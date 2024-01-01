2024上半年12星座整體運勢　獅子遇正緣易閃婚、白羊金錢運大爆發

2024上半年，12星座運程出爐！白羊座展現強大企圖心，可發揮行動力；金牛座勇於表達自我，讓人刮目相看；雙子座經歷世俗的碰撞感到挫折，面對不同價值觀，需學習柔軟應對，扛下更多職責；巨蟹座產生危機意識，提升自我加強競爭力；獅子座回顧去年有奇特機運，今年有更加顛覆的機會降臨；處女座為更大的發展而忙碌，累積技能、多方接觸了解，花時間轉型；天秤座承擔更多責任，學習適時放手，讓夥伴給予協助；天蠍座挑戰家庭與事業的安全感，在不安的敦促下積極做出改變；人馬座為家庭犧牲工作，事業有爆發性成長或轉型契機，兩者兼顧要當心過勞狀況；山羊座過去累積已奠定名聲及份量，繼續維持個人特色；水瓶座持續自我探索及嘗試，勇敢挑戰不安全感，勇於離職、轉行；雙魚座關注個人內在及潛意識，好、壞並存，對命運有深刻體會，摸索未來人生道路。



2024年12星座上半年運勢：白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座（點擊放大閱讀）▼▼▼

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2024年12星座上半年運勢：天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座（點擊放大閱讀）▼▼▼

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唐綺陽 2024十二星座上半年度運勢

白羊座（牡羊座）

2024上半年，守護火星與諸星相連，展現強大企圖心，可發揮行動力。冥王星正式移動，一到八月在十一宮，探測自身人氣與市場的關係，有機會出去闖蕩，無法再仰賴體制或貴人保護。木星與天王星的影響，延續去年意想不到的賺錢與花錢方式，四月份金錢爆發性會更強。水逆三到四月，成為當紅話題人物，有自我表達機會及獲得他人評價，展現獨特性能趁勢崛起。冥王星逆行四到五月，在做自己和市場之間游移，評估是否該符合主流，年中是觀察良機。土、海停滯，六月起有被秘密牽制的無力感，星盤有星在13-27度者，要勇敢面對、清除陰霾，受到土星牽絆仍有貴人支持。感情方面，多出席社交場合，大方展現自我能見度高，戀愛的選擇權在自己手中。

金牛座

2024上半年，有木星和天王星支持，勇於表達自我，讓人刮目相看。三到四月星盤有星在17-21度者，有轉型機會或驚人之舉，掌握人生主控權，提高生活品質。冥王星進十宮，向主流靠攏需承受壓力，事業上有貴人相助，感受做自己及馴化之間的平衡，考慮創業、追求夢想，得到有力人士的支持。土、海停滯，與過去圈子漸行漸遠，放慢腳步處理人際關係，應對克服複雜糾紛。水逆在十二宮，三到四月內在隱憂浮現，健康和職場問題要耐心處理，多接觸身心靈領域。四到五月冥王星逆行，在新身份上做調整，過於自由之處需收斂。感情方面，散發個人魅力，當心爛桃花，秘密戀情藏不住，對方太自我會有無力感，要懂得自我保護。

雙子座

2024上半年，經歷世俗的碰撞感到挫折，面對不同價值觀，需學習柔軟應對，土星的磨練會更成熟，扛下更多職責。冥王星一到八月在九宮，渴望釋放野性、追求理想，訴求理念之時，亦需考量他人接受度，切勿太過自我，四到五月，可檢驗調整成果。水逆在人際宮位，三到四月接受他人批評指教，能收穫人氣、擴大市場，是發揮影響力的觀察期。木星與天王星緊密合相在十二宮，三、四月是業力爆發、好壞見真章的時機，嶄露隱藏個性，優點能更加分，反之則有顛覆事業的危機。土、海停滯，星盤有星在13-27度者，當心人設的秘密揭露，與老闆、長官之間磨合是上半年課題；可多接觸身心靈、冥想或學習自處，調整表達方式有助人際關係。感情方面，有支持型桃花出現，與其一味主動，不妨讀懂對方意願。

