PS5價錢｜邊度買最平？呢個地方完勝！港人人均可買逾百部PS5？

【PS5／售價／PS5指數／各行業收入中位數時薪】全球機迷期待已久的Sony（索尼）PS5發售日（11月19日）終於來到，當然不同地區有不同價錢，《香港01》盤點世界各PS5發售地區價格，香港並非最便宜，而歐洲地區最貴，但有1個地方完勝。

（Sony）

PS5在11月12日於日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、新西蘭及韓國率先發售，香港則要等到11月19日。

先看看PS5主機及各配件售價▼▼▼

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但PS5最平也要3000多元，不可謂不「肉赤」。雖然以世邦魏理仕香港（CBRE）《2020全球生活報告》中香港人平均年薪約6.1萬美元（港幣約47萬元）計算，一年內港人可以買超過100部PS5，惟若以香港統計處中港人每月入息中位數1.9萬元計算，每月其實只可買約5部（1年約60部）光碟版PS5主機，或約6部（1年約72部）數位版主機。

另下，以2020年第二季入息位數1.9萬元、每月工作22天、每天工作8小時的時薪計算，港人需要連續工作超過29小時才可買到一部較便宜的PS5數位版主機。

全球城市平均全職年薪（按紅點查看）：

PS5佔港人入息中位數比例如下：

邊個地方買PS5最平？

不同地區有不同PS5售錢，《香港01》盤點世界各PS5發售地區價格，有1個地方無論數位版還是光碟版都最便宜，羨煞旁人。

即看 邊度買PS5最平▼▼▼

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邊個行業最快買到PS5？

如果還在考慮是否買PS5，或苦惱買數位版還是有光碟版主機，可看看你所在的行業收入中位數，究竟要連續工作多少時間可以買一部PS5。

即看 你所在的行業要工作多久才買到PS5▼▼▼

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