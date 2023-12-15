天然鑽石是消費者心目中的首選 周大福鈴蘭系列綻放冬日美態

鑽石不只是婚禮的主角，隨著輕珠寶熱潮的興起，不少初出茅廬的女生都會選擇購買鑽飾作日常配襯之用，而天然鑽飾也是獎勵自己、為閨密送上祝福、紀念特別日子的禮物不二之選，不難發現女性舉手投足之間，透露鑽石閃爍光芒！



無可取替的天然鑽石首飾

周大福珠寶集團最近發表的《2023珠寶消費趨勢調查報告》中顯示，近九成女性認為配戴天然鑽石首飾時感覺「漂亮」、「高貴」、「時尚」和「獨一無二」，更有超過八成消費者認為天然鑽石比人工培育鑽石更具價值、更奢華、更珍貴。

鑽石代表永恆真愛的象徵已經植根心中，是幸福婚姻不可或缺的信物。但隨著鑽石首飾有年輕化的趨勢，調查結果顯示，接近五成的Z世代會視購買鑽石為自我獎勵，同時認同配戴鑽石首飾能彰顯個人風格。

周大福鈴蘭系列及星旅系列冬日盛放 送上高雅純潔的祝福

從婚禮到畢業典禮，珠寶首飾陪大家走過人生大大小小的里程碑。調查發現，逾六成消費者會視鑽石首飾為禮物首選。聖誕將至，不如以天然鑽石細訴自愛、友情、親情和愛情的故事，將動人鑽飾化作祝福與愛心，為摯愛送上獨一無二的周大福鈴蘭系列美鑽珠寶與及T MARK星旅鑽飾系列。

周大福鈴蘭系列以鈴蘭花高雅脫俗，系列捕捉鈴蘭花綻放的美態，以閃爍美鑽組出靈動精緻的線條，襯托出女性的脫俗韻味，無論是出席朋友聚會、參加婚禮，或日常配搭衣服，盡顯品味。

周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽項鍊

項鍊採用「欣動」技術減輕金屬重量，使項鍊在鎖骨之間優雅搖曳，活現鈴蘭隨風舞動美態。

周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽手鍊

以鈴蘭為主軸，手鍊吊上配飾美鑽，隨手部擺動，鈴蘭翩翩起舞，透露閃爍光芒。

T MARK星旅鑽飾系列的設計靈感源自北極星，堅定不移在夜空中默默閃耀，猶如矢志不渝的愛情，真摯對待，視對方為唯一。系列以璀璨美鑽為作彼此信物，引領戀人踏上無限旅程。

T MARK星旅鑽飾系列18K白色黃金美鑽吊墜

碎鑽如眾星環繞，烘托出主石無比閃爍的光芒，主石以五抓鑲嵌，營造出星星造型，令人過目不忘。

T MARK星旅鑽飾系列18K白色黃金美鑽耳環

簡約環形設計配上如北極之星造型的主石，在秀髮間透露耀眼光芒，如為愛情導航。

天然鑽石的美麗蛻變

天然鑽石是自然界中最堅硬的礦物，經長年累月結晶而成，是地球賦予的瑰寶，其歷史比人類更悠久，背後更蘊藏深層意義。周大福珠寶早前於香港及北京舉行《Beyond Time》天然鑽石展覽，首次公開展出傳世傑作「裕世鑽芳華」、「 Aurora Green 」綠鑽及庫里南鑽石礦的藍鑽，期望透過鑽石展覽，提升大眾對天然鑽石的認知並一同見證「鑽石從自然之禮蛻變為傳世瑰寶」的珍罕之美。

「開心香港天然鑽石幸運大抽獎」 贏走3卡天然美鑽及鑽飾購物券

為進一步向市民大眾推廣天然鑽石，香港鑽石總會推出「開心香港 天然鑽石幸運大抽獎」，送出總值超過港幣600萬元天然鑽石及鑽飾購物券！即日至2024年2月29日，只要在指定參與商戶購買一件或以上含有天然鑽石的飾品（人造鑽石及鐘錶除外）每滿港幣5,000元消費可獲得一次抽獎機會，最多享40次抽獎機會。隨時贏走頭獎3卡D色天然美鑽及港幣5,000元鑽飾購物券，二獎2卡D色天然美鑽及港幣5,000元鑽飾購物券，三獎1卡D色天然美鑽及港幣5,000元鑽飾購物券，立即到周大福珠寶選購心水鑽飾作為聖誕禮物，爭取更多抽獎機會！

(資料及相片由客戶提供)