日網民票選最新「韓國最美女藝人」！允兒奪冠、昔日女神只得第7

近年韓國女星美貌大爆發，不少都長相甜美，而在云云高顏值當中，到底哪位風格最受歡迎？歷代女神級女星又會否被淘汰？繼日前TC Candler公布2023年全球百大美女，日本網站Rankingoo於去年底亦公布最新「韓國最美女藝人」，經當地網民一番投票後，結果令人驚喜，雖然宋慧喬穩守十強，但同被稱為女神的全智賢則在榜外。



韓國最美女藝人第1位：少女時代成員允兒

現年33歲的允兒，從出道至今一直是團內的門面擔當，樣貌甜美親切，加上多年來拍攝不少電視劇和電影，在各年齡階層都得到不少人認識，而今年她更推出單曲及劇集《歡迎來到王之國》，知名度更上一層。允兒與出道時樣貌沒太大轉變，雖然稍長了點肉，但不少人都認識這樣更健康和漂亮。

韓國最美女藝人第1位：少女時代成員允兒 (IG@yoona__lim)

韓國最美女藝人第2位：TWICE成員周子瑜

於韓國出道的台灣女星周子瑜，擁有水靈圓眼，由出道起外貌一直得到關注，連續9年都有入選「全球百大美女」頭15位，因此這次列於十強內並不意外。TWICE於2023年開辦世界巡迴演唱會，知名度都有所提升，而在今年2月更會回歸推出專輯，令人期待！

韓國最美女藝人第2位：TWICE成員周子瑜 (IG@thinkaboutzu)

韓國最美女藝人第3位：金泰希

擁有高學歷的大美人金泰希，當年被譽為「廣告女王」，其後在與Rain結婚後，一直淡出銀幕，直至近年才重拾拍劇興趣，去年有份參演《有院子的家》及《歡迎回到三達里》。雖然休息多時，金泰希依然保持凍齡外貌和身材，肌膚看來雪白和滑嫩，難以想像是兩孩之母。

韓國最美女藝人第3位：金泰希 (IG@kimtaehee99)

韓國最美女藝人第4位：BLACKPINK成員Jisoo

日前盛傳加入哥哥企業旗下新公司Blissoo的Jisoo，擁有典型美女的五官，更深得多個時尚和珠寶品牌喜愛。去年她更擁出個人單曲〈Flower〉，舞蹈吸引不少藝人挑戰，而且在整個打歌期中，更可更加看出Jisoo的個人魅力。

韓國最美女藝人第4位：BLACKPINK成員Jisoo (IG@sooyaaa__)

韓國最美女藝人第5位：朴敏英

長相溫婉和甜美的朴敏英，憑著多部話題作，包括《成均館緋聞》、《金秒書為何那樣》及《她的私生活》等，得到不少觀眾喜愛。雖然她前年因前男友的問題，而遭到不少抨擊，不過她都堅強面對，近日更推出新劇《和我老公結婚吧》，人氣再度急升。

韓國最美女藝人第5位：朴敏英 (IG@rachel_mypark)

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