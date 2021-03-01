政府加私家車首次登記稅15%及牌費三成　有幾多車主受影響？

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-03-01 12:30

財政司司長陳茂波周三（24日）宣讀新一份《財政預算案》，指出私家車數量持續上升，交通擠塞日益嚴重，宣布即日起增加私家車首次登記稅15%，並增加私家車及電動客車車輛牌照費用近三成，其他汽車類別牌照費維持不變。

究竟現時香港有幾多汽車？根據運輸署資料，截至去年11月，全港共有逾90萬登記汽車，較2015年增加近14%，當中私家車由逾56.7萬增加至64.8萬輛。

現時全港最多的車輛為私家車，佔71.3%；其次為貨車，有逾11.9萬輛，佔13%。

政府宣布增加私家車首次登記稅，不過其實2015年起，本港首次登記私家車已持續減少，由5萬輛減少1.7萬，至3.3萬輛。

《財政預算案》提出2035年或之前停止新登記燃油私家車，以推動電動車普及化，現時全港有57.5萬輛已領牌私家車，當中絕大部份領牌私家車為燃油車，只有2.9%為電動車。

增加私家車及電動客車牌費三成，車主領牌或續牌要交多幾多錢？以引擎汽缸容量1500cc以下的汽油私家車為例，車主須付多1145元。引擎汽缸容量越大，牌費增加金額越多，4500cc以上汽油私家車車主須付多3365元。

而燃油私家車4個月牌費現時增至1804至5836元不等，同樣是燃油車引擎汽缸容量越大，牌費增加金額越多。