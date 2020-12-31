2020回顧｜數據看疫情下香港大事　邊件事你最印象深刻？

2020年即將完結，一年過去，新冠肺炎疫情大大改變市民生活模式，觸發國泰航空最大規模裁員潮，失業率高企。政治環境亦重大有轉變，本港落實《港區國安法》，4名泛民立法會議員被DQ、15名泛民立法會議員總辭等。今年發生的事哪件讓你最印象深刻？「01研數所」帶你從數據回顧2020年香港大事，

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2020年Google每月焦點人物中，有不少都是逝世的名人，包括退役NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）、賭王何鴻燊、著名導演陳木勝等，他們的離世均令人惋惜。

要數2020年的大事，非新冠肺炎疫情莫屬。2019年12月，湖北武漢出現首宗新冠肺炎確診個案，及後全球各地陸續出現個案。本港於1月底出現首2宗確診個案，市民四出搶購口罩，醫護一度發動罷工促政府封關。

疫情致出現裁員潮，本港失業率高企。另一方面，因應2019年長達半年的反修例運動，中央於2020年6月港推行《港區國安法》，全國人大將條例草案加入議程當日恒指一度急挫逾1300點。

新冠肺炎疫情仍未遏止，7月中時確診個案超越沙士，疫情影響不容忽視，不過9月初的全民檢測計劃參與人數不足全港四分之一。

國泰航空及有線電視裁員均觸發市民關注，12名涉潛逃港人於深圳被扣押逾4個月後，案件終有定案。