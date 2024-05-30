醫療通脹近8.4%！公司醫保恐難全包　買自願醫保升級保障兼可扣稅

通脹無處不在，連醫療費用也不斷上升，有調查指本港今年醫療通脹率達到8.36%，進一步加重市民負擔。面對日益增長的醫療成本，打工仔單靠公司提供的團體醫保，恐難以應付突如其來的患病開支，但到底怎樣做才能為自己的健康增加保障？

自願醫保會是個不錯選擇，因為計劃下產品均獲政府認可，消費者可按自己需求來選擇保障範圍及保障額，以彌補團體醫保的不足，更可申請扣稅來減輕稅務負擔，是打工仔應對醫療通脹的最佳方法！



風險管理諮詢公司WTW早前發布《2024年全球醫療趨勢調查報告》，指出本港醫療通脹率連續三年上升，由2022年7.53%升至2023年的8.27%，預計今年進一步升至8.36%。醫療通脹不但高於今年本港整體通脹預測的2.4%，亦遠超過打工仔同期僅2.2%的薪酬加幅。

今年本港醫療通脹率預期升至8.36%。（資料圖片/Getty Images）

此外，據醫務衞生局最新數據，2021/22年本港人均醫療開支為32,804元，較前一年度約2.9萬元急增12%，反映人口老化等因素正加劇公共醫療負擔，包括專科輪候期越來越長、病房使用率越來越高等，因此市民有需要盡早計劃為自己提升醫療保障。

公司醫保難應付實際醫療開支

現時大多數僱主都會為僱員提供團體醫療保險，不少打工仔會認為有團體醫保便足夠，未必會額外購買醫療保險。但事實上，團體醫保的保障範圍十分有限，除了因為團體醫保與僱員合約掛鈎，一旦轉工或退休便會失去保障，而保額亦不足以應付實際醫療開支。

參考市面上的團體醫保計劃，住院費每日賠償額約數百元，而私家醫院普通二人房收費則要千元起跳。手術方面，私家醫院一般中型手術收費介乎4萬多至7萬多元，但團體醫保賠償額僅數千至萬多元，可見單靠團體醫保其實難以應對一旦患上嚴重疾病時的醫療費用。

打工仔可在公司醫保之上，選購多一份自願醫保，以獲得更多保障。（資料圖片/Getty Images）

以公司醫保「升級」自願醫保

因此，不少人會選擇購買自願醫保來應對醫療通脹。自願醫保計劃由醫務衞生局推行，透過認可制度來提升住院保險保障水平，計劃涵蓋投保人為自己及家人購買屬償款性質的個人住院保險。此外，醫衞局亦建議打工仔可在公司醫保之上，選購多一份設有自付費（俗稱「墊底費」）的自願醫保，保費通常會較沒有自付費的產品為低。有需要索償時，打工仔可以用公司醫保的賠償款項，抵銷需負擔的自付費，以獲得更多保障。

據香港保險業聯會2021年統計，本港團體醫療保險計劃下，手術及住院費用償付比率僅為64%至72%，餘下費用需由僱員自行承擔。以子宮肌瘤切除手術為例，一般需要住院4至5天，手術及住院總費用約10萬元，但團體醫保僅提供約6萬元賠償，即僱員需自己支付3.6萬元；而假若僱員已額外購買一份自付費4萬元的自願醫保，她就可以用團體醫保的賠償來抵銷自付費，團體醫保保障範圍外的差額就可於自願醫保賠償，僱員毋須支付任何醫療費用。

保費低至每月277元^ 每年扣稅額高達8,000元

保費方面，政府資料顯示，自願醫保標準計劃平均保費為每年4,400元（平均每月366元），至於可增設附加保障的靈活計劃，每年保費平均也只需6,600元（平均每月550元），均屬可負擔水平。

Bupa Hero提供周全保障，合資格費用可獲全數賠償，高達每年港幣4,000萬，亦不設終身保障限額。（資料圖片／Getty Images）

當中由保柏推出的「Bupa Hero非凡自願醫保計劃*」，4項自付費供選擇，可以配合你的團體醫療保障；計劃亦符合稅項扣減資格，每年高達港幣8,000元保費可申請扣稅。Bupa Hero提供周全保障，合資格費用可獲全數賠償，保障額高達每年港幣4,000萬元，亦不設終身保障限額；計劃保障投保前未知的已有病症，不設等候期*，保單生效後即時獲得保障而且保證每年續保至終身。投保人可按自己需要加入自選保障，包括門診、牙科及視力、產科等，令保單安排更靈活。另外提供免找數服務，憑保柏醫療卡於指定的本港私家醫院及服務供應商或在海外網絡醫院（如在海外接受治療，你只須預先致電保柏，便可於所選保障地域範圍的醫院享用此服務。）接受治療而毋須找數，非常方便。

^以一名18歲人士以年繳模式投保智選計劃並選擇港幣80,000元自付費作計算。實際保費因投保人年齡而異。保費未包括任何適用的折扣、優惠或附加保費。

*有關保障內容受保單條款及細則約束。

以上內容由保柏贊助刊出，資料由保柏提供。本文章內容僅供參考，不能詮釋為提供或出售或遊說購買保柏的任何產品的要約、招攬及建議。《香港01》並不是保柏的保險代理或代表其進行任何保險產品銷售。以上所列的產品特點只作參考用途，詳情請參閱有關產品小冊子。

參考資料來源：

WTW《2023年全球醫療趨勢調查報告》

立法會衞生事務委員會-自願醫保計劃的最新情況-2021年7月