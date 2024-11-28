稅貸比併│中銀稅貸實際年利率低至1.75%！現金回贈高達$13,800！

交稅季節又到，各大銀行陸續推出個人稅務貸款（或稱「稅季貸款」）優惠，除了年利率會比一般分期貸款低不少，更設有自選還款期、特別現金回贈等，不過類似產品種類眾多，到底邊間銀行稅貸最抵呢？「01研數所」抽樣比較市面部份傳統銀行的稅貸產品，以貸款額150萬元、還款期12個月為例，發現中銀分期「易達錢」稅季貸款實際年利率低至1.75%*，全期利息支出僅14,147.92元 ，更豁免手續費，助打工仔靈活周轉資金。



「稅務貸款」是銀行或財務機構於稅季期間推出的優惠貸款，約於每年10月至翌年4月提供申請，年利率較一般分期貸款低，並且設有靈活還款期，甚至提供現金回贈等優惠，吸引打工仔申請貸款，以用作交稅、旅遊、進修、創業、增加流動資金等各類用途。

交稅季節又到，各大銀行陸續推出個人稅務貸款（或稱「稅季貸款」）優惠。（資料圖片）

打工仔申請稅務貸款時，需留意「月平息」及「實際年利率」兩個概念，其中「月平息」是將全期應繳利息平均分配至每個月計算；而「實際年利率」則是採用香港銀行公會指定方法，是計入貸款利息、手續費及行政費等成本後得出的參考年利率，所以大家在選擇稅貸產品時，最好同時參考「實際年利率」以及平衡其他各項因素。

中銀分期「易達錢」稅季貸款 實際年利率低至1.75厘*

比較部分傳統銀行近期推出的稅貸優惠，以貸款額150萬元、12個月還款期計算（下同），中銀分期「易達錢」稅季貸款勁抵！實際年利率低至1.75厘*，每月平息0.0786%厘，全期利息支出僅14,148元，並且豁免手續費，貸款額高達港幣400萬元或申請人月薪18倍（以較低者為準）。

至於其他銀行方面，以同一貸款金額和還款期計算，滙豐的稅季分期「萬應錢」私人貸款實際年利率為2.7厘，至於工銀亞洲、大新、建行亞洲等，實際年利率則介乎約3厘至約5厘不等。

中銀分期「易達錢」稅季貸款的實際年利率低至1.75厘，每月平息0.0786%。（資料圖片）

中銀稅貸現金回贈近日更加碼至高達13,800元

除了留意貸款利率和利息外，不少銀行都會在稅季推出現金回贈優惠，有助減輕貸款負擔。例如中銀分期「易達錢」稅季貸款近日就推出電子渠道加碼賞，在原先高達$8,800現金回贈的基礎上，加碼現金回贈金額高達$5,000（參考註1），只要經電子渠道^申請貸款額達20元萬或以上及還款期為24個月，以及貸款額達5萬元或以上及還款期為36個月或以上，就可按貸款額享有高達總共13,800元現金回贈。

銀行提供的稅貸現金回贈條件不一，除了還款年期和貸款金額不同，亦有銀行會要求申請人開立指定戶口、信用卡或必須是新客戶才可獲得較高額現金回贈。與此同時也需留意貸款審批時間，例如中銀設有「稅貸Express」，只要申請人以中銀戶口出糧，申請簡便，最快即時批核，即日放款；而合資格來港人才，除了享有綠色通道加快審批，以貸款代碼「3H」申請更可享額外1,888元現金回贈，總回贈金額更高達15,688元。

因此，選擇稅貸時要考慮各項細節，揀選最適合您的貸款優惠！

註1：推廣期由2024年11月19日起至2025年1月2日（包括首尾兩天），客戶於推廣期內成功申請「稅季貸款」，並於2025年2月28日或之前成功提取貸款。



*以貸款額港幣150萬元、還款期12個月及每月平息0.0786%計算，實際年利率為1.75%，並豁免全期手續費，適用於中銀私人財富客戶及特選客戶群。

^電子渠道包括中銀香港網站、網上銀行、手機銀行應用程式、「中銀香港微服務」微信官號或「中銀信用卡」微信官號。

上述產品與優惠受有關條款及細則約束，如有任何爭議，中銀香港保留最終決定權。

提示：借定唔借？還得到先好借！