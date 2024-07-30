張家朗巴黎奧運再奪金牌　衛冕之路盡遇勁敵　對賽成績逐個睇

【巴黎奧運2024 / 世界排名第3張家朗 / 獎牌 / 花劍】張家朗於奧運男子花劍個人潄賽中成功擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），勇奪個人第2面金牌，也是奧運男子花劍個人項目68年來再有選手成功衛冕。由16強至決賽，張家朗盡遇勁敵但遇強愈強，以下即看張家朗與各人對賽紀錄！



張家朗成功衛冕，勇奪個人第2金。（資料圖片；楊宇翹攝）

決賽對手：馬奇（Filippo Macchi）

張家朗15比14勝出

張家朗決賽對意大利劍手馬奇，2人之前從未於個人項目中交手。巴黎奧運上，張家朗一度落後12比14，追平至14比14後，連續兩劍被判「同時刺中」，最終以15比14擊敗對手，成功奪金。

4強對手：飯村一輝

張家朗15比11勝出

飯村一輝是日本劍擊新星，他上年於亞錦賽曾與張家朗交手，當時以15比勝出。

8強對手：拿霍特（Enzo Lefort）

張家朗15比14勝出

早前8強對賽中，張家朗對手拿霍特是上屆奧運男子花團體金牌得主、也拿過兩屆個人賽世界冠軍。紀錄顯示，張家朗今屆奧運前與拿霍特曾3次交手，皆由張家朗獲勝。

16強對手：莫梓維

張家朗15比10勝出

張家朗16強對手、莫梓維奧運前世界排名第15，他過往與張家朗於大賽中交手過6次，包括2次花劍世界盃、2次亞洲劍擊錦標賽、2次亞洲青少年劍擊錦標賽（僅個人賽）。以上6次對賽中，張家朗勝出5次，不過在今年2月的劍擊世界盃中，就以13比15敗給莫梓維。

張家朗賽程（花劍個人項目）

29/7 19:35 32強

29/7 21:25 16強

29/7 22:20 8強

30/7 01:50 準決賽

30/7 04:10 金牌賽