1月限時網購優惠｜Clarins熱賣皇牌低至32折 重拾逆齡無瑕肌膚！

女生們都渴望肌膚保持年輕光采，無論是抗皺精華或緊緻面霜，可以緩解衰老跡象的護膚品，都讓人忍不住通通入手！Clarins的抗衰老產品長期人氣熱賣，現做全線系列優惠，精選護膚品更低至32折，Double Serum眼霜只需$365就買到、有色滋潤唇膏更只需$88 ！仲有多款皇牌護膚品等緊你，款款超值、總有一款啱，重拾年輕自信就不能錯過啦。逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券。



精選Clarins人氣皇牌護膚 修復穩膚、緊緻逆齡

1. Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1

Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml

長期大熱的眼霜絕對是必入皇牌之一！Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 ，結合“啫喱精華+乳液眼霜”，當中的薑黃根提取物有助肌膚抗初老，舒緩修護眼周，同時改善浮腫問題，當中添加的植物超A醇，更能提拉減淡細紋，令雙眼隨時綻放年輕光采。

Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml (原價：$630)

限時優惠價：$365（最多可使用7,300積分，抵消 $73 現金）

2. Clarins - 賦活雙精華

Clarins - 賦活雙精華 50ml （滋潤版）

每次熬夜後面黃毛孔問題通通浮現，就算上妝都未切遮到！Clarins 賦活雙精華水+油的黃金比例，極致發揮5大細胞修護功效（再生、滋養、保濕、活氧及防禦），可以即時祛黃抗氧化，讓肌膚更均勻、水潤透亮，毛孔都顯著收細。

Clarins - 賦活雙精華 50ml （滋潤版）(原價：$970)

限時優惠價：$600（最多可使用12,000積分，抵消 $120 現金）

3. Clarins - 水潤活肌保濕霜 (滋潤乳霜)

Clarins - 水潤活肌保濕霜（滋潤乳霜） 50ml

Clarins 水潤活肌保濕霜（滋潤乳霜）蘊含豐富透明質酸和有機生命之葉萃取，當中的透明質酸強效複合因子，有助促進肌膚的天然自行補水機制，鎖住肌膚底層留住水分。質地清爽幼滑，易推瞬間吸收，特別適合在日間使用，肌膚飽滿彈潤度UP！

Clarins - 水潤活肌保濕霜（滋潤乳霜）50ml (原價：$500)

限時優惠價：$270（最多可使用5,400積分，抵消 $54 現金）

4. Clarins - 煥顏緊緻晚霜

Clarins - 煥顏緊緻晚霜 50ml

要全面有效修護肌膚，晚間的保養最不能忽視。Clarins 煥顏緊緻晚霜加入來自澳洲的不老植物「袋鼠花萃取」，深入並強化肌底彈力源頭，製造更多年輕健康細胞，增生膠原蛋白，肌膚彈潤漲卜卜，提升輪廓及減淡皺紋，肌齡重遇緊緻年輕！

Clarins - 煥顏緊緻晚霜 50ml (原價：$800)

限時優惠價：$385（最多可使用7,700積分，抵消 $77 現金）

5. Clarins - 透亮光感淡斑精華

Clarins - 透亮光感淡斑精華 50ml

女生最常遇到的肌膚問題中，色斑絕對是最難對付的，想擁有無瑕淨白光芒？Clarins 透亮光感淡斑精華，含有桃金娘與西印度櫻桃種子萃取的雙重活氧功效，經證實能有效激活細胞呼吸作用，煥活暗啞膚色，從肌底散發健康光采、擊退斑印！

Clarins - 透亮光感淡斑精華 50ml (原價：$970)

限時優惠價：$500（最多可使用10,000積分，抵消 $100 現金）

6. Clarins - 長效滋潤唇膏 自戀唇膏

Clarins - 長效滋潤唇膏 自戀唇膏 #713 Hot Pink

即使不上妝都有好氣色，有色潤唇膏就是素顏必備恩物。Clarins 長效滋潤唇膏 - 自戀唇膏含有抗氧化的維生素 E，柔滑融霜質為雙唇帶來柔軟舒適感。#713 Hot Pink 帶出亮麗莓果色澤緞面效果，更散發淡淡果甜香，持久舒適。現時32折就可以入手啦！

Clarins - 長效滋潤唇膏 自戀唇膏 #713 Hot Pink (原價：$480)

限時優惠價：$88（最多可使用1,700積分，抵消 $17 現金）

更多Clarins 穩肌修復產品推介，低至32折 ▶ https://bit.ly/3TKVmsh

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！