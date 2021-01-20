2020年天氣好異常！一年打破26紀錄　呢個月份佔12個紀錄最誇張

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-01-20 13:02

先看2020年哪個月份破最多天氣紀錄▼▼▼

2020年對於香港天氣來說是重要年份，事關除了是1884年有紀錄以來第二最暖年份，更打破了26項天氣紀錄，大部份都與高溫有關，包括酷熱日數，最暖立冬等。究竟2020年天氣有多不尋常？以下圖表一一話你知。

1月破3紀錄

由於今年1月大部份時間影響華南的東北季候風普遍較正常弱，本港氣溫遠較正常溫暖，1月平均最高氣溫達21.2度及平均氣溫達18.6度，分別較其正常值高2.6度及2.3度，兩者皆是有記錄以來1月之最高。

另外，天文台於1月26日才發出2020年首個寒冷天氣警告，打破了2017年紀錄，當年是在1月21日發出寒冷天氣警告。

3月破1紀錄

2020年3月香港遠較正常溫暖，並打破了3月份絕對最低氣溫的最高紀錄。

6月破3紀錄

由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，2020年6月本港天氣遠較正常炎熱，共打破了「6月份最高之平均最低氣溫」、「6月份最多之熱夜日數」及「6月份最長連續熱夜」紀錄。

6月份平均最低氣溫排名▼▼▼

6月份熱夜日數排名▼▼▼

2020年7月成有紀錄最熱月份 破12紀錄

由於較正常強的副熱帶高壓脊於該月大部份時間持續影響華南，2020年7月是本港自1884年有紀錄以來最熱月份，並一口氣打破了12項紀錄，包括「7月份最高之平均最高氣溫」、「7月份最高之平均氣溫」、「7月份最高之平均最低氣溫、「最高月平均最高氣溫」、「最高月平均氣溫」、「最高月平均最低氣溫」、「7月份最多之熱夜日數」、「單月最多之熱夜日數」、「7月份最長連續熱夜日數」、「7月份最多之酷熱日數」、「單月最多之酷熱日數」及「最長酷熱天氣警告時間」，非常誇張。

7月份氣溫排名▼▼▼

7月份熱夜日數▼▼▼

7月酷熱天氣日數▼▼▼

酷熱天氣警告生效時間▼▼▼

8月破1紀錄

延續7月異常氣溫，8月亦打破了「8月份最多之酷熱日數」。

11月破1紀錄

2020年立冬（11月7日）錄得最高氣溫30.2度，是自1884年有紀錄以來最暖立冬。

大家估下立冬日哪個地區最熱？▼▼▼

其餘紀錄

除了以上，2020年至還打破了「全年最多酷熱日數」、「2019年12月至2020年2月冬季最高之平均最高氣溫」、「上半年最高之平均最高氣溫」、「上半年最高之平均氣溫」，以及「最多被命名的熱帶氣旋」紀錄。