去年旅遊服務業回升慢　就業人數較疫前少兩成　旅客人均消費幾多

政府推出多項措施吸引旅客，推動旅遊業復甦。統計處早前發表新一份《服務業統計摘要》，主要服務業的業務收益指數大多已較疫前上升，惟住宿服務及旅行代理活動業收益仍較疫情前低，就業人數亦減少逾20%。究竟各個服務業表現如何？去年訪港旅客人數及消費額又達多少？



去年大部分服務業的業務收益指數回升，其中銀行服務業上升最多，較2019年升20.9點，現時排首位。而地產服務業收益指數雖較疫前跌12點，但整體排第二。至於下跌最多的行業屬住宿服務及旅行代理活動業，較2019年大減22.4點，收益指數亦是最低。

整體而言，從事服務業的就業人數下跌，當中減幅最大的是零售攤檔及小販，就業人數較2019年少2.4萬人，跌幅達50%。其次是住宿服務及旅行代理活動業，以及航空運輸服務業，兩行業就業人數均跌超過20%，分別少1.3萬及1.2萬人。

以上提到的零售、住宿服務、旅行代理及航空運輸服務業均與旅遊業相關。為刺激本港經濟，政府今年加推多項盛事，去年訪港旅客人數錄得3400萬人次，為2019年約61%。

回顧過往的旅客消費額，旅客花費在購物的開支變化最大，2018年及2019年訪港旅客購物消費總額分別達1671億元及1214億元，2023年為713億元。

報告指，去年過夜旅客人均消費6,939元，不過夜旅客為1,316元，而2018年過夜及不過旅客人均消費分別為8,123元及2,378元。但要注意，由於去年統計處修訂不過夜旅客定義，2023年數字未能直接與過往數字比較。