巴黎奧運乒乓女團杜凱琹、朱成竹出戰16強　即睇港隊女將比賽往績

【巴黎奧運 / 港隊 / 乒乓女團】香港女子乒乓球隊上屆東京奧運勇奪銅牌，今屆巴黎奧運再力爭獎牌！在「金句王」李靜總教練帶領下，港乒女團杜凱琹、李皓晴、朱成竹、吳詠琳將於香港時間8月6日凌晨2時，出戰乒乓球女子團體16強賽事，對陣瑞典隊爭入8強，即看4位港隊女將比賽往績有幾勁！



左起：杜凱琹、吳詠琳、朱成竹、李皓晴。（袁志浩攝）

乒乓球港隊一姐杜凱琹上周已先後出戰奧運女子單打及混雙項目，當中在混雙賽事中她與拍檔黃鎮廷合力取得第4名，是港隊於該項目歷來最佳成績。

杜凱琹夥拍黃鎮廷於巴黎奧運乒乓球混雙項目取得第4名。（袁志浩攝）

杜凱琹2012年起連續4屆參與奧運，她現時世界排名第47，過往於大賽中已獲3個混雙銅牌、5個女子團體銅牌，當中包括2021年東京奧運中，夥拍蘇慧音及李皓晴聯手取得的銅牌佳績。近年對賽數據（2018年至今屆奧運前，下同）顯示，她參與343場乒乓球賽事，當中191場獲勝，比率達55.7%。

李皓晴同樣是由倫敦奧運開始參戰的「四朝元老」，上屆東京奧運取得乒乓女團銅牌，且曾於4屆世界乒乓球團體錦標賽、3屆乒乓球世界盃中，合共獲得7面團體銅牌，大賽經驗十分豐富。

港隊新星朱成竹今次首戰奧運，參與女子單打及女子團體兩大項目。上屆東京奧運，她以後備球員身份見證港隊乒乓女團摘銅，今屆以正選身份上陣，為港隊力爭獎牌。朱成竹近年表現飛躍，世界排由2021年90名以外，升至目前第59位；今年世錦賽上她與杜凱琹、李皓晴合力取得女子團體賽銅牌。

港乒小師妹吳詠琳今次以替補身份參與奧運，年僅20歲的她於2021年投身成為全職球員，初時世界排名第595位，現時已升至第100位。

東京奧運港乒女團銅牌賽精彩畫面

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