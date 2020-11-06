iPhone 12各行業指數曝光！專業服務排第5　第1名工作1日半就買到

【iPhone 12／iPhone指數／各行業收入中位數時薪】蘋果（Apple）新一代旗艦手機Phone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max 11月6日晚上9時於官網發售，連同iPhone 12及iPhone 12 mini四款新機，相信不少人心思思想換機。但究竟要工作多久才可買到一部iPhone 12呢？《香港01》整理出香港各行業工資中位數數據及購買iPhone 12所需工作時數，當中以住宿及膳食服務業需時最長，但地產、專業服務業竟然並非最易買到iPhone 12的行業！究竟哪個行業「最快」呢？

（Apple）

蘋果新一代旗艦手機有iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max四款機型，5,999港元起就有交易。

先看看iPhone 12各機型售價、新功能▼▼▼

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至於iPhone 12的價錢是什麼概念？若以世邦魏理仕香港（CBRE）《2020全球生活報告》中香港人平均年薪約6.1萬美元（港幣約47萬元）計算，一年內可以買到近70部iPhone 12 64GB（每部6,799元）。而按各地iPhone 12價格計算，香港人平均一年可以買到的iPhone 12數量排全球城市第2，更比深圳多7倍；第1則是紐約。

全球城市平均全職年薪（按紅點查看）：

各城市平均年薪可買多少部iPhone12：

每部iPhone12與各城市平均全職年薪比較：

不過以上數字是按「平均年薪計算」，如果以相對貼地的港人每月入息中位數1.9萬元計算，結果則大不同，由以「平均年薪」計算的每月5.8部，大幅下跌至只有2.8部。

以2020年第二季入息位數1.9萬元、每月工作22天、每天工作8小時計算，即港人需要連續工作2天多才可以買到一部最便宜的入門版iPhone 12 mini。

如果還在考慮是否換新iPhone，亦可看看你所在的行業收入中位數，究竟要連續工作多少時間可以買一部iPhone 12。不過令人意外的是，10個行業類別中，地產、專業服務業的收入中位數竟然只排第5，並非最易買到iPhone 12的行業。究竟哪個行業才是收入中位數最高，可以最短時間買到iPhone 12呢？

根據不同行業，香港人需要工作多少小時才買到各款iPhone 12：

iPhone 12抵唔抵買？網民7個理由力撐換機 呢個原因冇得唔轉

以下就是網民7個支持換新iPhone的理由▼▼▼

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iPhone 12藍色機真身曝光！網民轟似中毒 力數10樣爆笑同色物品

不少網民發現藍色機身與圖片不符，更一面倒給予劣評，認為毫無吸引力。(Twitter圖片)

iPhone 12今次特設藍色，但不少網民發現藍色機身與圖片不符，更一面倒給予劣評，認為毫無吸引力，不少網民聯想到日常見到的藍色物品，形容：「像中毒一樣」、「太醜了吧」、「我想不到這藍色代表什麼漂亮的東西」。

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