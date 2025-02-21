去年268萬人次港人遊日　總消費近$340億　人均每日花$XXXX冠全球

日本是港人最熱門旅遊目的地之一，日本觀光廳發布最新統計，2024年全有268萬人次港人訪日，於當地總消費額達6,584億日圓，約合為339.5億港元！估算每趟日本旅程人均「豪花」逾1.27萬港元，每人每日平均消費1,880元，冠絕全球！即看大家是如何把錢花掉的！



2024年全有268萬人次港人訪日，於當地總消費額達6,584億日圓，約合為339.5億港元。（資料圖片/Getty Images）

2024年訪日港人達268.4萬人次，較2023年的211.4萬人次上升26.9%；並且是訪日旅客第5大來源地。

按國家或地區比較，去年內地旅客訪日總消費額約893.8億元（除特別註明外，以下均為港元），登上「爆買」榜首，而第2至4名分別是台灣（563.8億元）、韓國（496.6億元）、美國（465.1億元）。而港人上季遊日總消費額約339.5億元，排名第5。

據當地統計，以日圓面值比較，去年港人遊日總消費額達6,584億日圓，較2023年額上升37.2%，與2019年比較，升幅更高達86.8%，即港人於當地總消費接近疫情前水平一倍（註：當中包括匯率變動影響）。若換算至港元計算，去年港人遊日339.5億港元的總消費額，則較2023年上升26.7%，以及較2019年升34%。

人均消費方面，去年約268萬人次港人到訪日本，按此推算人均每趟旅程消費約12,787元；金額接近港人月入中位數21,900元（2024年8至10月數據）的六成，實非小數目。

統計顯示，2024年港人遊日人均每趟旅程花費逾1.27萬元。（資料圖片/Getty Images）

不過香港旅客每趟旅程的人均消費水平，在各地中其實排名中後，僅排在第13名，相信這與港人普遍視日本為中短途旅行目的地，平均行程日數只有6.8天有關。相比之下，歐美地區旅客平均訪日日數大多超過10天，人均旅程消費額亦會較高。

而若計算人均每日消費額，港人在當地人均日均花費1,880元，則屬全球最高，其次是新加坡（1,689元）及台灣（1,617元）。

到底大家錢是如何花出去的？分析不同消費目的，港人遊日時最大開支是購物和住宿，每趟旅程人均花費分別約3,800元（佔比分別約33%），其他主要開支還包括飲食、交通等，這兩項消費的人均旅程開支均達1,000元以上。