巨蟹座

2024上半年，冥王星進入危機宮位，產生危機意識，提升自我加強競爭力，意識周圍環境改變，缺乏歸屬感、產生危機意識來提升膽量。木星及天王星的影響，打開人際圈找到自己在團體中的定位，有貴人運，邊探索調整往人生方向前進。三到四月多接觸人群，拓展視野、嘗試跨界的挑戰冒險，展現怪異獨特性將獲得機會。水逆在名聲宮位，思考進步、更上一階，做出人生重大決定，問題被凸顯而進行調整，更具競爭力。有機會與高層接觸，改變溝通方式，學習穩重表達、顧全大局。土海停滯在九宮，渴望高飛及流浪的生活，自我感覺不良而導致自限腳步，強化心靈加強心理素質，有實力能震懾市場。感情方面，需要互相支持的伴侶，避免負能量讓關係生變，用心經營及成熟態度能使戀情順利。

獅子座

木星及天王星的影響，回顧去年有奇特機運，今年有更加顛覆的機會降臨，驅使往利多方向前進。土海停滯八宮，保守的控管危機使腳步緩慢，保有原本步調並把握奇特機會，三到四月事業及身分有晉升機會，金錢、親密關係壓力大，可嘗試賺錢的商業模式。冥王星正式移動在六、七宮徘徊，意識到婚姻、合作關係的改變，學習與對方配合協調，人際關係有助拓展事業版圖。三到四月水逆在九宮，思考進修、出國及跨領域機會，擬定周全計畫，當心溝通不良或避免過於自我。旅行運強，要注意訂房、交通等問題。感情方面，出現正桃花，對象是可靠穩健的成功人士，突然來電有閃婚機會。

處女座

2024上半年，冥王星在六宮，為更大的發展而忙碌，累積技能、多方接觸了解，花時間轉型，四到五月會看見初步成果。木星與天王星合相在九宮，與海外、外國人或不同文化有接觸，感受不同文化的魅力，可嘗試跨界、跨領域，有助於打開眼界。守護水星逆在八宮，三月、四月考驗處理危機的能力，宜整頓理財，避免貿然投資，小心性方面的冒險，別太在意他人的負評。土星與海王星停滯，和在意的人綁定並帶來無力感與壓力，人際關係該做切割或保持距離，六月將能看見關係修煉的成果。感情方面，思考付出是否值得，單身者有機會遇到魅力型桃花，對於無法掌控的對象，請量力而為。

天秤座

2024上半年，冥王星使課題進階，承擔更多責任，學習適時放手，讓夥伴給予協助。土海停滯在六宮，花時間處理職場問題，避免獨攬重擔，多與員工溝通並拿出方法使其成為助力。正視身體健康、調整飲食作息，投入工作同時也要兼顧生活品質。冥王星一到八月在五宮，意識外型的重要性，認真打扮能增添氣場。木星及天王星在八宮，成為危機處理達人，新計畫獲金主青睞，受到期待仍應量力而為，星盤有星在19-23度者，有經濟上翻身或投資的支出，危機就是轉機，好好掌握機會。水逆在合作宮位，三到四月出現奇特的合夥人，多聽取意見避免衝突，合作關係易出現波動。感情方面，冥王進五宮讓能見度提升，感情機會多，重心著眼在事業上，尋找能力條件相當的桃花。

