財爺陳茂波料今年財赤少於$1000億│靠發債紓緩？　債券收入$XXX億

近年政府庫房連年出現財赤，財政司司長陳茂波於1月初表示，估計本年度財政赤字「少於1,000億元」，較去年11月時所使用字眼「約1,000億元」有所調整，字面上理解財政赤字規模看似有所減小。而據庫務署最新公布，港府於2024/25財年首8個月（截至2024年11月底）暫錄1,432億元赤字，不過這個數字已經計入年內發行債券收入；如若剔除年內約800億元的發債淨收入，則今個財年首8個月的赤字達到2,233億元，發債對「紓緩」財赤數字似乎甚有作用。



財爺預告本年度財政赤字將「少於1,000億元」

政府本財政年度原先估算會錄得481億元赤字，而財爺最新預測指，本年度財政赤字會少於1,000億元，較原本估計高。據庫務署早前公布，本財年首8個月暫時錄得1,432億元赤字，但這個數字已經計入年內發行及償還債券、合計約800億元的淨「收入」。而截至2024年11月底的財政儲備暫時為5,914億元。

若剔除發債淨收入，則財年首8個月的赤字高達2,233億元，較財年初估計的481億元調出3.6倍！截至2024年11月底未計入發債淨收入的財政儲備更跌至約5,113億元。不過這僅為暫時數字，因為政府薪俸稅及利得稅等收入多在財年後期收取，最終數字尚待揭盅。

預算案原先預測，至今年3月底本財政年度結束時，財政儲備將降至6,851億元，接近2011/12年度水平；而由於最新估計赤字較原先預算高出約500億元，以此粗略估算，至3月底財政儲備將降至約6,300億元（以財爺於上年12月所預測約千億元赤字估算）。

賣地收入、樓市印花稅及利得稅等減少

財爺早前於立法會講解政府財政狀況時指出，本年度赤字擴大，是由於賣地收入、樓市印花稅及利得稅等減少。而地價原本是政府其中一隻「金蛋」，曾有多年都為庫房帶來逾千億元收入。

然而近年本港樓市轉趨疲弱，令地價收入於2022/23年度大幅下調至約700億元，2023/24年度進一步降至196億元，而地價收入亦縮小至政府5項主要收入中的最少一項。最新數據顯示，本年度前7個月地價收入只有約37億元，僅為原先預算（約330億元）的11%。

2023/24年度政府印花稅收入錄491億元，僅為原來預算（850億元）的58%，而本年度全年目標亦下調至710億元。（資料圖片）

印花稅方面，據土地註冊處紀錄，2024年本港住宅樓宇買賣合約價值累計約4,544億元，較去年同期高出約16.7%，不過由於當局自去年至今年初先減辣再撤辣，相信對印花稅收入有一定影響。至於翻查近年預算案資料，2023/24年度政府印花稅收入錄491億元，僅為原來預算（850億元）的58%，而本年度全年目標亦下調至710億元。