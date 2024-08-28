巴黎殘奧│港隊殘奧累奪40金過百獎牌　傷健選手人工獎金差幾多？

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧，Paralympics Games Paris）將於周四凌晨（29日）正式開幕，港隊23名運動員將出戰8個項目力爭佳績。殘奧會上港隊一直是勁旅，過往已累計取得過百面獎牌，而近年殘奧競爭越來越激烈，社會有聲音要求加強對本港殘疾運動員的支援。即看殘奧港隊歷屆成績、傷健選手人工獎金又相差多少？



香港自1972年起在歷屆殘奧會中都能奪得獎牌，至今累計獲得40金、39銀、52銅，共計131面獎牌，成績最好的一屆是2004年雅典殘奧，創11金、7銀、1銅佳績，當中包括前田徑代表、「神奇小子」蘇樺偉個人取得1金、2銀的好成績。

巴黎殘奧香港代表團出發。（彭仲謙攝）

但近年不少地方都更加重視殘奧會，導致獎牌競爭越來越激烈，港隊獎牌數目亦有所減少。本港在2012年倫敦殘奧上取得12面獎牌，但其後稍減至2016年里約奧運6面、2021年東京奧運5面。

社會一直有討論指要加強對殘疾運動員的支援，根據立法會文件，政府至2019/20年度一年在支援殘疾運動員方面的開支約9,329萬元，2021/22年度增至約1.03億元，2023/24年度相關開支約1.33億元，主要用於為殘疾人士體育總會、運動員提供支援等。

資源投入雖有所增加，但傷健運動員資助額仍有一定差距，例如體院對全職精英運動員的直接財政資助計劃下，達到奧運獎牌標準的「精英甲+」級的健全運動員每月標準資助4.45萬元，而同級別的殘疾精英運動員每月資助額僅3.4萬元，兩者相差約31%，差額達1.05萬元。

獎勵方面，體院「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」下，傷健奧運選手奪得奧運獎牌可獲現金奬勵亦有一定差距，例如在個人項目中，健全金牌得主可獲600萬元現金，殘奧個人金牌得主僅獲150萬元現金獎勵，等於健全金牌得主的獎金四分一。

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要拉近傷健運動員資源水平，各地各有做法，例如新加坡設有卓越體育獎學金（SpexScholarship），向精英全職運動員提供直接財政資助等支援，健全及殘疾運動員均可申請同一計劃，評審準則相約，按過往參與賽事級別及成績等評定，提供高達港幣4.79萬元的每月資助。

巴黎殘奧，余翠怡（右二）和硬地滾球名將梁育榮（右三）將會第六次出戰殘奧，羽毛球代表朱文佳（左二）則會繼東京後，第二次出戰殘奧。（梁鵬威攝）

巴黎殘奧港隊參賽名單：

射箭：危家銓（ST級男子個人複合弓公開組）

田徑：任國芬（T36級女子100米、女子200米）

羽毛球：陳浩源（WH2級男單）、朱文佳（SH6級男單）

硬地滾球：龍子健（BC1級男子個人賽）、謝德樺（BC3級男子個人賽、混合雙人賽）、梁育榮（BC4級男子個人賽、混合雙人賽）、楊曉林（BC2級女子個人賽）、何宛淇（BC3級女子個人賽、混合雙人賽）、張沅（BC4級女子個人賽、混合雙人賽）

馬術：謝佩婷（Grade 1盛裝舞步個人賽—盛裝舞步個人自選動作賽）

游泳：

吳卓恩（S6/SB6/SM6 女子100米背泳、100米蛙泳、200米個人混合泳）

陳睿琳（S14/SB14/SM14 女子200米自由泳、100米蝶泳、100米背泳、100米蛙泳、200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

張可盈（S14/SB14/SM14 女子200米自由泳、100米蝶泳、100米蛙泳、200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

張浚諾（S14 男子200米自由泳、混合4X100米自由泳接力）

鄧韋樂（S14/SM14 男子200米自由泳、男子100米背泳、男子200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

乒乓球：梁仲仁（TT11級男子單打）、吳玫薈（TT11級女子單打）、王婷莛（TT11級女子單打）

輪椅劍擊：

余翠怡（A級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

范佩珊（A級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

湯雅婷（B級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

鍾婉萍（B級 女子花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）