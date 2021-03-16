大學畢業生就業計劃比併　邊個行業名額最多？幾多需大灣區工作？

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-03-16 11:00

▼先睇本港最新失業及就業不足情況▼

疫情影響本港經濟，失業率持續高企，政府與各大機構均推出就業計劃聘請應屆大學畢業生。比較各個計劃，哪個行業最多名額、薪酬最好？

政府早前宣布推出「大灣區青年就業計劃」，提供2000個名額，鼓勵企業聘請及派駐本地畢業生到大灣區內地城市工作，連同另外8個政府或私人企業推出的就業計劃，共提供7,800個職位，聘請2019至2021年的畢業生，當中商界職位較多，部分會優先考慮修讀相關學科的畢業生。

至於薪酬方面，普遍薪金介乎12,000元至18,000元，當中以青協推出的「資訊及通訊科技人才培訓計劃」最高月薪可達3.8萬元。青協受商經局委託，與11間本地電訊公司合作，以薪酬資助方式鼓勵僱主聘請100名應屆大學畢業生，為期12個月。

除政府提供2,000個大灣區職位外，香港中國企業協會亦提供2,000就業機會，計劃為期半年或以上，涉及多個行業。

▼去年大專生就業狀況調查結果▼

疫情下求職困難，去年JobsDB《2020年大專生就業狀況調查報告》訪問了在1,197名本地大學生及畢業生中，結果顯示本地畢業生的首份工作平均月薪稍跌至16,077元，而醫療及製藥（20,050元）、屋宇建築及建造（18,500元）及金融服務（18,321元）分別是最高起薪點的行業。