天蠍座

2024上半年，守護星冥王進四宮，挑戰家庭與事業的安全感，在不安的敦促下 積極做出改變。木星和天王星在七宮，互相看重的合作機會上門，能力備受矚目，一、二月期間觀察雙方合作的效應。四到五月木星和天王星合相，星盤有星在17-23度者，有奇怪的合作邀約，來自不同領域的強者，學習配合是上半年功課。五到八月冥王星逆在四宮，自立門戶的過程中，以為安全的選擇要重新調整。三到四月水星逆行，注意職場團隊、協力夥伴出狀況，需耐心溝通；健康方面，當心老毛病復發，小心發炎、氣管問題。土、海在五宮，擔憂能見度不夠及市場重要性，經營嚴肅形象並展現專業，運用美化包裝讓能見度不降反升，是嘗試新領域、建立安全感的契機。感情方面，克服土、海帶來的內心恐懼，適合成熟穩重的對象。

人馬座（射手座）

2024上半年，為家庭犧牲工作，事業有爆發性成長或轉型契機，兩者兼顧要當心過勞狀況。木星及天王星進六宮，為職場與健康帶來顛覆能量，接觸到夢寐以求的工作，工作佔有一席之地，健康調整有特別機運。一到八月冥王進三宮，人際關係改變，與重要人物交流能增長見聞。四到五月冥王星逆行，宜慎選朋友，手足對生活有重要影響，善意勸告有助改變，家庭牽絆多要設好底線。土海停滯四宮，外表風光內在充滿隱憂，星盤有星在13-27度者影響甚深，六月處理內部憂心之事，小心事件爆發。三到四月水逆五宮，有表達自我的機會，子女或戀愛對象有個性，展現自我發揮創意，當心別太自負。感情方面，自我特質展露無遺，遇到有名氣或能力強的對象，學習配合與對方溝通。

山羊座（魔羯座）

冥王星進二宮，過去累積已奠定名聲及份量，繼續維持個人特色，一到八月感受新嘗試帶來的財務影響，用對的方法能迎來新的金錢運勢。木星及天王星的影響，三到四月表現能量強，想改變冒險有絢麗的誘惑，受感情或子女的影響，有機會顛覆過往改變人生方向，成果自由心證。土海停滯三宮，花時間增廣見聞及交友，重新調配生活與工作比例，生活旅行能隨遇而安，朋友成為生活重要的部分，有助打開視野也是壓力來源。水逆在四宮，三到四月當心與家人溝通不良，注意房屋買賣及搬遷問題，及預防家中物品狀況發生。感情方面，遇到改變自己的對象，被對方特別的魅力或價值觀吸引，桃花類型跌破眾人眼鏡。

水瓶座

2024上半年，天王星及木星進四宮，持續自我探索及嘗試，勇敢挑戰不安全感，勇於離職、轉行，發展重心轉移，改變能量強，利於建立自己的王國。改變用對方法，能提升內部或家庭關係，當心避免過度冒險。冥王星進一宮，風格丕變、展現全新自我，受到眾人矚目。四到五月冥王星逆行，蛻變成果揭曉，體悟方向是否正確。土海停滯，財務壓力大，調整過往的犧牲奉獻之處，要謹慎理財。水逆三到四月，處理朋友及兄弟姊妹糾紛，規劃學習及旅行計畫，當心變化大需未雨綢繆，注意口舌是非與交通安全。感情方面，與聊得來有共同話題的人吸引，有機會從朋友變情人，或對象來自朋友介紹。

雙魚座

2024上半年，行星集中星盤左半邊，關注個人內在及潛意識，好、壞並存，對命運有深刻體會，摸索未來人生道路，得到階段性的解答。冥王星進十二宮，在同溫層或身心靈領域獲得喘息並帶來幸運，感受改造及重生的能量，追求事業也需重視身心健康。土海停滯，海王星在命宮，突顯自我、展露好強特質，土星帶來約束，缺點被提出檢討，虛心受教、改頭換面會有良好成果。木星及天王星在三宮，交友圈擴大，結識意想不到的朋友，有學習新技能及異地旅遊的機會，凸顯與眾不同的想法。感情方面，戀愛的想法矛盾，選擇權在自己手上，需觀察自我、釐清想法。

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】