AlipayHK搭車慳錢攻略　車費幾多都慳到！程程慳每月可慳過百元

香港交通費用不斷上漲，但人工始終追不上加幅！為了幫助市民減輕負擔，AlipayHK最近推出了多種便利且靈活的公共交通及Call車優惠票券，全方位幫大家「程程慳」，每月最多可慳過百元！



這些優惠聚合在AlipayHK App首頁的「交通」專區，輕易就能找到，優惠特別針對上班族及學生們需求，可每月以低價購買，無需擔心高額購入後無法用完或有指定路線限制，用起來非常靈活，適合希望慳錢但不想受束縛的你！



加上現時使用AlipayHK「易乘碼」搭車（即搭車時所使用的二維碼），也可領取政府交通補貼。無論你每月車費幾多，只需做足AlipayHK慳錢三步曲，都可獲得優惠。即睇最強搭車慳錢攻略！



AlipayHK搭車慳錢三步曲

交通費是打工仔每月一大支出，想慳到盡，就要了解AlipayHK為大家準備的「慳錢三步曲」，包括以超抵價購買「易乘碼Pass」或「出行優惠Pass」；用渣打A. Point Card賺取20倍A. Point超高回贈；以及參與AlipayHK超驚喜3月限時活動！

第一步：超抵價購買「易乘碼Pass」或「出行優惠Pass」

第一步當然是以至抵價購買AlipayHK兩大王牌搭車優惠Pass。當中「易乘碼Pass」非常適合打工仔和學生們經常乘搭公共交通工具的需求，新用戶可以$1至抵優惠價，購買總值$15的乘車優惠券（3張$5「易乘碼」券）用於日常通勤乘車，而現有用戶亦可以$10買到總值20元的乘車優惠券（10張$2「易乘碼」券），絕對物超所值。

AlipayHK為大家準備的「慳錢三步曲」，包括以超抵價購買「易乘碼Pass」或「出行優惠Pass」；用渣打A. Point Card賺取20倍A. Point超高回贈；以及參與AlipayHK超驚喜3月限時活動！（資料圖片）

對於有Call車需求的朋友們，AlipayHK「出行優惠Pass」亦是超值之選，因為你只需$9.9便可以買到價值達$126兩地乘車優惠券，當中包括兩地公共交通工具「易乘碼」券、Uber乘車券、高德打車券等，無論兩地Call車、乘坐高鐵等公共交通都用得到，用途非常廣泛！

第二步：申請A. Point Card賺超高回贈

除此之外，用AlipayHK搭車同時也可賺取超高回贈！現時用「易乘碼」付款乘車又同時使用渣打A. Point Card，無論本港或內地的車程都可賺取20倍A. Point回贈，可用於下次乘車或其他消費，每1,000 A. Point可當$1使用，讓你每程車都慳錢！

現時用「易乘碼」付款乘車即可賺取20倍A. Point回贈，可用於下次乘車，亦可用在線上線下購物等其他消費用途，每1,000 A. Point可當$1使用，讓你在不知不覺間又節省了不少錢！（資料圖片）

第三步：超驚喜3月限時活動 每月搭唔過HK$400 AlipayHK都送A. Point補貼!

超強優惠當然不止於此，AlipayHK於3月推出驚喜限時活動，包括推薦好友搭車，雙方都可賺取2張$2推薦獎賞券，推薦越多賺得越多（每個推薦慳$4，最多可邀請10個）！此外還有「越搭越慳」優惠，只要每月交通費達到指定金額即送A. Point給你「當錢使」。

值得一提，無論在內地和本港透過「易乘碼」支付的車費均計算在內，連返內地玩的車費都幫你慳，讓你輕鬆累積到指定車費金額！大家都知道，政府公共交通補貼計劃每月最少要搭滿$400先有補貼，不過用AlipayHK「易乘碼」乘車，就算每月車費未達$400仍會送A. Point 補貼用戶! 1個月內車費達$100即送10,000 A. Point，相等於$10當錢使；而1個月內車費滿$400可獲40,000個A. Point，即相當於$40當錢使。

做齊三步曲即再睇懶人包，了解自己可以慳幾多！

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相信好多人都會諗，用AlipayHK搭車每月可以慳幾多？假設小編住將軍澳康城，於銅鑼灣上班，每程港鐵車費$15.8為例，假設每個月20日返工放工搭足40程，即每月交通費為$632。作為AlipayHK現有用戶，小編只要活用AlipayHK慳錢三步曲，連同政府交通補貼，每月就可勁慳近$170，如果是新用戶更可超過$180，接近七折搭車非常划算！



每月車費未過政府補貼門檻$400 AlipayHK都幫你程程慳！

就算你每月車費未達政府交通補貼$400門檻，AlipayHK都會幫你「程程慳」。因為「慳錢三步曲」中的優惠，包括乘車優惠Pass、A. Point 20倍回贈，以及3月限時活動，均沒有最低車費門檻，亦無指定路線限制，因此用起來既靈活又便利，就算只搭1程都有得慳，你想點慳就點慳！

就以同一路線為例，假設小編是新用戶，而今個月因為放大假只需要搭23程，便可選擇買一組新用戶專享「易乘碼Pass」（以$1購買3張$5「易乘碼」券），再加每月可買兩套的「易乘碼Pass」（以$10購買每套10張$2「易乘碼」券，即$20買到20張$2「易乘碼」券），連同本身已經有A. Point Card；即使本月車費僅約$360，未達政府交通補貼門檻，用AlipayHK都節省了超過$80！

除了日常返工通勤之外，用AlipayHK連Call車，以至北上交通都有超抵優惠！（資料圖片）

AlipayHK全面覆蓋各類公私營交通

除了日常返工乘車外，用AlipayHK連Call車，以至北上交通都有超抵優惠！只要用上文介紹過的「出行優惠Pass」，便可按自己出行需要選用不同優惠券，實行每一段路都「慳到盡」。而AlipayHK現時已全面覆蓋各類公私營交通工具，除了港鐵（包括機場快線）、高鐵、巴士、小巴、的士、電車、渡輪等公營交通公具，亦已連接多種私營交通系統，包括Call車（Uber、高德、滴滴）、兩地包車、直通巴（包括環島通巴士）、噴射飛航等，為你無縫銜接每一程。

AlipayHK儲值支付工具牌照號碼：SVF0004

受條款及細則約束

門檻以現時政府交通補貼計劃為準