「聖誕鐘買滙豐」究竟賺定蝕？有種做法賺蝕竟與擲銀仔無異

聖誕鐘已到，買匯豐是否明智？（資料圖片／梁鵬威攝）

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「聖誕鐘，買滙豐」是什麼？

滙豐控股（0005）是不少港人愛股，因為公司規模大而且派息不俗。「聖誕鐘，買滙豐」普遍指的是在聖誕前（12月初左右）買入滙豐，然後於同月尾或翌年1月初賣出，短炒獲利。

翻查資料，原因之一，是過去年尾不少公司都需要更多資金周轉，銀行增加借貸，所以銀行下半年業績較好有利股價。加上以往滙豐每年派4次息，通常年尾派息最多，因此吸引基金經理在年結前買入藍籌股滙豐，保護盈利之餘亦可賺息兼賺價。

每逢12月短炒滙豐值得嗎？

過去10年在12月短炒滙豐，當中只有5年賺錢，另有6年滙豐股價跑贏恒指；短炒角度「聖誕鐘，買滙豐」並非特別划算，賺錢機會與「擲銀仔」差不多。

每逢12月買入長揸又諗唔諗得過？

以過去10年計算，於2011年買入滙豐不論實際利潤或收益率都是最高，第2及第3名則為2010及2012年。反觀近年買入表現則明顯較差，特別是2017年會微蝕約200元或0.7%。

2020年滙豐受疫情衝擊及取消派息影響，股期長期低迷並曾一度跌穿供股價，直至年底才反彈至40元大關，最近3年購入的股票更分別虧損近三成，令整體利潤「唔見一大截」。