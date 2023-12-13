01女生聖誕倒數月曆禮品：MaBelle The Leo Diamond聖誕禮物套裝

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括MZ SKIN光療金色美容儀、酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

人氣熱賣The Leo Diamond鑽飾 4大值得入手原因

衡量鑽石顏色時，大家都會按照國際標準分級，成色等級由D(透明無色)至Z(黃色)。「D色」代表鑽石完全透明，不含任何顏色，全球產量少於0.5%，是最稀有最完美的鑽石級別。The Leo Diamond皇牌系列D Series以最頂級「D」色為整個系列主鑽，更閃更白之餘，亦更罕有。佩戴後，在舉手投足之間都能彰顯出非凡閃爍，完美點綴整體造型，耀眼自信出席每一個場合。

一般而言，一般圓鑽只有58琢面切割。而The Leo Diamond每顆鑽石擁有專利82琢面切割，比一般圓鑽多出24琢面，讓每顆美鑽綻放極致的光芒。

而且D Series 設計精巧，款式多樣，當中包括代表簡約大方的經典款、圍鑽款式、單隻耳環等等。既可在上班穿正裝時單獨佩戴鑽飾，低調地呈現氣質，亦可在休閒約會時隨心疊搭，展現個人時尚風格。

購買有專業機構鑒定認證的天然鑽石，既是重要依據，亦是一份安心保障。每顆The Leo Diamond均有美國最具權威性的GemEx光學證書及 International Gemological Institute (IGI)所發出之鑽石4C證書，獲得國際專業認證，品質保障度極高！

01女生聖誕倒數月曆禮品：The Leo Diamond – Xmas Gift Pack

為慶祝聖誕月，MaBelle 送出豐富禮物《The Leo Diamond – Xmas Gift Pack》予各位《01女生》讀者，套裝包括時尚手挽袋(價值HK$180)、三合一旅行收納袋套裝(價值HK$380)、The Leo Diamond D Series琺瑯手鏈(價值：$1,280)，及The Leo Diamond & ASHOKA Diamond$500現金購物券。

【01女生送禮】The Leo Diamond – Xmas Gift Pack

禮品： 《The Leo Diamond – Xmas Gift Pack》包括時尚手挽袋、三合一旅行收納袋套裝、The Leo Diamond D Series琺瑯手鏈，及The Leo Diamond & ASHOKA Diamond$500現金購物券

名額：3個

活動日期：12月13日至12月19日

公佈日期：12月20日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。