ivanka Trump都被拒絕過，使得舞會的邀請函格外珍貴。但近年有關巴黎名媛舞會的珍貴程度，一直受質疑，原因是舞會所邀請的皇室貴族、名流之後，越來越少，反而星二代越來越多，與現場其他人顯得格格不入，失去以往的特色。